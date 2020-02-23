Соленые слезы Джамили

Вадим Перельман - международно известный режиссер, снискавший популярность в России постановкой сериала «Измены» - показал вне конкурса фильм «Уроки фарси» (Persian Lessons), спродюсированную Ильей Стюартом и Тимуром Бекмамбетовым (в числе других продюсеров) и снятую Владом Опельянцем остросюжетную драму из времен Второй мировой войны. Действие происходит в немецком концлагере, куда попадает чудом избежавший расстрела молодой бельгийский еврей Жиль (отличный аргентинский актер Нахуэль Перес Бискаяр). Выменяв на полсэндвича книгу на фарси, он объявляет себя персом - назвался бы кем-то другим, если бы знал, что один из начальников лагеря, Кох (Ларс Айдингер, получивший широкую известность в России ролью Николая II в некогда скандальной «Матильде») как раз мечтает изучать персидский язык, чтобы после войны открыть ресторан в Тегеране.

Лже-перс должен изобрести язык, которому он будет каждый день обучать фрица. И не просто изобрести, но самому его запомнить, так чтобы даже иранский комар носа не подточил. Долго ждавший своего часа сценарий Ильи Цофина сталкивает двух антагонистов, не впадая в сентиментальность и упрощение: нет, эти люди никогда не подружатся и никогда до конца не поверят друг другу, хотя даже фашистским монстрам требуются иногда интеллектуальное и человеческое общение. Трудно поверить в то, что такая история может быть «основана на реальных событиях», хотя на что только ни горазды люди под страхом смерти. Страх, однако, не может длиться вечно, и самое интересное в фильме - это как раз его преодоление, внутренний бунт героя против забитой покорности еврейского народа.

Мечтающий стать мебельщиком Люк приезжает в Париж и клеит подвернувшуюся ему на автобусной остановке ДжамилюФото: кадр из фильма

Контрастно выглядит рядом с таким эмоциональным кино вещь под поэтичным названием “Соль слез” (Le sel des larmes) французского полуклассика и отца Луи Гарреля, Филлипа - благородная, эстетская черно-белая тоска (впрочем, выгодно отличающаяся своими чисто кинематографическими достоинствами от всего остального вполне чудовищного французского кино) на единственную интересующую французов тему любовных приключений. Законсервировавшийся в далеком прошлом, когда то, что он делал, еще было «свежо», Гаррель избрал в этот раз для своих нескончаемых однотипных штудий рабочую, а не богемную среду, хотя и это не спасло фильм от ощущения пародийности. Мечтающий стать мебельщиком Люк приезжает в Париж поступать в престижную столярную школу и попутно клеит подвернувшуюся ему на автобусной остановке Джамилю. Но Джамиля отказывается приоткрыть личико и вступить в половые отношения с редким представителем коренной нации, и тогда Люк, вернувшись домой, немедленно овладевает в ванне вернувшейся к нему старой подругой Женевьев. Сердце бедной Джамили разбито, как будет вскоре разбито и сердце забеременевшей Женевьев. Но Люка ждет еще и Бетти, и сожительство втроем - чего только ни случится с бедным столяром, пока наконец ни закончится этот фильм.

В придуманной новым руководством фестиваля конкурсной секции Encounters (Столкновения) колумбийский дебютант Камило Рестрепо показал не поддающуюся пересказу экспериментальную вещь «Протоки» (Los conductos). Как и все, что приходит к нам из Колумбии, она неразрывно связана с наркотиками, и это единственное, что можно сказать о непроходимых «Протоках» наверняка. Второй пункт: новизна этого эксперимента отдает сильнейшим привкусом ретро - автор явно понимает, что главные «кинематографические революции» остались в прошлом. Сюжет, ясен перец, отсутствует, зато есть магнетические проезды по шоссе в никуда и дерзкие взгляды протагониста в камеру: получив четыре ножевых удара от дилера, он-таки выбирает жизнь, хотя время от времени и наведывается к своим закладкам.