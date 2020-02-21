2020-02-21T14:05:57+03:00
Общество

Автограф Владимира Путина на аукционе в Москве стал самым дорогим лотом

Его продали за 340 тысяч рублей — это дороже, чем подпись автора «Игры престолов»
Андрей АБРАМОВ
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На аукционе в Москве продали автограф Путина.На аукционе в Москве продали автограф Путина.Фото: GLOBAL LOOK PRESS
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20 февраля аукционный дом «12й стул» провел в Москве торги. На них выставили благодарственное письмо Владимира Путина Валентину Зорину. Известного политолога и автора передачи «9-я студия» президент отметил за книгу «Неизвестное об известном». Она посвящена закулисью мировой политики.

Кроме шаблонного текста президент от руки дописал:

— Всегда с огромным интересом и удовольствием следил за Вашей работой. Практически все и всегда было блестяще и в высшей степени талантливо. Желаю Вам успехов.

Автограф Владимира Путина. Фото: Аукционный дом «12й стул»

Автограф Владимира Путина. Фото: Аукционный дом «12й стул»

Лот выставили за 340 000 руб. Это самая дорогая позиция минувших торгов. За столько его и приобрел неизвестный коллекционер. Организаторы аукциона отмечают, что подобные автографы президента не встречаются в продаже. Поэтому цена была столь высокой.

Лот взяли по стартовой цене — ожесточенной битвы за него, как показывают в кино не было. Но эксперты говорят, что это норма. Значит оценщики поставили правильную цену.

— У многих в нашей стране есть автографы президента. Ведь он вручает награды, подписывает книги. Поэтому многие коллекционеры уже обладают экземплярами, — объяснил «Комсомольской правде» главный эксперт аукционного дома Иван Ефимов.

Замок и ручка калитки дома Гоголя. Фото: Аукционный дом «12й стул»

Замок и ручка калитки дома Гоголя. Фото: Аукционный дом «12й стул»

На аукционе выставляли богатый архив Зорина. Можно предположить, что им поделилась семья. Однако сами организаторы воздерживаются от комментариев на этот счет.

— По правилам мы не раскрываем тех, кто приносит предметы. Коммерческой тайной является и то, куда пойдут деньги за лот. Не всегда они делятся между бывшим владельцев и аукционным домом. Иногда идут на благотворительность, — пояснил Ефимов.

В каталоге было почти 600 лотов — книги и рукописи великих. Например, также выставили российское издание книги «Игра престолов» Джорджа Мартина с автографом автора. Подпись он поставил поклоннику во время поездки в Санкт-Петербург в августе 2017 года. Продать ее готовы были за 1 000 рублей. Однако в процессе торгов сумма выросла до 15 000 рублей.

А вот кепка Шнура, который нынче подался в политику. Фото: Аукционный дом «12й стул»

А вот кепка Шнура, который нынче подался в политику. Фото: Аукционный дом «12й стул»

Среди диковинок — бейсболка «Группировки Ленинград», подписанная ее лидером, Сергеем Шнуровым. Кепка обошлась новому владельцу в 4 200 рублей, хотя стартовала с 1 000 руб.

— Одним из самых необычных лотов стал замок и ручка калитки дома Гоголя на Никитском бульваре. Ее выбросили в 90-х во время ремонта. Лот был продан за 180 тысяч рублей, — добавили в аукционном доме.

Автограф Джорджа Мартина. Фото: Аукционный дом «12й стул»

Автограф Джорджа Мартина. Фото: Аукционный дом «12й стул»

Заявить свои вещи на аукцион может любой. Достаточно связаться с аукционным домом удобным способом и предоставить вещи на оценку экспертам. Если лот признают достойным, его выставят на торги.

ИСТОЧНИК KP.RU

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