2020-02-22T16:04:29+03:00
Общество

"Ничего не жаль": Денис Майданов и сотрудники Росгвардии сняли клип ко Дню защитника Отечества

Певец на один день стал в строй с росгвардейцами и лично убедился, насколько непростую и ответственную работу выполняют спецназовцы
Александр ВОСТРОВ
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Денис Майданов на один день стал в строй с росгвардейцамиДенис Майданов на один день стал в строй с росгвардейцами
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Сотрудники ОМОН Главного управления Росгвардии по г. Москве приняли участие в съемках клипа на известную песню заслуженного артиста России Дениса Майданова «Ничего не жаль». Одну из ролей в клипе сыграл сам певец.

- Денис Майданов на один день стал в строй с росгвардейцами и лично убедился, насколько непростую и ответственную работу выполняют спецназовцы. В основу сюжета легли ситуации из повседневной жизни сотрудников спецподразделения, которые ежедневно, рискуя собственной жизнью, стоят на страже закона и порядка, оставаясь при этом обычными людьми, - рассказали о съемках, которые прошли в боевых подразделениях в Росгвардии.

По сценарию клипа, двое друзей, которые служат в столичном ОМОНе, мужественно и героически выполняют свой служебный долг. Один из главных героев, подвергая свою жизнь опасности, обезвреживает в городе взрывное устройство, а его друг, тем временем, участвует в задержании вооруженных преступников, которые скрываются на автомобиле.

Денис Майданов и столичный ОМОН Росгвардии. "Ничего не жаль". Поздравление с 23 февраля.

ИСТОЧНИК KP.RU

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