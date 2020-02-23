2020-02-23T18:19:10+03:00
Происшествия

А вы бы иначе поступили?: Мать двоих детей бросилась в ледяную воду, чтобы спасти собаку

Чтобы помочь утопающему питомцу, женщине пришлось плыть, буквально ломая руками лед
Алиса ТИТКО@AlisaTitko
Поделиться:
Алина Наумова недолго думала и бросилась на помощь собакеАлина Наумова недолго думала и бросилась на помощь собаке
Изменить размер текста:

В сети поступок Алины Наумовой из подмосковных Мытищ уже называют проявлением героизма. Женщина гуляла с детьми по берегу местного водоема - одной рукой держала пятилетнюю дочку, другой коляску. Пока смотрела за малышами, ее собака сорвалась с поводка и побежала по тонкому льду к сидевшим на воде уткам. Птицы, конечно, улетели, а пес - провалился. Собака барахталась, скулила, но выбраться из ловушки самостоятельно не могла.

Алина Наумова недолго думала и бросилась на помощь собаке. Прямо на берегу сняла с себя верхнюю одежду и бросилась в холодную воду на помощь барахтающемуся питомцу. Женщине пришлось буквально ломать руками лед. Когда она схватила собаку, подцепив ее поводок, последняя еще не вполне осознала свое счастье и не могла плыть. Алине пришлось толкать пса к берегу, где им помогли прохожие.

Мама двух детей спасла провалившуюся под лёд чужую собаку.

Местные жители сняли происходящее на видео. Вот как его прокомментировали пользователи сети.

- Я бы так не смогла. Надо было МЧС вызывать, - считает москвичка Нина Иванова.

- Есть женщины в русских селеньях. Вот точно пор таких Некрасов писал. И там еще есть строчки: "И голод и холод выносит, всегда терпелива, ровна", - вспомнил москвич Геннадий Столяров.

- Поставить под сомнение будущее своих детей ради собаки? Серьезно? Нет, я бы так не поступил, - написал Николай Кудрявцев.

- Если удалось спасти хоть одну жизнь, то прожита собственная жизнь не зря. Умница, героиня, - считает Вероника Александрова.

В соцсетях даже появился опрос: "А вы бы зашли в ледяную воду, чтобы спасти собаку?" И 56% отвечают, что "да", но 44% все же не решились бы рискнуть здоровьем, и вероятно, жизнью.

Выяснилось, что обсуждаемая Алина Наумова по профессии врач-педиатр, у нее двое детей. Сама она говорит, что свой поступок геройским не считает.

- Какое-то время я стояла на берегу, думала, что наша собака сама выберется. Она же охотничьей породы. Но не получалось. Дочка стала плакать. Я сняла теплую одежду, ботинки и пошла в воду в футболке и штанах. А вы бы иначе поступили? Я не смогла, - говорит Алина Наумова.

Супер-герой Алина из Мытищ.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
Трамп заявил, что лично подпишет мирное соглашение с талибами*
«Это фейк»: Военный источник опроверг информацию об «остановке» самолетами ВКС РФ турецкой колонны в Сирии
Путин заявил, что Россия будет изобличать любые попытки исказить историю Великой Отечественной
Путин: армия и флот будут оснащаться новейшим вооружением, в том числе лазерным
Армани на Неделе моды в Милане проведёт показ без публики из-за коронавируса
«Безопасность России в надёжных руках»: Путин поздравил россиян с Днём защитника Отечества
Турция и Афганистан закрывают границу с Ираном из-за коронавируса
«Аваков – черт»: около ста человек собрались у офиса Зеленского с требованием отставки главы МВД
На Украину не пустили двух прибывших для проведения лекций россиян
Эвакуированной под Полтаву иностранке вызвали скорую
Песков сообщил, что Турция не выполнила сочинские соглашения по Сирии
NHK: Умер третий пассажир лайнера Diamond Princess
Москва и Анкара ведут переговоры о возможных расчетах в рублях на турецких курортах
В Иране от коронавируса погибли уже 18 человек
Число заразившихся коронавирусом в Италии увеличилось до 113 человек: за сутки диагноз подтвердили еще у 34 пациентов
Путин возложил цветы к Могиле неизвестного солдата
Четверо взрослых и трое детей погибли при землетрясении на востоке Турции
В России почти 11 тысяч человек находятся под контролем из-за коронавируса
Погода в Москве побила пять рекордов за одну неделю
Эвакуированных россиян с корабля Diamond Princess ждет двухнедельный карантин
При запуске самодельной ракеты погиб инженер Майк Хьюз по кличке "безумный Майк"
Число погибших от коронавируса в Южной Корее увеличилось до четырех человек