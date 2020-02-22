Волонтерство — новая мужественность: Как россияне приходят к добровольчеству

По статистике, 25% жителей России ежемесячно посвящают себя волонтёрству* — помогают делами или деньгами тем, кому реально нужна поддержка. По этим же данным, среди современных «супергероев» 76% женщин и 24% мужчин.

Накануне главного мужского праздника команда консалтингового агентства Young Group Social решила выяснить, подтверждается ли эта статистика на практике, и обратилась к корпоративным волонтёрам компаний Coca-Cola HBC Россия, Yum! Brands (KFC), РУСАЛ, «БАТ Россия», ООО «УК Полюс», ОМК и «Металлоинвест».

В их интервью добровольцы делятся своими историями, рассказывают, почему любят помогать и что им это даёт. Познакомимся поближе?

Вопрос: С чего началось ваше волонтёрство?

— Занимаюсь волонтерством более 10 лет. Присоединился к движению еще в студенчестве. Всегда интересовало экологическое направление, и я стал волонтером в НКО. Экология – мой выбор со школы. Почему? Мне очень важно видеть результат своей деятельности. Сделать мир немного лучше – главная мотивация. Может, звучит она немного пафосно, но для меня это действительно значимо.

Александр Горбачев,

менеджер по устойчивому развитию в Coca-Cola HBC Россия

— В волонтёрские ряды я записался после участия в корпоративном слёте «Пионер пати» в 2018 году. Там я высказал свое сомнение по поводу внутрикорпоративного волонтерства — тогда казалось, что это все существует только для пиара. После этого меня пригласили на собрание в Совет молодых металлургов, где я своими глазами наблюдал всю работу, и все сомнения рассеялись. Решающим аргументом послужила простая фраза «критикуешь – предлагай». И тогда я на самом деле понял, что рассуждать гораздо проще, чем взять и сделать. Это подстегнуло меня, стало своего рода вызовом: а смогу ли я?

Иван Ваганов,

слесарь-ремонтник Чусовского металлургического завода ОМК

— Я понял, что могу принести пользу как волонтер, когда в компании проходила замена морально устаревшего оборудования (рабочие ПК, мониторы). Меня посетила мысль, что техника, которая пойдет на утилизацию, может кому-то пригодиться. В этот момент и родилась идея ее передачи в благотворительные фонды. Я прописал проект, с которым победил в конкурсе «ОМК-Партнерство», и смог реализовать его. Я не задавал себе вопрос, надо заниматься или нет. Я знал, что это обязательно надо делать. Ключевым направлением в волонтёрстве для меня стало оказание помощи пожилым людям, малоимущим.

Иван ВагановФото: Из личного архива

Иван Бороденков,

руководитель сервисного центра «Москва» Дирекции по информационным технологиям, АО «ВМЗ»

Вопрос: Есть мнение, что среди волонтёров больше женщин. Согласны с таким соотношением «сил»?

— Мне кажется, в нашем коллективе это не подтверждается. Мы, металлурги, добываем руду, у нас суровая работа. Коллектив преимущественно мужской, поэтому и волонтёров среди мужчин довольно много.

Иван БороденковФото: Из личного архива

Александр Козлов,

электрик на Обогатительной фабрике Михайловского ГОКа, «Металлоинвест»

— Я сам занимаюсь аналитикой и статистикой и данный показатель могу оспорить. В нашей компании такого деления по гендерному признаку точно нет. Возможно, это какая-то погрешность или несовершенство выборки. В целом, цифры выглядят 50 на 50, поэтому участие женщин и мужчин присутствует примерно в равной степени.

Константин Ремнёв,

менеджер по работе с национальными ключевыми клиентами в «Бритиш Американ Тобакко Россия», «БАТ Россия»

Вопрос: Расскажите о запоминающемся моменте своей волонтёрской деятельности?

— Расскажу про эпизод, которым горжусь. Он произошел во время мероприятия, организованного нами для подростков из детских домов. 14-летняя участница ответила на вопрос, чем вызвала смех остальных ребят. Я увидел, что после этого случая она закрылась от всех, и попытался изменить ситуацию – предложил ей присоединиться к выполнению другого задания. В итоге она стала одним из самых активных участников встречи, поделилась интересными идеями и даже выступила с докладом в конце. Хочется верить, что после этого случая она смогла чуть больше поверить в свои силы.

Константин РемневФото: из личного архива

Дмитрий Сидорма

менеджер проектов в компании Yum! Brands

— Запомнился новогодний марафон «Верим в чудо, творим чудо», который РУСАЛ проводит в городах присутствия. В рамках него мы устраивали новогодний сказочный бал для детей. Девочки были в красивых платьях, мальчики – в бабочках и рубашках. Вместе с ними мы готовились: разучивали танцы, узнавали про этикет и правила поведения. Также очень запомнилась акция по озеленению «Зеленая волна» и акция по уборке береговой части реки «День реки Колонга».

Омар Кулев,

электромонтёр СЦБ (сигнализации, централизации и блокировки) СУБРа, РУСАЛ

— Моему коллеге понадобилась помощь, и мы помогали ему всей компанией, можно сказать, всем миром. В частности, благодаря этому он выжил, выздоровел и вернулся на работу. Для меня это нечто удивительное и потрясающее.

Омар Кулев (слева)Фото: Из личного архива

Константин Ремнёв,

менеджер по работе с национальными ключевыми клиентами в «Бритиш Американ Тобакко Россия», «БАТ Россия»

— Работа с детьми – видеть, как у них горят глаза. Не забуду, как впервые со мной в приют в рамках волонтёрской акции пошел сын. Сейчас мы уже работаем в тандеме — стараюсь везде брать его с собой.

Александр Козлов

электрик на Обогатительной фабрике Михайловского ГОКа, «Металлоинвест»

Вопрос: Расскажите, в чём преимущество именно корпоративного волонтёрства?

— Волонтёрство помогает познакомиться с большим количеством неравнодушных людей. Мне это помогло быстро влиться в огромный коллектив. С другой стороны, волонтёрство помогает дополнительно развиваться внутри компании. Как правило, добровольцы более активные люди и у них больше заинтересованности в выполняемой работе. Они всегда заряжены и работают с огромной отдачей своему делу.

Александр КозловФото: Из личного архива

Александр Горбачев,

менеджер по устойчивому развитию в Coca-Cola HBC Россия

— Когда ты вместе с коллегами помогаешь другим, то значительно проще в дальнейшем помогать друг другу в работе. И важный момент: в такой обстановке даже самые сложные и непробиваемые, на первый взгляд, коллеги становятся мягче и понятнее.

Константин Ремнёв,

менеджер по работе с национальными ключевыми клиентами в «Бритиш Американ Тобакко Россия», «БАТ Россия»

— Всегда кажется, что ничего не изменилось и все осталось как прежде. Но если, например, взглянуть на работу, то здесь я стал чаще предлагать свои идеи, более открыто высказываться. Связь между волонтёрством и бизнесом, конечно, есть. Ты учишься самостоятельно ставить цели, реализовывать идеи от и до, добиваться нужных результатов - все это очень помогает на работе.

Иван Ваганов,

слесарь-ремонтник Чусовского металлургического завода ОМК

— Это один из способов, которым узнаёшь больше людей в компании, и когда идёшь обедать, например, получается, что очень мало людей, с которыми ты не пересекался, хотя работаешь в какой-то своей области, и это приятно. Ещё по опыту: если человек занимается волонтёрством, у него есть некий ген «адекватности», и ты понимаешь, что ты точно решишь с ним рабочий вопрос, поэтому не надо ходить вокруг да около.

Константин Овчинников,

руководитель направления по развитию МТС, ООО «УК Полюс»

Вопрос: Поделитесь лайфхаками, как соблюдать баланс между работой, семьей и регулярной социальной деятельностью?

— Да, из-за активной волонтёрской работы сильно страдает личное время. Но спасибо семье за поддержку – им ничего не надо объяснять. Я помогаю людям — помогаю себе. Это как логическая цепочка: помог ближнему, зарядился позитивной энергией, пришел домой и излучаешь ее. Кстати, зачастую в волонтерских мероприятиях участвуют и мои дети.

Омар Кулев,

электромонтёр СЦБ (сигнализации, централизации и блокировки) СУБРа, РУСАЛ

— Вовлекать семью в эту деятельность, дочери очень нравятся выезды на природу и общение с другими детьми вне зависимости от повода. В целом есть понимание, что волонтёрская деятельность развивает, а это само по себе является вознаграждением, от которого не хочется отказываться. Волонтёрские проекты нужно планировать, ровно как и другие проекты, никакого фокуса тут нет. Занизил оценку в ресурсах – получил перегруз.

Константин Овчинников,

руководитель направления по развитию МТС, ООО «УК Полюс»

— Сначала супруга не поддерживала мои социальные инициативы. Всё потому, что они отнимали время у семьи. Но она изменила своё мнение после того, как побывала на общегородских мероприятиях под нашей эгидой. И она сказала: «Вы заняты правильным делом». Теперь поддерживает во всем.

Александр Козлов,

электрик на Обогатительной фабрике Михайловского ГОКа, «Металлоинвест»

Вопрос: Расскажите о волонтёрском проекте вашей мечты?

— Я бы хотел поучаствовать в Олимпиадах в качестве волонтёра. Знаю, что проводятся проекты мирового масштаба под название WorlSkills. Я туда бы тоже с удовольствием съездил как доброволец. И, возможно, потом можно было провести такие же соревнования профессионального мастерства в миниатюре – у нас в городе.

Омар Кулев,

электромонтёр СЦБ (сигнализации, централизации и блокировки) СУБРа, РУСАЛ

— Мне бы хотелось участвовать в глобальных мероприятиях по спасению природы или диких животных, например, в Африке или Антарктиде. Конечно, пока это лишь мечты, но, если мне предложат, я вряд ли буду колебаться.

Дмитрий Сидорма,

менеджер проектов в компании Yum! Brands

— В соцсетях много мошенников собирают денежные средства на лечение онкобольных детей. Очевидно, что необходим законопроект, который важно довести до рабочего состояния. Нужно построить прозрачную схему сбора и распределения денежных средств, которая будет регулироваться государством, с целью прекратить мошеннические схемы.

Дмитрий Сидорма (в центре в рубашке) и его коллегиФото: из личного архива

Иван Ваганов,

слесарь-ремонтник Чусовского металлургического завода ОМК

Что ж, современная мужественность действительно легко вписывается в такие понятия, как «помощь» и «добрые дела». Волонтёрство для мужчины — не слабость, а возможность проявить себя, доказать обществу, что он лидер, умеющий решать совершенно разного рода задачи. И особенно эти качества легко проявить, если стартовать в программах корпоративного волонтёрства. Потому что начинать помогать миру проще в привычной среде.

Попробуйте, и вам понравится. С праздником!

Полные версии интервью со спикерами читайте на странице Facebook компании Young Group Social.

*Данные исследования НИУ ВШЭ, Росстата, 2018 года.