2020-02-23T18:39:10+03:00
Общество

«Двуглавый Орёл» за «русские поправки» в Конституцию

Также монархисты выстуают за «сбережение народа» и поддержку традиционных семейных ценностей
Юлия АЛЕХИНА
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Две сотни делегатов из 73 регионов России вновь обсудили свои уставные задачи. Фото: Общество «Двуглавый орёл»Две сотни делегатов из 73 регионов России вновь обсудили свои уставные задачи. Фото: Общество «Двуглавый орёл»
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В это воскресенье в за городом отеле «Царьград» прошло ежегодное третье Всероссийское собрание общества «Двуглавый Орёл», где две сотни делегатов из 73 регионов России вновь обсудили свои уставные задачи: очищение истории России от клеветы и искажений, донесение созидающего смысла Русской идеи и защита русской идентичности. С трибуны раздавались вполне привычные политические тезисы, вроде «сбережения народа» и поддержки традиционных семейных ценностей, давно знакомые по итогам других политических собраний, кроме, может быть, собраний наиболее либеральной и про-западной публики. Позже, общаясь с прессой, руководитель общества подтвердил, что они рассматривают все периоды истории России - царский, советский и современные - как неразрывную историю своей единой и любимой Родины, исходят из принципа единства отечественной истории, но продолжают, разумеется, в своей традиции историю дореволюционную.

В практических делах общества это проявилось в такой новой инициативе как отказ от переименования улиц в пользу двойных наименований (скажем ул. Маркса - бывшая Большая Першпективная в Иркутске, или Заболотная в Вологде).

Но главная тема собрания была конечно не о названиях, и не вокруг отчета о количестве памятников разных лет правления, которые поставило общество по всей стране, а поставили много. В фокусе внимания обеих голов «Двуглавого орла» оказались поправки в Конституцию, которые взорвали наше политическое поле и временно заморозили иные дискуссии. И главным, конечно, был вопрос о роли и месте русского народа в Конституции и в политической системе страны. Формула легализации ныне забытого русского народа, которую предложило общество: «Права русского народа, как и права всех коренных народов России, в равной степени защищаются законом». Как напомнил докладчик, коренные титульные народы давно прописаны в Конституциях этих автономий, а в некоторых есть и русский народ, который там перечислен через запятую с титульным. Оказывается, страшная для многих поправка, которая «развалит Россию» давно есть в конституционном поле страны и ничего из того чем нас обычно пугают эксперты из телевизора не происходит.

Неизбежно напрашивался вопрос про немцев, которые не только не постеснялись записать свой немецкий народ в Конституцию, но ещё и прописали там своё право на историческое воссоединение. «Когда после войны союзники писали Конституцию Западной Германии почему-то ничто не помешало внести в эту Конституцию немецкий народ. Не помешало даже то что перед этим немецкий народ утопил в крови всю Европу. Нас лишили этого права. Русского народа в Конституции нет».

Но, как уверены участники Собрания он будет там восстановлен: «Мы живем фактически в другой стране, в которой обсуждается новый текст Конституции, что не может нас не радовать, потому что Конституция 1993 года была конституцией русской трагедии». Участники Собрания единодушно подчеркнули, что «русская поправка» для них принципиальная, и «если мы не сделаем этого сейчас, мы потеряем этот исторический шанс, и неизвестно сколько мы будем ждать следующий. И некого будут ругать за то что русскому народу не дали этого сделать» - в смысле, что сами виноваты что не добились.

Разумеется, общество поддерживает и весь пакет президентских поправок, в том числе и приоритет национального права над международным: «Мы первый раз выходим из колониальной зависимости в которую фактически попали в 90-е годы. Мы снова объявляем себя суверенным государством. Это в современном мире могут позволить себе немногие».

Ответ почему программные тезисы в отношении поправок к Конституции столь разнородных сил в России бывают столь схожи прозвучал от докладчика : «Если вы соберете самых разных экспертов и поговорите с ними всерьёз и глубоко, как они видят будущее России, то на 90% их ответы совпадут».

Насчет остальных десяти процентов вопросы конечно могут быть, но, возможно, это и есть то давно всеми искомое «морально-политическое единство народа».

ИСТОЧНИК KP.RU

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