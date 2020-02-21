Сколько российская экономика потеряла за месяц из-за коронавируса
Месяц назад, 22 января, китайский город-миллионник Ухань был закрыт на карантин из-за вспышки коронавируса COVID-19. С тех пор распространение эпидемии не удалось остановить, в Китае были остановлены многие производства, а Россия временно прервала регулярное авиационное и железнодорожное пассажирское сообщение с Китаем. «КП» собрала главные цифры потерь нашей экономики от вируса-убийцы.
- 1 млрд рублей в день теряет Россия из-за спада в торговле с Китаем
(По оценкам министра финансов РФ Антона Силуанова).
- 1,6 млрд рублей составили убытки российских авиакомпаний из приостановки полетов в Китай с 1 февраля 2020 г. (По оценке Минфина РФ).
- 590 млн рублей составили потери российских туроператоров из-за отмени броней в китайских отелях и потери въездных китайских туристов.
(По оценкам Ассоциации туроператоров).
- Грузооборот в январе 2020 года (по сравнению с январем 2019 года) снизился:
- на железнодорожном транспорте на 5,1%;
- на воздушном транспорте на 3,4%;
- на морском транспорте на 14,5%.
(По данным Росстата)
Откуда взялся коронавирус.На «мокром рынке», где вспыхнул коронавирус, посетителей угощали сырым мясом летучих мышей...
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «Вспышка коронавируса в Китае»