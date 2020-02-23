Конкурс двойников: Российские звезды, как две капли воды похожие друг на друга

Слава и почет могут настигнуть совершенно неожиданно. Очень часто бывает так, что популярных артистов опознают на улице...принимая за совершенно других людей. Обидно? А что делать! «КП» собрала несколько пар звезд, которые могли бы запросто заменять друг друга на корпоративах. Ну, или кредиты брать.

Милош Бикович и Ольга Шелест

Парадоксально, но факт! Сербский актер Милош Бикович, прогремевший на всю Россию с проектами «Отель «Элеон» и «Холоп», действительно похож на звезду MTV и судью проекта «Удивительные люди» Ольгу Шелест. Щеки, конечно, выигрышная сторона телеведущей, но когда Милош улыбается, создается полное ощущение, что Ольга просто переоделась в строгий мужской костюм.

Милош Бикович и Ольга Шелест. Фото: ТАСС и Global Look Press

Павел Деревянко и Сергей Перегудов

Звезду театра Ленсовета Сергея Перегудова знает самый искушенный питерский зритель, зато Павла Деревянко, увековеченного в зале славы российского кино после выхода сериала «Домашний арест», — каждый. Так вот, актеров часто путают. Посадка глаз, тяжелая челюсть и даже боксерская форма носа — кто бы мог подумать, что они так похожи? Один из северного Надыма, второй из южного Таганрога. Однако ж, факт. Сами судите.

Павел Деревянко и Сергей Перегудов

Иван Охлобыстин и Дмитрий Лысенков

Тут все еще более просто: еще одна звезда «Домашнего ареста», экс-актер Александринского театра, запросто мог бы сойти за седьмого ребенка Ивана Охлобыстина. А что? Нос, улыбка и даже волосы, которые начинают расти далеко и высоко на лбу, — ну просто отец и сын. Зеваки на съемках частенько так и думают. Лысенков вспоминает: «Мы снимали сцену около Спаса на Крови, и какой-то прохожий сказал: «Смотри, это сын Охлобыстина!» Да, я один из его многочисленных детей».

Иван Охлобыстин и Дмитрий Лысенков. Фото: ТАСС и Global Look Press

Кирилл Плетнев и Максим Аверин

Пока оба были молодыми, никто и помыслить не мог, что они похожи. Но время берет свое. Как только у Максима появились обильные залысины, а Кирилл набрал вес и переквалифицировался из актеров в режиссеры, их стали путать. Ямочки на щеках сбивают с толку сильнее всего.

Кирилл Плетнев и Максим АверинФото: ТАСС

Наталья Медведева и Наташа Королева

Даже невооруженным глазом видно, что звезда шоу Comedy Woman, на которую обрушился шквал критики после юмористического номера с упоминанием советского героя, генерала Дмитрия Карбышева, похожа на Наташу Королеву. Да, разница в возрасте — 12 лет, но оцените глаза, лоб, брови и силуэт. Просто как старшая и младшая сестры.

Владимир Вдовиченков и Дмитрий Орлов

Сходство этих актеров и объяснять не нужно. Все как на ладони. Да и карьеры их складывались параллельно. Они стартовали на заре нулевых — Орлов с фильма «Брат-2», Вдовиченков с «Бумера» — прославились за счет брутальной внешности, сурового взгляда и могучего телосложения. Впоследствии Владимир стал более успешным, сыграл кучу главных ролей и в кино, и в сериалах. Дмитрий же остался в основном на вторых ролях и посвятил себя антрепризе. Однако до сих пор очевидно: актеры очень сильно похожи. Могли бы подменять друг друга на общих планах.