Дочь Волочковой нашла работу после переезда от матери

О том, что дочь-подросток переехала к отцу Игорю Вдовину и его невесте, телеведущей Елене Николаевой, королева шпагатов сама рассказала «КП» несколько месяцев назад. С тех пор юную Ариадну все чаще видят с мачехой на кинопремьерах и светских раутах — перед репортерами они демонстрируют настоящую семейную идиллию. Видимо, с разрешения взрослых Ариша решила попробовать самостоятельно зарабатывать. Так, на днях девочка продала за 5000 рублей свою первую картину-абстракцию, подписав работу A.Volo.

- Половина из этой суммы идет на благотворительность - приюту для животных, - написала Волочкова-младшая в своем Инстаграме и пояснила для тех, кто в ее живописи увидел мазню: Это серьезная вещь, а не деградация. В ней много смысла, который виден не всем.

На днях девочка продала за 5000 рублей свою первую картину-абстракциюФото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Кроме того, Ариадна решила зарабатывать на рекламе в соцсетях. Она, конечно, не блогер-миллионник, но сумела привлечь в Инстаграм 45,6 тысяч подписчиков. А это уже возможность монетизации.

- Мой аккаунт — площадка для развития вашего, - рекламирует себя Ариадна. - Уж поверьте, подписчиков у меня предостаточно, ни один не накручен. Если им будет ваш аккаунт, они обязательно на вас подпишутся. Именно поэтому все зависит от вас.

Как стало известно «КП», цены у юной блогерши пока весьма демократичные: рекламный пост на 2 недели — 900 рублей, фото в сторис с комментарием — 350, продление — 100 рублей.

Кроме того, Ариадна решила зарабатывать на рекламе в соцсетяхФото: Личная страничка героя публикации в соцсети

К слову, публикации у девочки уже заказывали производители школьной формы, продавцы аксессуаров для мобильников и другие рекламодатели. Ариадна ведет Инстаграм с девяти лет, и что любопытно — фотографий со знаменитой матерью в нем не было уже полгода.