2020-02-21T13:34:21+03:00
Спорт

"У моих юристов волосы дыбом встали, когда они увидели документы". Как биатлонистка Слепцова ответила на обвинения WADA

Олимпийская чемпионка 2010 года пойдет в суды вместе с коллегой Евгением Устюговым
Евгений НЕСЫН@evgeniy_nesin
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Светлана Слепцова.Светлана Слепцова.Фото: GLOBAL LOOK PRESS
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Завершившая спортивную карьеру российская биатлонистка Светлана Слепцова оказалась неделю назад в эпицентре громкого скандала. Международный союз биатлонистов с подачи ВАДА предъявил ей обвинения в употреблении запрещенных веществ. Все сведения, на которых базируется вина Слепцовой - со слов осведомителей. На Светлану уже после карьеры наложили жесткие санкции, а это значит - возврат титулов и призовых.

Олимпийская чемпионка 2010 года в интервью ТАСС заявила, что готова постоять за себя в суде. И развернуто прояснила свою позицию, назвав все происходящее простым "наездом".

- Про спортсменов все забывают, когда начинают философствовать. Так и есть — это наезд, прекрасный термин из кино про 90-е. Опорочить олимпийского чемпиона, бездоказательно смешать с грязью стало легче простого, - возмущается Слепцова.

Завершившая карьеру биатлонистка призналась - она идет в тандеме с Евгением Устюговым на разборку в суды. И "кейс" ее коллеги тоже вызывает разные чувства:

- Обвинение главным образом основывается на заявлениях какого-то осведомителя, хочется кричать. Кто это такой? Как эти данные добыты? Что за данные? Не было ли совершено каких криминальных действий, когда их добывали? И при чем здесь я?

Слепцова поведала подробности того, в чем обвиняется она. Это - остарин, который никогда не попадался в ее допинг-тестах:

- Даже в этих странных документах осведомителей написано, что уровень — ноль. Ноль, понимаете. Я не использовала запрещенные препараты. Поэтому в пробах ноль. Силы на пределе, если честно. За всю карьеру я сдала бесчисленное количество проб, тестов. Где только меня не проверяли: и у нас, и — намного чаще — за границей. Все тесты были отрицательными.

Юристы, увидев дела Устюговой и Слепцовой, опешили от предоставленных документов. И к ним есть очень много вопросов у специалистов:

- У них волосы дыбом. Решения принимаются вопреки законам и нормам права, - говорит Слепцова.

Спортсменка сказала, что слушания по ее делу проходили в жесткой обстановке:

- Они устроили настоящий допрос, длившийся несколько часов. Давили медицинскими терминами, сложными названиями — я отвечала на все честно. Но ни на секунду не отпускало ощущение, что все члены этой панели IBU заведомо относятся ко мне как к виновной. Вспоминать неприятно.

Высшие достижения Светланы Слепцовой - бронза чемпионата мира 2008 в смешанной эстафете, победа на первенстве мира 2009 и Олимпиаде 2010 в эстафете 4 по 6 километров.

ИСТОЧНИК KP.RU

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