Кто тут раскатал губу на лучшую жизнь?!

Дом-то наш сносить должны. Когда - никому не ведомо. Ну как никому... Бабульки наши все доподлинно знают, дай им Бог здоровья и богатых любящих внуков. И когда снесут и куда нас всех распихают. Правда, показания у них разнятся. Одни говорят, глубоко за МКАД, куда Макар телят не гонял. Другие - что поближе к мусорным полигонам. Главная наша бабушка изловила меня у почтовых ящиков, ткнула палкой в живот, привлекая внимание, и уверенно изрекла: «Дом наш новый уже строится. Возле крематория».

Но в одном бабульки сходятся: увозить всех будут впотьмах, внезапно, без вещей, в теплушках.

«И в кандалах», - зловеще добавляет обычно мой супруг и повелитель.

Обсуждать незавидную участь жильцов нашего дома старушки любят ввечеру около подъезда. Началось все с приближения момента голосования «ехать - не ехать». До этого как-то было эфемерно. Обидно и неизбежно, но далеко, как очередной проигрыш на «Евровидении».

А тут вдруг отступать стало некуда. Иначе теплушки, туманное замкадье, мусорный полигон, крематорий. Вот в таком порядке. Началась агитация. Проходила она агрессивно. Развешивались листовки и плакаты.

Жильцы в течение дня вылавливались поодиночке и подвергались жесткому допросу: кто за что голосует. Ближе к вечеру у подъезда собирались митинги воинственных старушек, выкрикивались лозунги и угрозы.

Угрозы были общие - в сторону властей, и конкретные - в сторону несогласных соседей, кто смел раскатать губу на лучшую жизнь. Бабушкам в открытую перечить не смели. Все знают, что в междоусобной войне в отдельно взятом доме всегда победит владеющее свободным временем горластое активное меньшинство элегантного возраста.

Один из соседей, молодой да ранний, решился противостоять.

Развешивать листовки не рискнул, но по почтовым ящикам тайком разбросал. Мол, мужчина я еще молодой, детишки мал мала меньше, ютимся. Дайте пожить нормально, раз уж такая возможность выпала, ну, пожалуйста, Христом богом молю.

Отчаянная голова.

Листовки анонимные, конечно. Жить ему надоело, что ли.

На следующий день вычислили его.

Пожилые леди собрались на привычный шабаш у подъезда и громовыми голосами полночи перечисляли его тайные грехи, вольные и невольные.

Жалко пацана, куда сунулся.

Голосование прошло на редкость обнадеживающе. Армия старушек была повержена. Не 90 против 10, врать не буду. Прямо на грани балансировали, но бабушек поприжали.

Конечно, они выспрашивали, кто посмел проголосовать за. Только дураков не было признаваться, кроме парня, который глупо спалился на листовках, сам виноват. Сейчас сходки у подъезда все реже, прогнозы меняются, но оптимизма по-прежнему не внушают.

А рядом с метро уже новый дом достраивают.

Ничего такой, симпатичный.

Но небольшой.

А вокруг еще несколько пятиэтажек уже в боевой готовности. Ох, там у них сейчас жестко все!

Поди, каждый вечер собираются и новый дом делят, кто туда въезжать будет.

Поглядим.