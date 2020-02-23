Названы имена детей, запрещенные в разных странах мира

Выбор имени для ребенка является прерогативой матери и отца, однако иногда против могут выступить власти страны.

Издание HuffingtonPost собрал случаи с именами, которыми родителям запретили называть детей в разных странах.

Так, в немецком городе Кассель семейной паре запретили называть своего сына Люцифером. Несмотря на то, что законы Германии говорят о том, что имя ребенка должны выбирать родители, властям разрешили вмешиваться, если, по их мнению, мальчик может стать объектом насмешек. Заявки с тем же именем шесть раз отклоняли власти Новой Зеландии и один – в Исландии.

Во Франции семейная пара решила назвать дитя в честь шоколадной пасты Nutella, но им пришлось выбрать дочери более нейтральное имя - Элла. В решении французского суда указано, что торговая марка не может быть именем ребенка.

В Швеции родителям запретили называть дочерей Ikea. Соответствующий закон был принят в 1982 году. Документ запрещал выбирать имена детям, которые могут вызвать неудобство. Изначально речь шла о тезках королевской семьи, которых должно быть как можно меньше. Позже этот закон распространился и на другие имена.

В 2000 году в Милане вступил в силу закон, разрешающий называть ребенка только именем, соответствующим его полу. Именно этот документ стал основанием для отказа семейной паре назвать свою дочь Blu (синий).

«Мессия — это титул, который носит Христос», - так американские власти объяснили решение поменять имя семимесячного мальчика с Мессия на Мартин. То же имя было дважды отклонено в Новой Зеландии.

«Мы не дадим причинить девочке эмоциональный вред, который она понесет, если ее назовут Цианидом», - так чиновники из Уэльса отказали матери-одиночки

Пара художников из Швеции считала своего сына художественным творением, и поэтому хотела назвать его Brfxxccxxmnpcccclllmmnprxvclmnckssqlbb11116. Суд отклонил это имя, а когда отец и мать подали апелляцию, их оштрафовали.