Путин заявил, что Россия будет изобличать любые попытки исказить историю Великой Отечественной
Россия будет изобличать любые попытки исказить историю Великой Отечественной войны. Такое заявление сделал российский лидер Владимир Путин, выступая на торжественном концерте по случаю Дня защитника Отечества.
«Наш долг — всегда помнить, какой ценой досталась эта Победа. Мы не позволим никому перечеркнуть эту героическую страницу в истории. Будем изобличать любые попытки исказить историю, предать забвению дух союзничества и нашего боевого братства», - сказал глава государства.
В ходе своей речи Путин отметил, что во все времена российские воины «верой и правдой служили Отечеству» и «не щадя себя, защищали родную землю». Он добавил, что именно поэтому выдающейся стала победа в Великой Отечественной войне, 75-летие которой Россия будет торжественно отмечать 9 мая.
Напомним, в последние время со всех сторон применяются попытки исказить историю ВОВ. Так в Польше заявили, что Россия должна наравне с Германией выплатить республике компенсацию за ущерб. Российская сторона сообщила, что «польский исторический ревизионизм стремительно набирает обороты» с приближением юбилея Великой Победы, а российский лидер заявил, что необходимо защищать доброе имя героев Второй мировой войны и отстаивать правду и справедливость
ИСТОЧНИК KP.RU