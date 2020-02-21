Записки киевлянки: Украинцы готовы рвать друг друга на части. Хоть из-за вируса, хоть из-за "Зе" и «Пороха»

Украина снова готова к бунту. Бессмысленному и беспощадному.

На днях один знакомый рассказал о супружеской паре киевлян: он- украинец, а женщина китаянка. Познакомились молодые люди еще в девяностые годы

Китаянка оказалась очень предприимчивой и успешной женщиной.

Юля, как она себя называла на русский манер, наладила тут бизнес: торговала шмотками, которые привозила из Китая, ширпотребом, а позже- оборудованием и техникой. Семья очень разбогатела, а супруги построили дом, где по сей день имеют 45 соток участка земли.

Женщина также занялась фермерством: привозила своих соплеменников для работы в теплицах, где выращивала огурцы длиной с метр, помидоры, пекинскую капусту и многое другое. Юля собиралась на родину за семенами и по бизнесу, но тут случилась эпидемия коронавируса. И теперь предпринимательница туда не поедет, но за Китай та очень сильно переживает и ломает голову- кто будет работать на ее 45 сотках, потому как ей самой уже под шестьдесят и силы уже не те.

Киевские медики полагают, что Украина не готова принимать больных с коронавирусом, а ситуацию опять раскачивают «враги»Фото: REUTERS

К слову, в Киеве сейчас эпидемия гриппа, и многие ходят в защитных масках: особенно это заметно в метро, причем всюду очень много возбужденных разговоров о коронавирусе, который напугал жителей разных регионов и особенно – Галичины, где наотрез не захотели принимать самолет из Китая и даже пытались отогнать самолет коллективным пением гимна.

И только город Харьков согласился принять самолет из очага эпидемии. В Новых Санжарах местные жители устроили настоящий мужицкий бунт, грозясь поджечь санаторий, а бунт удалось подавить при помощи Нацгвардии и БТРэров.

Странно, однако, что в стране, где лютует корь, туберкулез и ВИЧ, шестой год идет война, вдруг озаботилась здоровьем нации. Но, правда, надо отдать должное президенту Зеленскому, который осудил протесты против размещения людей, прилетевших рейсом из Уханя. Все пассажиры, к счастью, здоровы, как заявили власти, однако дико напуганы .

В свою очередь, киевские медики полагают, что Украина не готова принимать больных с коронавирусом, а ситуацию опять раскачивают «враги» Украины , причем экс-президент Порошенко уже обвинил в этом бунте Кремль .

Украинцы готовы рвать друг друга на частиФото: REUTERS

Людей, устроивших бунт где- то понять можно: сегодня в Украине вынуждены закрывать туберкулезные больницы, психиатрические диспансеры за неимением средств на их содержание. Больницы не то что строить никто не собирается, причем закроют те, что есть. уже при новом министре Скалецкой, которая заявила, что готова отбыть с прилетевшими из Китая – весь период карантина.

А зачем они поехали в Китай ? Работали бы на родине.

На следующий день после погромов и «боев» под Полтавой с пассажирами многострадального рейса, киевляне возбужденно обсуждали вчерашние события . Большинство киевлян, которых послушала - на стороне бунтующих.

- У нас уже тридцать лет народные бунты и только жизнь хуже и хуже делается. Потому что нет у нас государства, нет защиты, ничего нет,- говорит мне полный мужчина среднего возраста .

- И что вам людей , которых забрасывали камнями, пугали расправой, не жалко? - поинтересовалась у солидного вида дяди .

- А чего их жалеть? Им же там совсем неплохо было, в Китае то. А почему они не поехали в Васильковские теплицы, в Агрохолдинг працювать? Там огурцы выращивают, а рабочих не хватает. Вот все хотят побольше нахапать, успеть урвать,- рассуждает киевлянин и продолжает:

- Тут две стороны медали, но я на стороне бунтующих. Кто их лечить будет?

У меня, к слову, тоже веры никому особо нет и не было. А зачем верить? Надо оценивать по делам. Мне лично очень страшно от лживости украинцев, которые вдруг поняли, что в стране – дикость, средневековый ужас и варварство.

Ребята, вы очки какие носили? Вы разве не видели как здесь жгли и калечили людей на Майдане, вы не помните, как сожгли одесситов 2 мая в Доме профсоюзов ? Вы действительно не понимаете по сей день, что убиваете своих же граждан на Донбассе? Или вы забыли как обливали людей зеленкой , ледяной водой и приковывали наручниками? Вы прозрели или просто - циничные лицемеры?

Вы, победители революции Гидности, уже шесть лет имеете на все это патент, лицензию, которую у вас никто не отберет. И вы это отлично понимаете.

Украина снова готова к бунту. Бессмысленному и беспощадномуФото: REUTERS

Зашла на почту. Там сидит грустная почтальонша , и тоже давай, про самолет:

- Смотрите как народ озверел!- восклицает Ира и втягивает в беседу дальше. - А я вам больше скажу. Тут приходят на почту, чтоб оторваться, особенно пенсионеры, которым все время плохо и у них спазмы в головах и склероз, ну и молодые – тоже еще какие наглые. А что я могу сказать? У нас сейчас люди- звери и все друг в друге видят врагов. С этими из Уханя ничего не будет. У меня вот сестра с третьей стадией рака, прооперировали. И каждый день езжу в онкоцентр. Вот где ужас. По миру деньги ей будем собирать на химиотерапию.

Вчера в нашем доме прошли похороны.

- Кого хоронили? - поинтересовалась, выходя из дому

- Военного, подполковника, боевого офицера, - говорят соседи мне.

- Не на Донбассе ли погиб? - вопрос не был праздным, потому как на Юго- Востоке очередное обострение.

- Нет, он там не был. От болезни умер в 57 лет. Они все еще ответят за предательство и беспредел, - сказали мне холодно и жестко.

Понять сегодня кто, кого и когда здесь предал, с каждым днем становится все сложнее. Здесь предали не только тех, кто шесть лет назад был против Майдана, но и тех, кто был на нем и не получил обещанного. Пройдя между дворов, услышала еще один раздраженный диалог двух мужчин в спецовках под камуфляж:

- Скинем артиста разговорного жанра. Не досидит он свой срок. Много наобещал, а так ничего не выполнил. И даже Пороха не посадил. А за коррупцию надо расстреливать как в Китае, иначе у нас ничего не выйдет.

И слушая эти разговоры, вновь понимаешь, что Украина готова к бунту: бессмысленному и беспощадному. Впрочем, по-другому тут и не бывает.