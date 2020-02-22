2020-02-22T22:48:13+03:00
Звезды

«Потеря ребёнка, пластика и скандалы»: Сестра Фриске объяснила, почему осталась без мужа

Наталья рассталась со своим супругом Сергеем Вшиковым
Алина ЧЕРНОВА
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Сестра Жанны Фриске подтвердила своим подписчикам, что разошлась со своим супругом Сергеем ВшиковымСестра Жанны Фриске подтвердила своим подписчикам, что разошлась со своим супругом Сергеем ВшиковымФото: instagram.com
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Ещё в прошлом году поклонники Жанны Фриске заподозрили, что ее родная сестра Наталья, которая очень похожа на покойную певицу, разошлась со своим мужем - сотрудником МЧС из Пермского города Чернушка - Сергеем Вшивковым.

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Первое испытание влюблённые прошли после смерти Жанны
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Пара была счастлива пять лет, однако личные драмы оказались сильнее их любви. Первое испытание влюблённые прошли после смерти Жанны. Через два месяца после ухода сестры Наталья потеряла ребёнка, у девушки случился выкидыш. Последующие попытки подарить любимому мужчине наследника, увы, не увенчались успехом. Потом последовала поездка на Шри-Ланку, где сестра Фриске вместе с мужем пыталась открыть семейный ресторанчик. Но, к сожалению, бизнес не стал успешным. Начались ссоры с мужем. К этому добавилась неуверенность в себе. Наталья Фриске села на жёсткую диету, а затем еще для усиления эффекта сделала пластическую операцию, убрав лишние кило в области живота.

Недавно красавица подтвердила своим подписчикам, что разошлась со своим супругом Сергеем Вшиковым.

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Пара была счастлива пять лет, однако личные драмы оказались сильнее их любви
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- Замуж я точно больше не хочу, - посетовала в разговоре с подписчицей разочарованная в браке Наталья Фриске.

По словам сестры певицы, она мечтает о детях и хочет, чтобы ее будущие наследники появились в Майами.

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Наталья Фриске села на жёсткую диету, а затем сделала пластическую операцию
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Кстати, там же родила своего единственного сына Платона ее покойная сестра Жанна.

Напомним: Наталья Фриске в начале «нулевых» по содействию сестры стала новой солисткой группы «Блестящие». Но долго в поп-группе девушка не задержалась, измотала ее гастрольная жизнь. Сейчас Наталья работает в сфере красоты, она мастер-бровист. Клиентов Наталья ищет через свой Инстаграм. С бывшим мужем Сергеем Вшиковым Фриске по-прежнему общается.

- Мы друзья, - объясняет подписчикам своё общение с экс-супругом Наталья Фриске.

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Сестра Фриске мечтает о детях
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ИСТОЧНИК KP.RU

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