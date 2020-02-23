2020-02-23T17:58:36+03:00
Политика

Владимир Путин: Российские военные в Сирии предотвратили большие угрозы для нашей страны

Поздравляя военных и ветеранов с Днем защитника Отечества, президент подчеркнул, что безопасность РФ обеспечена на долгие годы
Дмитрий СМИРНОВ@dimsmirnov175
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Отдельно глава государства напомнил о предстоящем празднике 75-летия Победы и особой миссии потомков поколения победителей. Фото: Михаил Метцель/ТАССОтдельно глава государства напомнил о предстоящем празднике 75-летия Победы и особой миссии потомков поколения победителей. Фото: Михаил Метцель/ТАСС
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- Сегодня безопасность России в надежных руках, - заявил Владимир Путин на торжественном вечере в честь Дня защитника Отечества. - Свой высокий профессионализм и боеспособность наши офицеры и солдаты уверенно подтвердили в ходе операции в Сирии, уничтожили крупные, хорошо оснащенные террористические группировки, на дальних рубежах предотвратили большие угрозы для нашей Родины. Хочу вновь сказать спасибо за службу всем участникам боевых действий в Сирии.

Перед тем, как выступить в Кремле на торжественном вечере, президент вместе со всем высшим руководством страны по традиции возложил венок в Александровском саду к Могиле Неизвестного солдата.

- Мы будем и дальше добиваться, чтобы наша армия и флот становились все более современными, направлять во все виды и рода войск новейшее вооружение и технику, в том числе лазерные, гиперзвуковые комплексы, высокоточные системы, - пообещал Путин. - Многие из наших вооружений не имеют аналогов в мире. Это означает, что обороноспособность, безопасность России обеспечена в долгосрочной перспективе.

Отдельно глава государства напомнил о предстоящем празднике 75-летия Победы и особой миссии потомков поколения победителей.

- В кровопролитных сражениях наши воины не только изгнали агрессоров со своей земли, но и с честью выполнили благородную освободительную миссию, помогли другим странам освободиться от оккупантов, от нацистов и их приспешников, - заявил президент. - Наш долг – всегда помнить, какой ценой досталась эта победа. И мы никому не позволим перечеркнуть эту героическую страницу истории, будем изобличать любые попытки исказить историю, предать забвению дух союзничества и нашего боевого братства.

ИСТОЧНИК KP.RU

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