23 Февр. 2020 2020-02-23T17:33:58+03:00

Путин: армия и флот будут оснащаться новейшим вооружением, в том числе лазерным Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Глава государства напомнил, что многие виды российского оружия не имеют аналогов в мире [видео]

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Россия продолжит модернизировать армию и флот, которые будут оснащаться новейшим вооружением, в том числе лазерным. Об этом сообщил президент России Владимир Путин на концерте Минобороны ко Дню защитника Отечества.

«По ряду перспективных образцов, а это фактически "оружие будущего", мы уже перешли от этапа испытаний к постановке их на боевое дежурство в режим постоянной готовности», - рассказал российский лидер и отметил, что все эти вооружения обеспечивают безопасность России в долгосрочной перспективе.

Путин добавил, что российские власти будут направлять новейшее вооружение во все рода войск, в том числе лазерные и гиперзвуковые комплексы, а также высокоточные системы. Он также отметил, что многие виды российского оружия до сих пор не имеют аналогов в мире.

Напомним, ранее российский лидер сообщал, что в ближайшие годы в российские войска поступят новые ракетные комплексы и системы противовоздушной обороны. В качестве примера, глава государства привел гиперзвуковой ракетный комплекс «Кинжал» и лазерные системы «Пересвет».

Путин на торжестве в честь Дня защитника Отечества.Президент России Владимир Путин на торжественном вечере, посвященном Дню защитника Отечества

ИСТОЧНИК KP.RU