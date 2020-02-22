«Потеря ребёнка, пластика и скандалы»: Сестра Фриске объяснила, почему осталась без мужа
Ещё в прошлом году поклонники Жанны Фриске заподозрили, что ее родная сестра Наталья, которая очень похожа на покойную певицу, разошлась со своим мужем - сотрудником МЧС из Пермского города Чернушка - Сергеем Вшивковым.
Пара была счастлива пять лет, однако личные драмы оказались сильнее их любви. Первое испытание влюблённые прошли после смерти Жанны. Через два месяца после ухода сестры Наталья потеряла ребёнка, у девушки случился выкидыш. Последующие попытки подарить любимому мужчине наследника, увы, не увенчались успехом. Потом последовала поездка на Шри-Ланку, где сестра Фриске вместе с мужем пыталась открыть семейный ресторанчик. Но, к сожалению, бизнес не стал успешным. Начались ссоры с мужем. К этому добавилась неуверенность в себе. Наталья Фриске села на жёсткую диету, а затем еще для усиления эффекта сделала пластическую операцию, убрав лишние кило в области живота.
Недавно красавица подтвердила своим подписчикам, что разошлась со своим супругом Сергеем Вшиковым.
- Замуж я точно больше не хочу, - посетовала в разговоре с подписчицей разочарованная в браке Наталья Фриске.
По словам сестры певицы, она мечтает о детях и хочет, чтобы ее будущие наследники появились в Майами.
Кстати, там же родила своего единственного сына Платона ее покойная сестра Жанна.
Напомним: Наталья Фриске в начале «нулевых» по содействию сестры стала новой солисткой группы «Блестящие». Но долго в поп-группе девушка не задержалась, измотала ее гастрольная жизнь. Сейчас Наталья работает в сфере красоты, она мастер-бровист. Клиентов Наталья ищет через свой Инстаграм. С бывшим мужем Сергеем Вшиковым Фриске по-прежнему общается.
- Мы друзья, - объясняет подписчикам своё общение с экс-супругом Наталья Фриске.
ИСТОЧНИК KP.RU