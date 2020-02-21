Английский политик: Мы наблюдали, как Евросоюз разрушил Украину, а сам кормил нас антироссийской пропагандой

Выступая в пресс-центре «Комсомольской правды», английский политактивист Томми Робинсон дал оценку ключевых проблем российско-британских отношений (таких, например, как «дело Сергея Скрипаля», в отравлении которого весной 2018 года Запад обвинил Москву).

— Когда вы видите ложь наших медиа и правительства — очень сложно воспринимать такие обвинения [как «отравление Скрипалей»] всерьёз. Это можно сравнить с ситуацией в Сирии, когда наше правительство солгало, будто [президент САР] Башар Асад использовал химоружие. Но он практически выиграл войну, зачем ему было это делать? Что до Скрипаля, то если Россия кого-либо хотела убить, зачем ей такой сложный способ, какое-то химоружие, когда это можно сделать незаметно? — объяснил Томми причины, почему он с сомнением относится к официальной версии о «вине России в химатаке в Солсбери», где проживал Скрипаль.

Также Робинсон затронул тему Киевского кризиса, продолжающегося с 2014 года:

— Мы наблюдали, как Евросоюз разрушил Украину, а сам кормил нас антироссийской пропагандой. Но всё это было для ЕС лишь ширмой, чтобы расширить зону своего доминирования под шумок военного конфликта.

— Британским СМИ нельзя доверять, — подчёркивает Робинсон. — За последние годы я видел все виды манипуляции, какие только они использовали против меня. При этом они умалчивают о массовых изнасилованиях детей, за которыми стоят мигрантские банды у меня на родине. Они сбиваются в кланы и нападают на людей. 20 членов британского парламента (то есть лишь 3% от их общей численности) потребовали расследовать эти события [массовых изнасилований британских детей мигрантами]. А 45 наших депутатов подписали прошение в адрес госдепа США, чтобы мне… запретили въезд в Америку, потому что я якобы «опасен».

В ответ глава Фонда защиты национальных ценностей Александр Малькевич, также присутствовавший на пресс-конференции, подчеркнул, что сегодня одним из последних островков свободы слова в Европе остаются российские СМИ, и выступление Томми Робинсона в пресс-центре «КП», которое невозможно представить у него на родине, — прекрасный тому пример.