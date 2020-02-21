2020-02-21T17:44:42+03:00
Общество

Своих не бросили!

Челябинские музыканты Валерия Лазарева и Денис Долбнев возвращались из Китая на родину и застряли в Тюмени на карантине по коронавирусу
Валентина ВАГАНОВА
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Челябинские музыканты Валерия Лазарева и Денис Долбнев возвращались из Китая на родину и застряли в Тюмени на карантине по коронавирусуЧелябинские музыканты Валерия Лазарева и Денис Долбнев возвращались из Китая на родину и застряли в Тюмени на карантине по коронавирусуФото: Личная страничка героя публикации в соцсети
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– Что такое русская душа мы поняли уже на борту ИЛ-76, когда летели домой спецрейсом. Члены экипажа отвечали на все наши расспросы. А тех, кто сильно переживал, подбадривали шутками и историями из своей интересной жизни. Под эту увлекательную беседу консервы и сухпай мы уплетали с яростным аппетитом, – говорит Денис.

14 дней изоляции стали для челябинца и его подруги незапланированным отпуском. Больше всего им запомнилось отношение тюменцев.

– Нам и соседям по палатам писали в соцсетях совершенно незнакомые люди: «Обращайтесь за помощью, если что-то нужно, не стесняйтесь». А у нас всего было через край – и еды, и внимания. В соцсетях тюменцы запустили флэшмоб #своихнебросаем. Поэтому друзей по переписке у нас с каждым днем прибавлялось. Нам предлагали после выписки остаться, вместе погулять по Тюмени, съездить на горячие источники. Передавали нам подарки и открытки, - говорит Денис.

- Когда мы только заселились, сотрудники санатория пообещали: вам здесь понравится. И слово сдержали. Мы расставаться с ними не хотели! Это такое чувство, как в детстве после смены в пионерском лагере. Теперь у нас друзей – половина Тюмени, - уверяет Валерия.

Челябинск тоже без всякой агрессии принял земляков. Да и прибывших к нам работать и учиться граждан Китая никто камнями не закидывал.

Было такое, что жители двух поселков высказались против, чтобы жителей Поднебесной поселили на карантин в местных пионерлагерях. И тогда китайцев отвезли в новый противотуберкулезный диспансер в Челябинске. И никто не орал им под окнами: «Уходите отсюда!».

Много китайцев учатся в челябинских вузах. Вчера я брала интервью у одного из них. Говорит, что никто от него на улице не шарахается.

Каждый день встречаю китайцев в своем магазине. Особенно много их в китайском кафе, которое переделали из старой советской столовой. Но русских еще там еще больше. Потому что вкуснее, чем в студенческой кафешке, и безопасней, чем в киосках с шаурмой.

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Образ украинцев, которые все просрали и якобы лишились всякой национальной субъектности, выполняет роль обезболивающего для нашего собственного сознания.

Это мы, как и украинцы, просрали 30 лет. Мы – перестали быть индустриальной, научной и культурной сверхдержавой. Мы пребываем в распаде и мечемся, не понимая, на что же нам опереться и какое будущее мы хотим построить.

Когда мы пишем про экономику, мы имеем в виду очередной трубопровод и угольный разрез, а не автоконцерн. Наш разговор о русской культуре быстро заканчивается перечислением тезисов о пятой колонне, которая ведет идеологическую войну против многонационального народа Российской Федерации.

Мы реагируем на украинские новости, как дурная дворняга, которая облаивает любое движение за своим забором. (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

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