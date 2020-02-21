Мария Захарова о встрече эвакуированных из Китая украинцев: Мир вздрогнул, увидев собственноручно вскормленное племя

Как метко подметил еще лет 20 назад Кучма, Украина - не Россия. А сегодня весь мир убедился: Украина - это Европа. Подумаешь, что Средневековая. Европа же.

Задумайтесь только! Самолет с 48 УКРАИНСКИМИ ГРАЖДАНАМИ и 27 иностранцами, эвакуированными из охваченного вспышкой коронавируса китайского Уханя, не смог сесть в трех областях страны из-за массовых протестов местных жителей и неспособности властей обеспечить встречу борта. После многочисленных попыток зайти на посадку в регионах лайнер в результате приземлился только в аэропорту Борисполь.

У меня вопрос к радетелям украинской демократии: вы точно эту страну миру в пример ставите как образец прогрессивных реформ? Это же чудовищное обесчеловечивание гражданского общества и дезорганизация управления. Вопрос к главным инициаторам травли Китая: вы уверены, что планету надо пугать именно китайской угрозой? Да «украинская демократия» по сравнению с китайским «тоталитаризмом» это несущаяся под откос гружёная взрывчаткой скрипучая телега против мчащегося в даль гоночного болида. И дело не только в прогрессе экономики, промышленности, финансовой сферы и др. А в том числе и в плане развития гражданских институтов. Обеспечение прав человека - это не возможность закидывать административные здания коктейлями Молотова и жечь покрышки на улицах городов, это не вечная забастовка всех против всех. Обеспечение прав человека - это гармоничное сосуществование личности, общества и государства, а также взаимоучет их интересов.

И надо уже осознать: на Украине не Россию ненавидят, на Украине ненавидят людей, не подходящих под заданные стандарты. А это и есть шовинизм со всеми его проявлениями.

Во время беспорядков у поселка Новые Сажары, Полтавская область. Местные жители отказались пускать на двухнедельный карантин автобусы со своими же согражданами.Фото: REUTERS

Как символично , что все это происходит в дни шестилетней годовщины переворота на Майдане. Такого же дикого, тупого и бесчеловечного, как и сегодняшняя оголтелая «встреча» эвакуированных. Только тогда Майдану рукоплескал «цивилизованный мир», а сегодня мир вздрогнул, увидев собственноручно вскормленное племя.

Когда же в Киеве поймут: агрессор, напавший на Украину, - не Россия, а злоба и лень.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/762053" frameborder="0"></iframe> Полиция разогнала митинг против прибытия эвакуированных из китайского Уханя украинцев.Правоохранителям удалось разблокировать трассу, задержав нескольких протестующих

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