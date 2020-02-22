"Ничего не жаль": Денис Майданов и сотрудники Росгвардии сняли клип ко Дню защитника Отечества
Сотрудники ОМОН Главного управления Росгвардии по г. Москве приняли участие в съемках клипа на известную песню заслуженного артиста России Дениса Майданова «Ничего не жаль». Одну из ролей в клипе сыграл сам певец.
- Денис Майданов на один день стал в строй с росгвардейцами и лично убедился, насколько непростую и ответственную работу выполняют спецназовцы. В основу сюжета легли ситуации из повседневной жизни сотрудников спецподразделения, которые ежедневно, рискуя собственной жизнью, стоят на страже закона и порядка, оставаясь при этом обычными людьми, - рассказали о съемках, которые прошли в боевых подразделениях в Росгвардии.
По сценарию клипа, двое друзей, которые служат в столичном ОМОНе, мужественно и героически выполняют свой служебный долг. Один из главных героев, подвергая свою жизнь опасности, обезвреживает в городе взрывное устройство, а его друг, тем временем, участвует в задержании вооруженных преступников, которые скрываются на автомобиле.
Денис Майданов и столичный ОМОН Росгвардии. "Ничего не жаль". Поздравление с 23 февраля.
ИСТОЧНИК KP.RU