«Актёр из массовки или реальный чилийский миллионер»: Волочкова впервые рассказала, почему отказала Дону Мигелю

Лет семь назад поклонники Анастасии Волочковой обсуждали роман балерины. Артистка рассказывала о седовласом чилийском миллионере Доне Мигеле, который ее осыпает дорогими подарками. И только Ксения Собчак хохотала в сторонке: «Этот мужчина никакой не миллионер, а актёр из массовки». Эту сплетню Ксения тогда прочитала на просторах Интернета и не преминула уколоть свою заклятую подругу.

По прошествии времени Анастасия Волочкова решила ответить злопыхателям в своей книге «Плата за успех». Мол, миллионер и правда был реальным.

- С тех пор как я повзрослела и из девочки превратилась в женщину, я никогда не оставалась одна. Рядом со мной всегда был мужчина, которого я любила, на которого опиралась и который дарил мне массу положительных эмоций,-рассказывает балерина. - У меня действительно был очень яркий роман с мужчиной, которого звали доном Мигелем.

Это было лет семь назад. Мы приехали на гастроли в Чили, где были запланированы концерты в двенадцати городах.

После первого концерта в Сантьяго ко мне подошел мужчина в черном сомбреро, кожаном плаще и с букетом моих любимых белых роз. Стоит признать, выглядел он очень импозантно! Звали его дон Мигель, и он занимался бизнесом в самых разных областях — от фармацевтики до конструирования мотобайков. Я была приглашена на ужин вместе со своими партнерами по сцене, и в ходе беседы мы ему рассказали подробности про наш тур. Оказалось, что ему и так все очень подробно известно о наших гастролях. Более того, так как Чили — довольно большая страна, и от одного города до другого нам придется добираться часов по пятнадцать, он, ни на секунду не раздумывая, предложил нам свой самолет!

Лет семь назад поклонники Анастасии Волочковой обсуждали роман балериныФото: Личный Архив

К нашему удивлению, поднявшись на борт, мы увидели, что дон Мигель сам садится за штурвал самолета. Вот какой неординарный и разносторонний человек!

Во время этих гастролей в Сантьяго у меня выдались два выходных дня, и дон Мигель предложил мне показать город и принадлежащее ему ранчо. Он попросил меня одеться «попроще» — невероятная просьба ко мне, а, впрочем, и к любой женщине! Выйдя к назначенному времени из дверей гостиницы, я обнаружила дона Мигеля сидящего на мотобайке.

Анастасия Волочкова с дочерьюФото: Личный архив

А я безумно боюсь всего, что слишком быстро летает, плавает или просто движется в пространстве. Но показаться трусихой мне совершенно не хотелось. Поэтому я с невозмутимым видом надела на себя шлем, бесстрашно села на мотоцикл, и мы помчались! Слава Богу, он знал, насколько я боюсь скорости и старался сильно не разгоняться. И все равно — эта поездка повергла меня в трепет.

Незадолго до этой поездки я рассказала дону Мигелю, что люблю лошадей, а у него в Тальке, как выяснилось, расположено ранчо, где содержится целых двести голов. Талька, как вы, наверное, помните, это город, который был почти разрушен землетрясением. Но, к счастью, ранчо дона Мигеля не пострадало, как он считал, вследствие того, что построено было в магическом месте.

Когда мы добрались до этого ранчо, Мигель поселил меня в одной из множества комнат. Все вокруг мне казалось мистическим: огромный чан, располагавшийся в центре веранды, был превращен в большой костер. И вечером, сидя у огня, мы пили красное вино, Мигель читал мне стихи на английском... градус романтики зашкаливал. Вдруг Мигель прервался и произнес: «Анастасия, у меня есть для вас подарок. Несколько лет назад я купил золотое платье. Но у меня не было женщины, которой я захотел бы его подарить, достойной его. И только теперь я понял, что покупка была совершена для вас. Примерьте его, пожалуйста». Я надела это восхитительное платье, и оно идеально село на мою фигуру, как будто его специально шили на меня.

С доном Мигелем мы проговорили у огня почти всю ночь. Я рассказывала ему о моей дочери Арише, о своих отношениях с мамой, о балете… Кажется, за ту ночь мы успели поговорить обо всем на свете.

А на следующее утро нас ждали оседланные лошади, и мы отправились на конную прогулку. И передо мной открылась настоящая прерия. После прогулки Мигель показывал мне денники и пастбища, где содержатся и гуляют его лошади. Он был необыкновенным человеком, страстно любил лошадей, и лошади отвечали ему тем же. Мигель их понимал, разговаривал с ними как с людьми, всячески за ними ухаживал. А позже подарил мне одного своего скакуна по имени Бриз и готов был перевезти его в Москву, хотя транспортировка благородного животного обошлась бы в несколько тысяч евро. Немалые деньги.

Знаменитый шпагат балериныФото: Личный архив

Вскоре наш тур закончился, и я вернулась в Москву. До моего отъезда дон Мигель взял у меня адрес электронной почты, и сразу по возвращении меня дома ждало от него письмо. Но не мне, а Арише! Оно было на английском языке, но в переводе на русский звучало так: «Дорогая девочка, ты даже не представляешь, какая прекрасная и замечательная у тебя мама! Ты ведь знаешь, наверное, сколько о ней говорят неправды. Не слушай никого. Слушай только свое сердце. Когда ты подрастешь, ты сама во всем разберешься и все поймешь».

Однако, по словам балерины, у неё не было близости с Доном Мигелем, о чем она сейчас очень жалеет.

-Таких мужчин я больше никогда не встречала,-посетовала балерина. -До сих пор помню, как дон Мигель проводил меня до трапа самолета и грустно сказал: «Как мне теперь жить без тебя?» Да, так мне до него говорили многие мужчины, но только словам дона Мигеля я по-настоящему поверила. У нас не было близких отношений, да и знакомы мы были всего ничего, но он стал для меня практически эталоном того, какими качествами должен обладать мужчина.