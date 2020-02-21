Норвежец заявил, что русский лыжник Большунов выиграл гонку благодаря снегоходу

После того, как российский лыжник Александр Большунов одержал победу на этапе "Ски Тура" в гонке на 34 километра, то неожиданно на его успех отреагировали соперники из сборной Норвегии. На финише того этапа четыре скандинава отстали от Большунова почти на минуту. И вот, спустя сутки норвежцы заявляют - нашему Александру помог снегоход! То есть благодаря этой необычной "помощи" Большунов одержал победу:

- Снегоход, пожалуй, двигался слишком близко в какой-то момент. Был сильный боковой ветер. Если снегоход был совсем рядом тогда, это не очень хорошо. Мы обсуждали это в палатке. Снегоход был слишком близко, - говорт Симен Крюгер.

Но одновременно лыжник говорит, что и сам виноват в своих ошибках:

- В то же время я злюсь на самого себя, потому что не сумел усидеть за Большуновым.

Однако потом переключается опять на обвинения в адрес соперника:

- Если снегоход был слишком близко, то это непрофессионально со стороны шофера. Важно, чтобы водитель снегохода знал, откуда дует ветер и что снегоход принимает на себя много ветра – больше, чем лыжник. Водитель должен знать, где находиться, чтобы не влиять на результат.

А вот Александр Большунов уже отреагировал на обвинения со стороны норвежцев, назвав эти домыслы полной чушью:

- Не помню, чтобы я следовал за снегоходом. Был сильный ветер и плохая видимость. Снегоход тут ни при чем, не думаю, что я получил какое-то преимущество. Если норвежцы думают, что я этим воспользовался, это их дело. Это полная ерунда. Я не поэтому победил. Они могли бы последовать за мной, но не сумели, - заявил Большунов в интервью Dagbladet. Фактически, закрыв заочный спор с норвежцами после победной гонки.