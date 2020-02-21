2020-02-21T19:03:40+03:00
Экономика

Сколько российская экономика потеряла за месяц из-за коронавируса

Каждый день страна не досчитывается миллиарда рублей, подсчитали в министерстве финансов
Виктор МАТРОСОВ
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1 млрд рублей в день теряет Россия из-за спада в торговле с Китаем1 млрд рублей в день теряет Россия из-за спада в торговле с КитаемФото: REUTERS
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Месяц назад, 22 января, китайский город-миллионник Ухань был закрыт на карантин из-за вспышки коронавируса COVID-19. С тех пор распространение эпидемии не удалось остановить, в Китае были остановлены многие производства, а Россия временно прервала регулярное авиационное и железнодорожное пассажирское сообщение с Китаем. «КП» собрала главные цифры потерь нашей экономики от вируса-убийцы.

- 1 млрд рублей в день теряет Россия из-за спада в торговле с Китаем

(По оценкам министра финансов РФ Антона Силуанова).

- 1,6 млрд рублей составили убытки российских авиакомпаний из приостановки полетов в Китай с 1 февраля 2020 г. (По оценке Минфина РФ).

- 590 млн рублей составили потери российских туроператоров из-за отмени броней в китайских отелях и потери въездных китайских туристов.

(По оценкам Ассоциации туроператоров).

- Грузооборот в январе 2020 года (по сравнению с январем 2019 года) снизился:

- на железнодорожном транспорте на 5,1%;

- на воздушном транспорте на 3,4%;

- на морском транспорте на 14,5%.

(По данным Росстата)

Откуда взялся коронавирус.На «мокром рынке», где вспыхнул коронавирус, посетителей угощали сырым мясом летучих мышей...

ИСТОЧНИК KP.RU

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