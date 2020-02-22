Мужские секреты: Петросян колет ботокс, а Киркоров дышит «благородным» газом

В самый брутальный праздник в нашем календаре «Комсомолка» решила по-новому взглянуть на знаменитых представителей шоу-бизнеса. Ведь, кому, как не им, ломать древний (но все еще живучий!) стереотип о том, что «мужчина должен быть могуч, вонюч, усат и волосат»?

Николай Басков, 43 года

Несколько лет назад «золотой голос» начал употреблять пищевые добавки — инновационную разработку российских ученых, которую рискнул испытать на себе.

- Около года я принимал этот «эликсир молодости», сдавал анализы. И только убедившись, что никаких побочных эффектов нет, решил помочь ученым выпустить эту систему омоложения, - делился Басков с «КП». - Это не только пищевые добавки, а целая система продления жизни и борьбы со старением. Например, кремы против морщин. Для нас, артистов, которые почти каждый день используют грим, это нужная штука. У меня все коллеги, кстати, просят этот крем и капсулы на основе пептидов, которые замедляют старение кожи. Все хотят быть молодыми!

Иосиф Пригожин.Фото: Иван МАКЕЕВ

Иосиф Пригожин, 50 лет

Продюсер и муж певицы Валерии уверен, что мужчинам надо равняться на слабый пол в вопросах ухода за собой: мол, именно поэтому женщины живут дольше.

- Я одно время пытался публично делиться мыслями об уходе за собой, - рассказал Пригожин «КП». - Но земляки (продюсер родился в Махачкале. - Ред.) меня не поняли: мол, чего это он маникюр делает, петух что ли? Вот почему так? Кто сказал, что в подмышках должны быть волосы, а под ногтями грязь? Правильное питание, уход за кожей и спорт меняют не только внешность, но и здоровье. У меня, например, есть средства для рук, антивозрастной крем для лица: это в юности можно было не замечать недостаток коллагена и всего остального, а сейчас уже не получится. Я пользуюсь мужской косметикой швейцарского бренда, основанной на натуральных продуктах, не считаю постыдным зайти в салон красоты. А вообще у меня всегда рядом любимая женщина, могу и у нее что-то позаимствовать — мы не брезгуем. Правда, с кремами небольшая проблемка, особо не обмажешься — у меня повышенная лохматость. Да, я шерстяной, хоть сразу и не подумаешь!

Николай Басков и Филипп Киркоров.Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ

Филипп Киркоров, 52 года

- У меня от природы хорошая кожа, мне все эти кремики до одного места. И волосы всегда были прекрасные - это одно из моих звездных достоинств, - похвастался недавно артист. - Но есть одна замечательная процедура, которой я пользуюсь — ксенон. Полчаса в этом ксеноне, и ты снова молодой, словно возвращаешься с того света!

К слову, ксеноновые ингаляции появились в салонах красоты и лечебных центрах в начале 2010-х. Суть в том, что пациент ложится и дышит через специальную маску ксеноном - «благородным» газом без цвета и запаха, который содержится в атмосфере в малой концентрации и обладает мощным терапевтическим эффектом. Говорят, процедура не только омолаживает, но и тонизирует весь организм: избавляет от стресса, головных болей, вялости и нарушений сна. Стоит, правда, недешево — от 6000 рублей за одну процедуру.

Стас Пьеха.Фото: Олег ЗОЛОТО

Стас Пьеха, 39 лет

- Без чего я не могу прожить, так это гигиеническая помада, - признался «КП» певец. - У меня их несколько, но самая крутая — с пчелкой на медовой основе. Просто огонь! Что касается умывания, я не заморачиваюсь, умываюсь тем, чтоесть под рукой — хоть гелем для душа. Секрет в том, что у меня сама по себе жирная кожа, она не сохнет и не стареет. Увлажняю лицо разве что зимой. Еще изредко бываю в солярии.

Кроме того, я полюбил в последнее время массажи максимальной интенсивности, чтобы меня прямо продавливали. Еще из ухода: раз в 12-14 дней делаю стрижку и окантовку, иначе зарастаю. И укладываю волосы матирующей пастой либо мужским конструктором для волос.

Евгений Петросян, 74 года

С молодой женой и личной помощницей Татьяной Брухуновой (ей 31 год) Евгений Ваганович и сам стал, словно мальчик.

- Петросян рядом с ней действительно омолодился, - поделились коллеги юмориста. - Таня начала его водить не только на гламурные мероприятия, но и в бутики, салоны красоты. По ее совету ему колют ботокс. Он посвежел, морщинки расправились... Она сказала ему: «Ты должен отдыхать только на спа-курортах! Я в этом разбираюсь». Он и сам всегда увлекался массажем лица и ног. Но Брухунова подсказала ему самые последние новинки косметологии, что надо делать уколы красоты. И он теперь постоянно ходит на масочки, уход за лицом, педикюр.

Митя Фомин, 46 лет

- Ничего из пластики я не делал и надеюсь, что никогда не сделаю, - заверил «КП» экс-участник группы Hi-Fi. - Восемь лет хожу в один и тот же салон красоты, но мои процедуры — мой секрет. Правда, есть один любимый лайфхак, который использую дома. Моя мама меня научила: летом, когда остаются черенки от зелени — укропа, петрушки, сельдерея, надо их заварить и заморозить в формочках для льда. Мне это делает моя домработница, и каждое утро 365 дней в году я протираю лицо такими кубиками. Это лучшая гимнастика для лица — эффект мгновенный и просто шикарный.

Дима Билан.Фото: Михаил ФРОЛОВ

Дима Билан, 38 лет

Певец даже на гастролях не пропускает процедуры красоты. Так, однажды в Новосибирске наш единственный победитель «Евровидения» сам выбрал салон и по телефону записался к мастеру.

- Иду на массаж пальчиков, - скромно признался подписчикам артист. Но в итоге пробыл на процедурах аж пять часов.

- Дмитрий заказал микс: массаж тела, лица и педикюр. Ему сделали десятипроцентную скидку, и в итоге Билан заплатил за все 16 400 руб, - рассказала прессе управляющая.

Интарс БусулисФото: Олег ЗОЛОТО

Интарс Бусулис, 41 год

- Давным давно мне кто-то сказал: «Если у тебя длинные ногти, значит, люди будут думать, что ты вор», - вспомнил участник телепроекта «Голос» в разговоре с «КП». - Поэтому маникюр и педикюр я делаю регулярно — сам, дома. Мои рецепты молодости — это, во-первых, качественный сон, во-вторых, выпивать как можно больше воды утром. А после душа мне особенно нравится пользоваться маслом для бороды – обязательно попробуйте! После него она не чешется.

А КАК У НИХ?

Криштиану Роналду не стесняется говорить о своей бьюти-одержимости: постоянно постит фото в масках для лица или селфи в самом естественном виде. Для своего мадридского дома 35-летний футболист приобрел криокамеру, чтобы с помощью холода восстанавливать мышцы и суставы прямо на дому. Кроме того, он пользуется кремом для депиляции, а увлажняющий лосьон наносит минимум дважды в день.

Рики Мартин использует патчи и маски на всех возможных частях тела: лице, руках, губах. Отчет о проделанных процедурах можно увидеть в Инстаграме 48-летнего певца, где он частенько публикует в самом естественном виде и выглядит не больше, чем на 25.