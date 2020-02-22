Не забыты: Вспомнить всех. Поименно…

О войне написано так много великих книг и гениальных стихов, что у нас не осталось своих слов. А слезы, которые так легко появляются на глазах людей старшего и среднего поколения при воспоминаниях об ужасах самой кровавой войны в истории, уже не вызвать у тех, кто родился в 90-х...

75 лет - огромный срок. С каждым годом выбитое в сердцах «никто не забыт» становится расплывчатым штампом. Блеклой обязаловкой...

А они были. Они умирали. За 75 лет никто не знает об истинных потерях. Советский Союз потерял от 10 до 15 процентов населения за эти страшные 1418 дней. Каждый день (!) той войны уносил около 20 000 тысяч жизней наших людей. Каждый день.

Канал «Россия 24» решил перечислить всех участников войны. Всех, кто воевал.

Всех? Сегодня благодаря проекту Министерства обороны «Память народа» (pamyat-naroda.ru) известны имена 12 677 857 человек. И да, на сегодня это самый полный архив. О многих неизвестно ничего, кроме имени и фамилии. Формула «пропал без вести» ничего не объясняет. Среди этих фамилий и герои, и те, кто погиб, даже не услышав выстрелов. Разные люди с разными чувствами и разным вкладом в Победу. Но все они наши. А для кого-то родные и близкие. Пусть даже многих и многих потомки знают лишь по фото.

Каждый день в эфире вы увидите имена 121 400 человек. В знак благодарности. В знак памяти.

Это, конечно, символическая акция. Если хотите, наша общая молитва. И пока эти имена звучат с экрана - найдите время. Сходите и съездите на могилы ваших героев. Или просто загляните с цветами к Неизвестному Солдату.

Как раньше пели: «Это нужно не мертвым. Это нужно живым».