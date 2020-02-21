2020-02-21T12:33:03+03:00
Спорт

Норвежец заявил, что русский лыжник Большунов выиграл гонку благодаря снегоходу

Симен Крюгер остался недоволен итогом масс-старта на 34 километра
Евгений НЕСЫН@evgeniy_nesin
Поделиться:
Александр Большунов в этом сезоне лидирует в Кубке мира.Александр Большунов в этом сезоне лидирует в Кубке мира.Фото: GLOBAL LOOK PRESS
Изменить размер текста:

После того, как российский лыжник Александр Большунов одержал победу на этапе "Ски Тура" в гонке на 34 километра, то неожиданно на его успех отреагировали соперники из сборной Норвегии. На финише того этапа четыре скандинава отстали от Большунова почти на минуту. И вот, спустя сутки норвежцы заявляют - нашему Александру помог снегоход! То есть благодаря этой необычной "помощи" Большунов одержал победу:

- Снегоход, пожалуй, двигался слишком близко в какой-то момент. Был сильный боковой ветер. Если снегоход был совсем рядом тогда, это не очень хорошо. Мы обсуждали это в палатке. Снегоход был слишком близко, - говорт Симен Крюгер.

Но одновременно лыжник говорит, что и сам виноват в своих ошибках:

- В то же время я злюсь на самого себя, потому что не сумел усидеть за Большуновым.

Однако потом переключается опять на обвинения в адрес соперника:

- Если снегоход был слишком близко, то это непрофессионально со стороны шофера. Важно, чтобы водитель снегохода знал, откуда дует ветер и что снегоход принимает на себя много ветра – больше, чем лыжник. Водитель должен знать, где находиться, чтобы не влиять на результат.

А вот Александр Большунов уже отреагировал на обвинения со стороны норвежцев, назвав эти домыслы полной чушью:

- Не помню, чтобы я следовал за снегоходом. Был сильный ветер и плохая видимость. Снегоход тут ни при чем, не думаю, что я получил какое-то преимущество. Если норвежцы думают, что я этим воспользовался, это их дело. Это полная ерунда. Я не поэтому победил. Они могли бы последовать за мной, но не сумели, - заявил Большунов в интервью Dagbladet. Фактически, закрыв заочный спор с норвежцами после победной гонки.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Чемпионат мира по биатлону 2020: одиночная смешанная эстафета сингл-микст 20 февраля. Прямая онлайн-трансляция
Представляем текстовую и видео трансляцию одиночной смешанной эстафеты сингл-микст на чемпионате мира по биатлону в Италии 20 февраля. Результаты, промежуточные итоги между стрельбой, статистика
Сингл-микст для Куклиной и Елисеева: расписание трансляций и гонок 20 февраля на чемпионате мира 2020 по биатлону
Публикуем расписание трансляций и гонок 20 февраля на чемпионате мира 2020 по биатлону в Антхольце, состав сборной России и стартовые номера спортсменов
"Зенит" впервые в истории не попал в плей-офф Лиги Чемпионов: кто виноват, система турнира или все же команда?
Казанский волейбольный клуб завершил турнир с тремя победами и тремя поражениями, для выхода из группы очков было достаточно, но регламент оказался не на стороне "Зенита"
Константин Генич: «Спартак» не спасет сезон, ЦСКА выиграет Кубок России, а Слуцкий подготовит «Рубин» для КВН»
Лучший футбольный комментатор страны разбирает все, что происходило этой зимой в российском футболе и дает прогнозы для «КП» на концовку чемпионата
Биатлонист Шипулин - боксеру Валуеву: В лучшие годы я зарабатывал на лыжне по 15 млн рублей в год
На «Радио «КП» в передаче «Большой спорт» у Николая Валуева побывал Антон Шипулин. Два знаменитых атлета, а ныне два депутата Госдумы, быстро нашли общий язык. Но боксер в своей передаче больше напирал на собеседника, а биатлонист «отстреливался»
Возьмет ли Логинов третью медаль: расписание трансляций и гонок 19 февраля на чемпионате мира 2020 по биатлону
Показываем трассу, а также публикуем расписание трансляций и гонок 19 февраля на чемпионате мира 2020 по биатлону в Антхольце, состав сборной России и стартовые номера спортсменов
Новости 24
Ученые обнаружили черную в центре Млечного пути
Трансляции матчей чемпионата Японии по футболу впервые будут показывать в России
Коронавирус пробрался в китайские тюрьмы: заразились более 500 заключенных
Турбизнес попросит 590 млн рублей компенсации из-за коронавируса
«Хочу похвалиться»: Рогозин сообщил, что Роскосмос завершил год без единой аварии впервые за 16 лет
Хафтар готов прекратить боевые действия в Ливии при определенных условиях
"Мы вас там не оставим": Зеленский позвонил украинке, которая не смогла покинуть Ухань из-за собаки
Новейший истребитель МиГ-35 получил патент на посадку в беспилотном режиме
Лукашенко заявил, что Путин сделал Минску «неожиданное предложение» по поставкам нефти
В Москве пожарные спасли из горящего дома кота и пятерых человек
Задержаны мошенники, которые украла с банковских карт россиян более 3 млн рублей
Дачников вновь предложили штрафовать за борщевик на участках