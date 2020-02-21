В век интернета говорить о недостатке свободы слова смешно

Насмотревшись Дудя/Колесникова, высказываюсь, не зассав:

1. В России нет цензуры. Если бы она была, не было бы Дудя. При новых информационных технологиях говорить о недостатке свободы слова так же смешно, как в автомобильном веке кричать о транспортном коллапсе в связи с нехваткой овса. Что же касается государственных и окологосударственных медиапроектов, то в них жесткая редакционная политика имела место всегда - будь то проекты российские, немецкие, арабские или американские. В Дойче Велле, что ли, нет цензуры? Или в CNN? Попробуйте написать им взвешенный анализ на тему сбитого боинга и посмотрите, что получится.

2. Власть на сегодняшний день несменяема в любой цивилизованной стране мира. Несменяема по сути - ведь вы имеете в виду смену системы, а не декораций? Просто где-то система несменяема в результате честных выборов, а где-то - в результате их отсутствия. При смене Буша на Обаму 99 процентов госаппарата остались прежними. Внешнеполитический курс остался прежним. Капитализм не поменялся на коммунизм или даже на социальное государство скандинавского типа. Система не даст себя в обиду ни в России, ни в США, ни в Испании, ни даже в Сингапуре. И уверяю вас, попытки поставить это под сомнение где бы то ни было, обойдутся вам намного дороже, чем на Родине.

3. Да, слишком много граждан России живут вокруг черты бедности. Отчасти это связано с государственной политикой, отчасти с личной жизненной стратегией людей. Идеология "я хороший, обо мне должны позаботиться" насаждается и властью, и оппозицией. Несмотря на весь свой свободолюбивый пафос дискурс Дудя абсолютно синергичен охранительской идеологии. Разница лишь в том, что одни вещают "сидите спокойно, Путин о вас, мудаках, подумает!" А другие - "выходите на площадь, потому что Путин о вас, мудаках, не думает!" При этом и те, и другие скрывают от народа правду о том, что богаче он станет лишь после того, как избавится от дурной привычки отдавать свою судьбу на аутсорс сомнительным подрядчикам.

4. Нет, девяностые были херовым временем. Гораздо более херовым, чем сегодня. Я в те годы ездил по 4-5 командировок в месяц и представляю, о чем говорю. Вы давно видели километры трасс, сплошь занятых проститутками, а точнее - матерями-одиночками, пытающимися прокормить своих детей единственно доступным способом? Говорят, сейчас достаточно девушек, которые не рассчитали с ежемесячным платежом и становятся содержанками, чтобы выплачивать ипотеку, потому что им не хватает на современные стандарты жизни. Но это, согласитесь, немножко не то же самое.

5. Суды в России действительно зависимые. И это огромная проблема. Это причина многих тысяч сломанных судеб. Это, в конечном счете, колоссальный ущерб для экономики, потому что несправедливое судейство ломает любую игру. Добавить я хочу лишь то, что наряду с неправедными судьями в России слишком много плохих адвокатов. Либо просто слабых, либо аффилированных с правоохранительными органами. И нанимая плохого адвоката, Вы рискуете в любой точке планеты. Возможно, это станет для Вас открытием, но в тех же Штатах "осуждение невиновного" и "ошибка суда" не есть одно и то же. Судья не экстрасенс, знающий истинную правду, он просто выслушивает доводы состязающихся сторон, строго соблюдая процедуру. И если процедура соблюдена, а просто адвокат недоработал, то невиновно осужденному никто даже компенсацию не заплатит.

6. Колесников прекрасный журналист-исследователь, просто говорить не умеет, не обладает риторической реакцией. Я сам такой: хорошо думаю письменно и совершенно не умею устно. Не совсем понимаю, как можно 20 лет писать об одном и том же, но поражаюсь, как Андрею удается все эти годы делать это небанально. Кстати, лучший его репортаж, на мой взгляд, вовсе не про ворожнеские грибы, а про похороны в Беслане.

7. Юрий Дудь очень хорошо умеет говорить, но все больше загоняет себя в гетто предсказуемости. Пригласить в студию человека, который, возможно, лучше всех в мире понимает, кто такой Путин, и битый час танцевать вокруг одной примитивной претензии - почему ты, подонок, до сих пор не плюнул ему в рожу, ведь столько раз был на расстоянии плевка. Зачем? Это ведь, как минимум, скучно.

Но я все-таки верю в Юру и уверен, что он в скором времени эволюционирует. Просто предчувствие.