Путин заявил, что Россия будет изобличать любые попытки исказить историю Великой Отечественной

23 Февр. 2020 2020-02-23T17:48:29+03:00

Глава государства подчеркнул, что наш долг — всегда помнить, какой ценой досталась победа в войне

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Россия будет изобличать любые попытки исказить историю Великой Отечественной войны. Такое заявление сделал российский лидер Владимир Путин, выступая на торжественном концерте по случаю Дня защитника Отечества.

«Наш долг — всегда помнить, какой ценой досталась эта Победа. Мы не позволим никому перечеркнуть эту героическую страницу в истории. Будем изобличать любые попытки исказить историю, предать забвению дух союзничества и нашего боевого братства», - сказал глава государства.

В ходе своей речи Путин отметил, что во все времена российские воины «верой и правдой служили Отечеству» и «не щадя себя, защищали родную землю». Он добавил, что именно поэтому выдающейся стала победа в Великой Отечественной войне, 75-летие которой Россия будет торжественно отмечать 9 мая.

Напомним, в последние время со всех сторон применяются попытки исказить историю ВОВ. Так в Польше заявили, что Россия должна наравне с Германией выплатить республике компенсацию за ущерб. Российская сторона сообщила, что «польский исторический ревизионизм стремительно набирает обороты» с приближением юбилея Великой Победы, а российский лидер заявил, что необходимо защищать доброе имя героев Второй мировой войны и отстаивать правду и справедливость

ИСТОЧНИК KP.RU