Алексей Пиманов: «Министр обороны – человек веселый, любит петь!»

- Алексей Викторович, помните тот день, когда возглавили «ЗВЕЗДУ»?

- Это было шесть лет назад и время невероятно быстро пролетело. Когда я пришел, на канале была очень сложная ситуация. Предыдущий министр обороны (Анатолий Сердюков - ред.) просто избавлялся от непрофильного актива, тихо-тихо все велось к тому, что канал умрет.

Там показывали старое кино, документальное классическое кино, три раза новости и «Служу России» по воскресеньям. Пришлось возвращать канал с того света. Понятно, что канал Министерства обороны не должен просто развлекать, у него общественно-политическое направление. Но мы решили делать продукт для людей, не только для военных, но для всего общества. Мы вместе с Сергеем Кужугетовичем (Шойгу - ред.) выработали такую тактику: в основе должен быть мощный информационный канал. Начиная с 2014 года ставка делалась именно на информационное вещание. Плюс документальные проекты, у каждого из которых есть звездный ведущий. Свои программы у нас ведут Чернышев, Маршал, Фетисов, Кещан, Бурковский, Гарик Сукачев, Запашный, Чиндяйкин, Масленников, Щербаков.

- Это же очень дорого - такие имена!

- Слава богу, все они мои близкие друзья, знакомые. У нас не самые большие зарплаты, но они согласились придти, работать, вложить в канал душу. Плюс к этому на первые заработанные каналом деньги мы сделали современную студию-трансформер. Она нам сейчас очень помогает, потому что там мы снимаем в день по четыре проекта.

- За эти годы отношение к каналу изменилось?

- Очень рад, что канал постепенно приобретал влияние в общественно-политическом вещании. Вот к нам уже и Ольга Белова пришла (Ольга ведет итоговую информационную программу «Главное с Ольгой Беловой» - ред.). Я очень бился за проект «Открытый эфир». Никто не верил, что он, что называется, зайдет, ведь на других каналах в это же время очень мощные программы стоят, тот же Владимир Соловьев, например. Но у нас очень правильный формат - нормальный человеческий разговор, без того хайпа, на котором живут другие ток-шоу.

На канал пришла Ольга БеловаФото: телеканал «Звезда»

На канале не было тайм-слотов - теперь есть, и это очень важно. Есть утро, есть большие новости, есть документальные проекты, «Открытый эфир», который завершает всю ежедневную историю, плюс Наташка Метлина, которая делает «Между тем» и в конце недели – Ольга Белова. Честно вам скажу, шесть лет назад я бы не поверил в то, что нам удастся это сделать.

- Программа «Фетисов», например, большим уважением пользуется в мире спорта. Там говорят вещи довольно жесткие по отношению к нашему спорту. Как министр обороны к такому вольнодумию относится?

- За все за это спасибо Сергею Кужугетовичу. Он человек невероятно креативный. Умеет направить и при этом не мешать. А еще умеет опереться на профессионала и ему доверять. Он говорит, мол, давай сделаем такую-то развлекательную программу, давай вот это сделаем. Не любит замыкаться в рамках. Канал «ЗВЕЗДА» точно не канал советских политруков, которые видят армейский канал, как набор тоскливых программ исключительно про казармы и технику. У нас есть теперь совершенно разные передачи - и про спорт, и про путешествия, и даже про цирк. При этом мы полностью показываем армейские игры, дневники крупнейших военных учений, гордимся программой «Военная приемка». Одним словом, пытаемся объять необъятное.

В феврале исполнилось 15 лет каналу «ЗВЕЗДА»

- Музыкальный конкурс «Новая Звезда» - смелый эксперимент для канала министерства обороны?

- Это наша гордость. Сергей Кужугетович как-то сказал: «Давай сделаем какой-нибудь музыкальный конкурс, только не похожий ни на кого». И мы подумали - на «Евровидении» выступают за страну. А мы - многонациональное огромное государство. Почему нельзя сделать так, чтобы ребята пели не за себя, а за свои регионы? И чтобы всё честно, никаких продюсерских проектов. Получилось такое «Росвидение», как мы его называем. Мы долго оттачивали формат, и сейчас пришли к тому, что конкурс превратился в своеобразную «Песню года». Каждый год 31 декабря с 11 утра до 12 ночи все 85 регионов проходят отбор, а в январе – полуфиналы и финал. И мы особенно гордимся тем, что 24 полуфиналистам пишем новые песни. 24 новых хита, с которыми ребята и дальше смогут выступать. Выдам военную тайну - Сергей Кужугетович сам любит петь.

- И какая у него любимая песня?

- «Не слышны в саду даже шорохи». Он ее в таком джазовом варианте исполняет очень хорошо. Он вообще очень много что поет. Даже на новогодних корпоративах Минобороны берет микрофон и поет. Он в этом смысле молодец. Умеет воевать, умеет играть в хоккей, умеет любить, умеет дружить и петь умеет. Он живет полнокровной жизнью. Жизнь же как складывается? Кто-то идет на ярмарку, а кто-то идет уже с ярмарки. Очень многие в 25 лет с ярмарки идут. А он будет до конца жизни на ярмарку, даже не идти, - бежать.

- В этом году еще один юбилей - 50 лет программе «Человек и закон». Вы же ее еще ребенком застали, что почувствовали, когда стали ее вести?

- В детстве думал, что она называется «Человек из окон», и что мои родители идут смотреть программу, где из трех окон выглядывает какой-то человек и начинает что-то рассказывать – как «В гостях у сказки»… Если бы мне кто-то в юности сказал, что я буду вести эту программу, я бы ответил – вы больные люди. Там же показывали каких-то дядек, которые всех сажали в тюрьму! Но вот 23 года веду передачу. У нее есть совершенно не похожий на всех остальных язык. Когда я пришел в нее в середине 90-х, мне сказали, давай ее закроем, и что-то новое по этой теме создадим. Я решил: нет, давайте попробуем ее воскресить. И высшую степень доверия мы почувствовали, когда получили письмо с адресом: «Москва. Кремль. Президенту РФ Б.Н. Ельцину. Передать в программу «Человек и закон».

Мы поговорили с президентом Медиахолдинга «Красная звезда», знаменитым продюсером, режиссером и телеведущим Алексеем Пимановым

- Зрители знают вас не только по работе на ТВ, но и как режиссера. Вы сняли фильм «11 молчаливых мужчин» про турне московского «Динамо» в Англию в 1945 году. Вы же не за «Динамо» болеете?

- Болею за «Спартак». Но я профессиональный футболист, а моим первым тренером был Николай Дементьев, участник того турне, тех матчей с британцами. И я всегда хотел снять фильм про эту историю. Странно даже, что так поздно этим занялся.

- Для наших поколений это известная легенда, значимая. Думаете, современная молодежь способна оценить, почему это так было важно: «Динамо», играющее в Великобритании в 1945-м?

- Фильм «Движение вверх» пробудил же интерес к истории непонятных трех секунд, да еще в баскетболе. «Легенда № 17» пробудила интерес к Харламову, которого все тоже уже подзабыли. А молодые уверены, что Жуков с Кутузовым вместе били Гитлера... А турне «Динамо... Я считаю, что в нашем футболе ничего более крутого не было.

- Ну можно поспорить...

- Смотрите. Послевоенный ноябрь 45-го года, мы с англичанами еще союзники. Победа. Дружба. Мы приезжаем в Лондон с очень смешным посылом: 11 мужчин в синих пальто, в синих шляпах, желтых ботинках, которые не говорят по-английски. Поэтому их английская пресса и называла «11 молчаливых мужчин». Англичане уверены, что просто поучат наших играть, забьют в каждом матче по десятку мячей. Они же не понимали, что за ребята приедут - Бесков, Бобров, Дементьев... Да и сама атмосфера этого турне была невероятная. Тренер Якушин пошутил на пресс-конференции, что не может купить куклу дочери. Так советское посольство простые англичане завалили куклами. Одна старушка в возрасте 86 лет прислала свою куклу, которой было 84 года!

- Круто принимали!

- Еще бы! Визит постоянно переносился, и когда динамовцы приехали, их поселили сначала в королевские казармы. Так все лондонцы готовы были принять наших футболистов в своих квартирах. Что говорить, последняя книга про это турне в Англии вышла в 1999 году. Представляете, до сих пор какой интерес. Наши ведь не проиграли ни одного матча. Два выиграли, две ничьи. Общий счет по мячам: 19:9! И мы понимали, что год 75-летия Победы хочется отметить именно таким фильмом. Про то, что надо любить, играть в футбол, быть союзниками, присылать друг другу куклы... Я сказал всей группе: «Ребята, снимаем красивое кино про красивых людей». Счастье, что все остались живы. Счастье, что есть футбол!