Отец оставил дочь в аэропорту и улетел отдыхать с новой семьей

Многодетный отец оставил свою дочь от первого брака в аэропорту с чемоданом и улетел на отдых со своей новой женой и двумя детьми от второго брака. Об этом он сам рассказал в Сети на портале Reddit.

Своего имени мужчина называть не стал, но решил узнать у других зарегистрированных на портале пользователей, насколько он в этой ситуации не прав.

Вместе с новой семьей – женой и детьми 9 и 11 лет, он засобирался в отпуск. Решил взять с собой еще и 14-летнюю дочь от первого брака. Девочка тут же принялась строить планы, готовить вещи для поездки. Правда, из-за того, что отношения у супругов в разводе сложились не самые теплые, его экс-жена отказалась передавать для покупки билетов паспорт девочки. Она лишь сообщила дату окончания срока действия.

В назначенный день семейство выехало в аэропорт, заехали за подростком. Но при регистрации на рейс, выяснилось, что паспорт девочки будет недействителен через два месяца. Подростка отказались сажать в самолет.

- Я изначально хотел остаться с дочерью, но моя новая жена сказала, что в таком случае отменит поездку. Она нес может справиться с двумя детьми за границу в одиночку, - написал мужчина.

В итоге он решил лететь с семьей, а дочь оставить в аэропорту. Девочку отвез домой дедушка.

Отец признался, что «не чувствовал себя счастливым» в этой поездке, его и жену забросали сообщениями в мессенджерах другие члены семьи – каждый дал оценку их поступку. Что касается девочки, то она не разговаривает с отцом.

- Она также хочет сменить школу, потому что дети высмеивают ее за "ложь" о поездке, которую она якобы выдумала. Я пытался разобраться со школой, чтобы решить эту проблему, - поделился мужчина.

В конце автор поста признался, что изначально считал свое решение бросить дочь в аэропорт правильным, но в итоге пожалел о таком поступке.