2020-02-23T19:02:02+03:00
В мире

Названы имена детей, запрещенные в разных странах мира

Иногда власти могут просто поменять имя ребенка
Елена ГИЛЬМАНОВА
Поделиться:
Названы имена детей, запрошенные в разных странах мираНазваны имена детей, запрошенные в разных странах мираФото: Евгения ГУСЕВА
Изменить размер текста:

Выбор имени для ребенка является прерогативой матери и отца, однако иногда против могут выступить власти страны.

Издание HuffingtonPost собрал случаи с именами, которыми родителям запретили называть детей в разных странах.

Так, в немецком городе Кассель семейной паре запретили называть своего сына Люцифером. Несмотря на то, что законы Германии говорят о том, что имя ребенка должны выбирать родители, властям разрешили вмешиваться, если, по их мнению, мальчик может стать объектом насмешек. Заявки с тем же именем шесть раз отклоняли власти Новой Зеландии и один – в Исландии.

Во Франции семейная пара решила назвать дитя в честь шоколадной пасты Nutella, но им пришлось выбрать дочери более нейтральное имя - Элла. В решении французского суда указано, что торговая марка не может быть именем ребенка.

В Швеции родителям запретили называть дочерей Ikea. Соответствующий закон был принят в 1982 году. Документ запрещал выбирать имена детям, которые могут вызвать неудобство. Изначально речь шла о тезках королевской семьи, которых должно быть как можно меньше. Позже этот закон распространился и на другие имена.

В 2000 году в Милане вступил в силу закон, разрешающий называть ребенка только именем, соответствующим его полу. Именно этот документ стал основанием для отказа семейной паре назвать свою дочь Blu (синий).

«Мессия — это титул, который носит Христос», - так американские власти объяснили решение поменять имя семимесячного мальчика с Мессия на Мартин. То же имя было дважды отклонено в Новой Зеландии.

«Мы не дадим причинить девочке эмоциональный вред, который она понесет, если ее назовут Цианидом», - так чиновники из Уэльса отказали матери-одиночки

Пара художников из Швеции считала своего сына художественным творением, и поэтому хотела назвать его Brfxxccxxmnpcccclllmmnprxvclmnckssqlbb11116. Суд отклонил это имя, а когда отец и мать подали апелляцию, их оштрафовали.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Коронавирус в Италии: города закрывают на карантин, модные показы проходят без зрителей, а Венецианский карнавал завершат раньше срока
Китайская зараза добралась до Европы: на Аппенинах заболели свыше ста человек, из-за коронавируса в Италии ввели чрезвычайное положение
Новости 24
В США заявили, что у разведки нет данных о «намерении» России помочь переизбранию Трампа
Трамп хочет, чтобы Россия и Украина «поладили друг с другом»
Депутат Рады нецензурно поздравил украинцев с 23 февраля
Эсминец ВМС США вошел в Черное море
Трамп заявил, что лично подпишет мирное соглашение с талибами*
«Это фейк»: Военный источник опроверг информацию об «остановке» самолетами ВКС РФ турецкой колонны в Сирии
Путин заявил, что Россия будет изобличать любые попытки исказить историю Великой Отечественной
Путин: армия и флот будут оснащаться новейшим вооружением, в том числе лазерным
Армани на Неделе моды в Милане проведёт показ без публики из-за коронавируса
«Безопасность России в надёжных руках»: Путин поздравил россиян с Днём защитника Отечества
Турция и Афганистан закрывают границу с Ираном из-за коронавируса
«Аваков – черт»: около ста человек собрались у офиса Зеленского с требованием отставки главы МВД
На Украину не пустили двух прибывших для проведения лекций россиян
Эвакуированной под Полтаву иностранке вызвали скорую
Песков сообщил, что Турция не выполнила сочинские соглашения по Сирии
NHK: Умер третий пассажир лайнера Diamond Princess
Москва и Анкара ведут переговоры о возможных расчетах в рублях на турецких курортах
В Иране от коронавируса погибли уже 18 человек
Число заразившихся коронавирусом в Италии увеличилось до 113 человек: за сутки диагноз подтвердили еще у 34 пациентов
Путин возложил цветы к Могиле неизвестного солдата
Четверо взрослых и трое детей погибли при землетрясении на востоке Турции
В России почти 11 тысяч человек находятся под контролем из-за коронавируса
Погода в Москве побила пять рекордов за одну неделю
Эвакуированных россиян с корабля Diamond Princess ждет двухнедельный карантин
При запуске самодельной ракеты погиб инженер Майк Хьюз по кличке "безумный Майк"
Число погибших от коронавируса в Южной Корее увеличилось до четырех человек