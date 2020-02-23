А вы бы иначе поступили?: Мать двоих детей бросилась в ледяную воду, чтобы спасти собаку

В сети поступок Алины Наумовой из подмосковных Мытищ уже называют проявлением героизма. Женщина гуляла с детьми по берегу местного водоема - одной рукой держала пятилетнюю дочку, другой коляску. Пока смотрела за малышами, ее собака сорвалась с поводка и побежала по тонкому льду к сидевшим на воде уткам. Птицы, конечно, улетели, а пес - провалился. Собака барахталась, скулила, но выбраться из ловушки самостоятельно не могла.

Алина Наумова недолго думала и бросилась на помощь собаке. Прямо на берегу сняла с себя верхнюю одежду и бросилась в холодную воду на помощь барахтающемуся питомцу. Женщине пришлось буквально ломать руками лед. Когда она схватила собаку, подцепив ее поводок, последняя еще не вполне осознала свое счастье и не могла плыть. Алине пришлось толкать пса к берегу, где им помогли прохожие.

Мама двух детей спасла провалившуюся под лёд чужую собаку.

Местные жители сняли происходящее на видео. Вот как его прокомментировали пользователи сети.

- Я бы так не смогла. Надо было МЧС вызывать, - считает москвичка Нина Иванова.

- Есть женщины в русских селеньях. Вот точно пор таких Некрасов писал. И там еще есть строчки: "И голод и холод выносит, всегда терпелива, ровна", - вспомнил москвич Геннадий Столяров.

- Поставить под сомнение будущее своих детей ради собаки? Серьезно? Нет, я бы так не поступил, - написал Николай Кудрявцев.

- Если удалось спасти хоть одну жизнь, то прожита собственная жизнь не зря. Умница, героиня, - считает Вероника Александрова.

В соцсетях даже появился опрос: "А вы бы зашли в ледяную воду, чтобы спасти собаку?" И 56% отвечают, что "да", но 44% все же не решились бы рискнуть здоровьем, и вероятно, жизнью.

Выяснилось, что обсуждаемая Алина Наумова по профессии врач-педиатр, у нее двое детей. Сама она говорит, что свой поступок геройским не считает.

- Какое-то время я стояла на берегу, думала, что наша собака сама выберется. Она же охотничьей породы. Но не получалось. Дочка стала плакать. Я сняла теплую одежду, ботинки и пошла в воду в футболке и штанах. А вы бы иначе поступили? Я не смогла, - говорит Алина Наумова.