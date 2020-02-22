«Потеря ребёнка, пластика и скандалы»: Сестра Фриске объяснила, почему осталась без мужа

Ещё в прошлом году поклонники Жанны Фриске заподозрили, что ее родная сестра Наталья, которая очень похожа на покойную певицу, разошлась со своим мужем - сотрудником МЧС из Пермского города Чернушка - Сергеем Вшивковым.

friske_natalia Первое испытание влюблённые прошли после смерти Жанны

Пара была счастлива пять лет, однако личные драмы оказались сильнее их любви. Первое испытание влюблённые прошли после смерти Жанны. Через два месяца после ухода сестры Наталья потеряла ребёнка, у девушки случился выкидыш. Последующие попытки подарить любимому мужчине наследника, увы, не увенчались успехом. Потом последовала поездка на Шри-Ланку, где сестра Фриске вместе с мужем пыталась открыть семейный ресторанчик. Но, к сожалению, бизнес не стал успешным. Начались ссоры с мужем. К этому добавилась неуверенность в себе. Наталья Фриске села на жёсткую диету, а затем еще для усиления эффекта сделала пластическую операцию, убрав лишние кило в области живота.

Недавно красавица подтвердила своим подписчикам, что разошлась со своим супругом Сергеем Вшиковым.

friske_natalia Пара была счастлива пять лет, однако личные драмы оказались сильнее их любви

- Замуж я точно больше не хочу, - посетовала в разговоре с подписчицей разочарованная в браке Наталья Фриске.

По словам сестры певицы, она мечтает о детях и хочет, чтобы ее будущие наследники появились в Майами.

friske_natalia Наталья Фриске села на жёсткую диету, а затем сделала пластическую операцию

Кстати, там же родила своего единственного сына Платона ее покойная сестра Жанна.

Напомним: Наталья Фриске в начале «нулевых» по содействию сестры стала новой солисткой группы «Блестящие». Но долго в поп-группе девушка не задержалась, измотала ее гастрольная жизнь. Сейчас Наталья работает в сфере красоты, она мастер-бровист. Клиентов Наталья ищет через свой Инстаграм. С бывшим мужем Сергеем Вшиковым Фриске по-прежнему общается.

- Мы друзья, - объясняет подписчикам своё общение с экс-супругом Наталья Фриске.