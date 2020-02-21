Путин присвоил звания 60 генералам

Этот указ президента России Владимира Путина от 20 февраля для силовиков стал праздничным: он о присвоении генеральских званий сразу 60 сотрудникам МЧС, МВД, ФСИН, ФССП, СК, Росгвардии и таможни. Указ можно найти на портале правовых актов.

Согласно Указа, генеральские звания присвоены руководителям 10 территориальных управлений ФСИН, 7 начальникам подразделений МЧС и 4 сотрудникам ФТС. Звания от генерал-майора до генерал-полковника получили также 7 сотрудников Росгвардии, в том числе замглавы ведомства Олег Плохой, который стал генерал-полковником. Звание генерал-лейтенанта полиции получили начальник главного управления МВД по противодействию экстремизму Олег Ильиных. 6 из 60 генералов - женщины.

Звания генерал-майора полиции получили два помощника главы МВД России Владимира Колокольцева: официальный представитель МВД России Ирина Волк и помощник министра внутренних дел Людмила Буланова. Начальник главного управления МВД России по вопросам миграции генерал-майор Валентина Казакова стала генерал-лейтенантом, а заместитель руководителя Главного следственного управления СК России Наталья Камышан - генерал-майором юстиции.

Генерал-лейтенантами внутренней службы стали сразу два заместителя главного судебного пристава России Елена Захаркина и Ольга Помигалова.