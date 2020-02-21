Поправки для здоровья

Второй месяц в стране полным ходом идет внесение и обсуждение поправок в Конституцию РФ, инициированное президентом России Владимиром Путиным. Одно из самых главных направлений этой работы касается закрепления социальных гарантий для граждан в тексте Основного закона страны. При этом, как отмечают многие эксперты, суть проходящей работы по формулированию, внесению и обсуждению поправок можно отнести кратко охарактеризовать следующей фразой – переход от абстрактных фраз к конкретным гарантиям и повышение ответственности государственных структур перед населением.

Особенно важным этот процесс может стать в области медицины и оказания медицинской помощи. Сейчас, в действующей редакции Конституции главный, пункт первый статьи 41 гласит: «Каждый имеет право на охрану здоровья и медицинскую помощь. Медицинская помощь в государственных и муниципальных учреждениях здравоохранения оказывается гражданам бесплатно за счет средств соответствующего бюджета, страховых взносов, других поступлений».

Казалось бы, что тут еще можно или надо добавлять. Но это на наш взгляд профанов. А вот люди, которые имеют непосредственное отношение к медицине, считают иначе. И не зря всемирно известный доктор Леонид Рошаль, президент Национальной медицинской палаты на встрече Путина с рабочей группой по внесению поправок в Конституцию РФ предложил внести положения о создании условий для ведения гражданами здорового образа жизни, но, что является еще более важным – обязательства государства по оказанию не просто какой-то медпомощи, а обеспечении и оказании доступной и качественной медицинской помощи.

То есть, называя вещи своими именами, в нынешней Конституции лишь декларируется право на получение медицинской помощи. Без всякой конкретики. А какая она должна быть и где, ни слова об этом не говорится. А предлагаемые поправки уточняют, что медпомощь должна быть только качественной и доступной. А предоставление некачественной медпомощи станет автоматически прямым нарушением Конституции. Как и вопрос о доступности качественных услуг медицины. И при этом, что также немаловажно, ответственность за соблюдение этого пункта Конституции будет нести правительство России.

Оценивая предложенные поправки с этих позиций, можно сказать, что, пожалуй, именно в них раскрывается настоящий смысл термина «социальное государство», каким должна быть Российская Федерация в соответствии с Конституцией.

ЭКСПЕРТЫ «КП»

Юрий ЖУЛЕВ, президент общества больных гемофилией, сопредседатель всероссийского союза общественных объединений пациентов, член комиссии при Президента РФ по делам инвалидов, сопредседатель Совета общественных организаций по защите прав пациентов при Минздраве России.

- Для некоторых, наверное, это просто какие-то слова, но, учитывая, что мы погружены в тематику, для нас это важные вещи. Если мы говорим о вопросе доступности и качества медицинской помощи, это очень важные критерии, по которым оценивается медицинская помощь в целом, - разъяснил корреспонденту «КП» смысл вносимых поправок Юрий Александрович. - Она может быть качественной, но недоступной. Она может быть предоставлена человеку, но предоставлена некачественно. И если мы это вводим в Конституцию, то это повышает ответственность и самого государства, и всей системы здравоохранения в предоставлении такой медицинской помощи. С этой точки зрения, я думаю, это очень такие правильные характеристики, которые, если они попадут в Конституцию, они закрепят очень важные позиции в этой сфере. Вы знаете, что иногда инвалид-колясочник не может попасть даже на обычный рентген, потому что он находится на втором этаже, а лифта нет. Это как раз вопрос доступности.

- Я правильно понял, что такой случай будет нарушением Конституции?

- Безусловно. Потому что это будут два принципа конституционных – доступность и качество. Качество, я думаю, расшифровывать не надо, оно понятно, а теперь давайте подумаем. Закрывают больницу, и надо ехать за десятки километров. Это тоже будет нарушение конституционного принципа доступности, потому что есть понятие территориальной доступности. Поэтому учитывая мой род деятельности, я могу только приветствовать такие вещи.

Причем, не надо считать меня прекраснодушным мечтателем-оптимистом. С одной стороны, погружение доступности и качества медицинской помощи в Конституцию повысит внимание и ответственность за их исполнение. С другой, у меня нет иллюзий, что с появлением этих терминов в Конституции все изменится, как по волшебству. Предстоит очень серьезная работа кропотливая.

- А как же дело обстоит сейчас?

- И сейчас в действующем законодательстве те моменты, о которых я говорил, они тоже присутствуют. На уровне Федерального закона. Поэтому нельзя говорить, что до этого делали что хотели, а теперь будет нельзя. К сожалению, закон – одно, наша жизнь диктует другую реальность. Но наша задача, как пациентского сообщества, пациентской организации - требовать выполнения всех норм и социальных гарантий, которые существуют в законодательстве в целом. И, в первую очередь, конечно, в Конституции.

- Повышается уровень ответственности и уровень, на который выведена проблема. А не получится так, что тот же министр здравоохранения у нас попадет в более жесткую ситуацию, чем глава Минэкономразвития?

- Вы не упомянули еще одно важное ведомство – Министерство финансов. Это экономический блок диктует наполнение бюджета, лимиты бюджета, и тут будут отвечать все за ту же ситуацию с недофинансированием, а не профильное ведомство, будь то Минздрав или Минтруд, возьмет на себя весь негатив. Повысится ответственность высших должностных лиц. И федеральных, и региональных министров, и губернаторов. Потому что по этому принципу уже действительно надо будет оценивать и высшую исполнительную власть. И еще - Рошаль, по-моему, предлагал прекрасную вещь в части о некоторой вертикализации власти в здравоохранении. Это тоже важный момент. Нынешняя сегментированность здравоохранения, когда федеральный министр фактически не может приказать впрямую региональному министру, не может ни снять, ни назначить регионального министра служит причиной многих негативных явлений. Мы на практике видим огромные недостатки этого. Потому что на федеральном уровне что-либо принимается, а вот реализация, ответственность за нее в субъектах не всегда находятся на должном уровне.

Николай ДАЙХЕС, первый зампред комиссии по охране здоровья граждан и развития здравоохранения Общественной палаты РФ:

- Есть главные позиции, о которых мы со стороны и медицинского сообщества, и нашего гражданского общества много раз говорили, это первое – что касается первичной помощи, ФАПов, то, что это возможен перевод первичной помощи на федеральное финансирование до 90%. Это очень важный и принципиальный момент, который позволит эти вопросы решать. Следом за этим стоит вопрос унификации этих ФАПов, - начал сразу обозначать конкретные проблемы Николай Аркадьевич. - Важная тема - подготовка кадров. Здесь, конечно, мы должны, возможно, сейчас даже более действенные меры предпринимать, особенно для тех регионов, которые находятся в зоне риска, где нам не хватает узких специалистов.

- Вы говорите о конкретных проблемах, а что можно сказать о необходимости внесения поправок в Конституцию о доступной и качественной медицине?

- Если бы я говорил просто общие слова, то это было бы ни о чем. Ну, скажу я, что они нужны и важны, а смысл их в чем? А смыл в том, что поправки в Конституцию, о которых вы спросили, и позволят решать эти и многие другие конкретные проблемы. На основании этих поправок и произойдет наполнение смыслом других решений. Понимаете? Если мы делаем ФАП для обеспечения доступной медицины, значит, мы должны не только дать эти подъемные в сумме миллиона рублей, но и гарантировать и нормальное жилье, особенно для молодой семьи, которая приезжает на село. Если мы говорим о качественной медицине, то должны обеспечить конкретный комплекс мер, которые ликвидируют дефицит врачей узких специальностей и обеспечат приток высококвалифицированных медиков, чтобы они не уходили из системы оказания гарантированной государством медицинской помощи в другие места. Поправки в Конституцию - это основа, которая закладывает и обеспечивает все остальное. В том числе и то, что мы пытаемся решить и в Общественной палате, и в разного рода инстанциях. Даже без них удается сделать многое, но после это станет делать проще.

Алексей НЕМОВ, 4-кратный олимпийский чемпион

- В принципе, в предлагаемых поправках все логично. Понятно, что здоровьем каждый должен заниматься сам – это дело каждого человека. Правильно то, что нужно создавать условия – это одно. Наша задача - промотивировать людей, чтобы они занимались спортом и своим здоровьем. Если ты хочешь дольше прожить и быть здоровым и счастливым, то, наверное, нужно как-то двигаться – я имею в виду физически. И для этого все-таки должны быть, наверное, условия. И очень хорошо, что правительство будет отвечать за эту сторону вопроса. Мне кажется, еще такая очень интересная вещь? Это связь между физкультурой и здоровым образом жизни и необходимостью оказания медпомощи - чем больше людей будет заниматься собой, двигаться, тем они будут здоровее, тем меньше будут обращаться…

- …за доступной и качественной медицинской помощью?

- Да. Хоть это и звучит, как шутка.