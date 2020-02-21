Валерия пойдёт в ГосДуму, чтобы покончить с домашним насилием

До выборов в ГосДуму ещё полтора года, а кандидаты уже вовсю заявляют о себе. Так, на днях некогда хулиганистый лидер «Ленинграда» Сергей Шнуров, приодевшись в строгий пиджачок, обьявил о намерении баллотироваться в парламент-2021 от Партии роста. А сегодня о желании податься в политику заявила певица Валерия. Правда, у нее программа обширнее - об этом «КП» рассказал муж-продюсер артистки Иосиф Пригожин.

- Неужели Валерия действительно будет создавать свою партию «Сильные женщины»? - поинтересовались мы у Пригожина.

- Да, а почему нет?

- Но ведь это так сложно, не проще ли пойти на выборы уже от имеющихся партий?

- Послушайте, у меня уже 89-й звонок от СМИ, и ни один мужчина не позвонил. Это говорит о том, что женщины - самая активная часть общества. И все, что сегодня обсуждается - защита женских прав, закон о домашнем насилии - явилось катализатором для создания отдельного движения. Валерия намерена собрать вокруг себя сильных женщин, которые в состоянии защитить себя, своих детей, свою семью.

- Говорят, вашу идею поприветствовала Оксана Пушкина. А кто ещё поддержал?

- Я знаю, что Яна Рудковская уже изъявила желание принять активное участие. Вот сейчас примут поправки в Конституцию, пройдёт День Победы - и начнём работу.

- А как же концерты?

- Сейчас у нас пауза - мы пока воздерживаемся от плотных гастролей. Настало время идти дальше.

- А с Сергеем Шнуровым это не связано? Уже поговаривают, мол новая мода у артистов...

- Ну как это может быть связано! Валерия давно защищает права женщин и точно знает, что такое домашнее насилие (в первом браке певица терпела побои от мужа-тирана Александра Шульгина. - Ред.). Мы давно об этом думали. Помните, ещё четыре года у Леры вышла песня «Сильные женщины?». Так что это не сиюминутный порыв. Более того, в марте на своём канале в Ютубе Валерия запускает передачу «Почему я», где будет помогать женщинам выйти из сложной ситуации. Так что для нас это никакой не хайп!

Напомним, выборы в ГосДуму состоятся в сентябре 2021 года, и судя по всему, в ближайшее время мы услышим ещё не об одном интересном кандидате.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Оксана Пушкина, телеведущая, депутат ГосДумы:

- Многие спрашивают про партию, о создании которой заявила певица Валерия. Валерия — героиня моих передач, подруга и единомышленница. Таких сильных, умных и амбициозных женщин, как она, должно стать больше в политике. С моими инициативами по законопроекту о профилактике домашнего насилия, по бэби-боксам, по вопросам равенства возможностей, я буду очень рада иметь таких единомышленниц и единомышленников как в парламенте, так и в жизни. Женский голос должен громче звучать с думских трибун, а женский взгляд должен менять законодательство во благо всего общества. Поэтому Валерии я желаю только успеха!