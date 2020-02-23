2020-02-23T17:33:58+03:00
Политика

Путин: армия и флот будут оснащаться новейшим вооружением, в том числе лазерным

Глава государства напомнил, что многие виды российского оружия не имеют аналогов в мире [видео]
Елена ГИЛЬМАНОВА
Поделиться:
Комментарии: comments5
Путин: армия и флот будут оснащаться новейшим вооружением, в том числе лазернымПутин: армия и флот будут оснащаться новейшим вооружением, в том числе лазернымФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Изменить размер текста:

Россия продолжит модернизировать армию и флот, которые будут оснащаться новейшим вооружением, в том числе лазерным. Об этом сообщил президент России Владимир Путин на концерте Минобороны ко Дню защитника Отечества.

«По ряду перспективных образцов, а это фактически "оружие будущего", мы уже перешли от этапа испытаний к постановке их на боевое дежурство в режим постоянной готовности», - рассказал российский лидер и отметил, что все эти вооружения обеспечивают безопасность России в долгосрочной перспективе.

Путин добавил, что российские власти будут направлять новейшее вооружение во все рода войск, в том числе лазерные и гиперзвуковые комплексы, а также высокоточные системы. Он также отметил, что многие виды российского оружия до сих пор не имеют аналогов в мире.

Напомним, ранее российский лидер сообщал, что в ближайшие годы в российские войска поступят новые ракетные комплексы и системы противовоздушной обороны. В качестве примера, глава государства привел гиперзвуковой ракетный комплекс «Кинжал» и лазерные системы «Пересвет».

Путин на торжестве в честь Дня защитника Отечества.Президент России Владимир Путин на торжественном вечере, посвященном Дню защитника Отечества

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Трамп заявил, что лично подпишет мирное соглашение с талибами*
«Это фейк»: Военный источник опроверг информацию об «остановке» самолетами ВКС РФ турецкой колонны в Сирии
Путин заявил, что Россия будет изобличать любые попытки исказить историю Великой Отечественной
Путин: армия и флот будут оснащаться новейшим вооружением, в том числе лазерным
Армани на Неделе моды в Милане проведёт показ без публики из-за коронавируса
«Безопасность России в надёжных руках»: Путин поздравил россиян с Днём защитника Отечества
Турция и Афганистан закрывают границу с Ираном из-за коронавируса
«Аваков – черт»: около ста человек собрались у офиса Зеленского с требованием отставки главы МВД
На Украину не пустили двух прибывших для проведения лекций россиян
Эвакуированной под Полтаву иностранке вызвали скорую
Песков сообщил, что Турция не выполнила сочинские соглашения по Сирии
NHK: Умер третий пассажир лайнера Diamond Princess
Москва и Анкара ведут переговоры о возможных расчетах в рублях на турецких курортах
В Иране от коронавируса погибли уже 18 человек
Число заразившихся коронавирусом в Италии увеличилось до 113 человек: за сутки диагноз подтвердили еще у 34 пациентов
Путин возложил цветы к Могиле неизвестного солдата
Четверо взрослых и трое детей погибли при землетрясении на востоке Турции
В России почти 11 тысяч человек находятся под контролем из-за коронавируса
Погода в Москве побила пять рекордов за одну неделю
Эвакуированных россиян с корабля Diamond Princess ждет двухнедельный карантин
При запуске самодельной ракеты погиб инженер Майк Хьюз по кличке "безумный Майк"
Число погибших от коронавируса в Южной Корее увеличилось до четырех человек