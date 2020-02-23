2020-02-23T19:34:35+03:00
Общество

«Зашквар» от «Медузы» - и «из борделя за разврат»

Как защитники «Сети» оказались на развилке - признать, что защищали убийц и наркоторговцев (если верить новому расследованию об этом), или переносить удары своего гнева на издание, которое это расследование опубликовало
Александр ГРИШИН@orgstrukОбозреватель
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Фото: Александр Щербак / ТАССФото: Александр Щербак / ТАСС
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Замечательное саморазоблачение демонстрирует в эти дни прогрессивная либеральная общественность нашей страны. Это вам не какие-то сеансы «черной магии с последующим», это от души, от сердца, и от страха потерять имеющееся реноме в определенных кругах. Кстати, не только либеральная засветилась, но еще более прогрессивная, по ее убеждениям, общественность коммунистическая.

Речь о деле так называемой «Сети». Не лезу в подробности. Там надо разбираться не одну неделю, наверное. Но пока дело ясное, что дело темное. Что характерно, что слева, что справа начались одинаковые по сути, обличения – пытки, мол, оговор, посадили безвинных «онижедетей» и тому подобное. Нет, нет, сейчас даже не о том, что «онижедетям» там далеко не 16 годиков, все совершеннолетние, а есть и 26 лет, и 28, и те, кому за 30. Хотя и понятно, что в мировоззрении некоторых нынешних сограждан, любой мужик, пока с мамой живет, дитем и является. Хоть до пенсии. И требует соответствующего отношения.

О другом. Тут на днях либеральное (уж не знаю, стоит ли говорить теперь уже «некогда» по отношению к нему) издание «Медуза» опубликовало материал о некоторых активистах этой самой «Сети». Тех самых, что отправились на весьма серьезные сроки отсидки. По утверждениям журналистов «Медузы», эти люди занимались масштабной продажей дешевых «грязных» наркотиков, а двое из них то ли сами убили, то ли причастны к убийству двух бывших не во всем с ними согласных товарищей – парня и девушки. Не берусь оценивать и уровень того материала, что они назвали расследованием. Но примечательна реакция на эту публикацию со стороны людей с «правильными и светлыми лицами», которые обещают устроить нам «Россию прекрасного будущего».

Практически все они, как с цепи сорвались. И начали поливать «медузу» той субстанцией, что периодически выкачивают специальные машины из отхожих мест. «Медузу» назвали «сливным бачком», «тухлятиной», «подстилкой» и даже «Медузой Горгоной». Причем, заметьте, это я упоминаю только те отзывы и выплески негодования, которые не содержат обсценной, то есть матерной, лексики. А ее там, поверьте, хватает. И не только от лидеров мнений, но и от рядовых активистов. Я уж не говорю про сайт одной радиостанции, где штатные и внештатные авторы чуть ли не соревнуются в травле «Медузы».

Одна из пламенных коммунисток, экс-депутатка Госдумы, кстати, даже упрекнула «Медузу» в неразборчивости при занятии оральным сексом с людьми в погонах. Полное впечатление, что «Медуза» оказалась в роли той самой не особо продвинутой сельской девушки, что «выгнали из борделя за разврат».

Понимаете, теперь, в какой зашквар все эти защитники «Сети» вляпались, если это так и есть. Они же чуть рубахи не рвали на себе и сотоварищах. И тут – вот такое.

Оно, конечно, нехорошо, защищать убийц и наркодилеров. Но это еще и доказать ведь надо. И не журналистским расследованием, а официальным следствием, которое должно быть проведено по факту выступления СМИ и прозвучавшим обвинениям в особо тяжких преступлениях. Только вот и это не устраивает «вождей» будущей революции.

Лучше всех об этом высказался некогда Единый Безальтернативный, как его называли, Лидер Оппозиции Алексей Навальный. Очень откровенная и говорящая его переписка в Твиттере с известным независимым фотокорреспондентом Евгением Фельдманом, который провластных взглядов не придерживается ничуть, но, вроде как, и в истерических страданиях не был замечен. Далее Ф и Н соответственно.

Ф: Теперь «Медузу» все полощут и пишут глупости про подментованность. А активистов не полощут, хотя они подставили всех, кто уже вписался, лишив возможности информированно решать…

Н: … «Медузу» полощут не за плохой, непроверенный текст. А за то, что она выпустила плохой непроверенный текст в тот момент, когда возникла волна самой широкой общественной поддержки. И они ее уничтожили. Правозащитная поддержка будет, широкой – нет.

Ф: … Это твоя задача формулировать нарратив вокруг этой поддержки. А задача журналистов – информировать.

Н: Посмотри две мои последние передачи. Предпоследняя имеет миллион просмотров. Я как раз все объясняю. А вот с этим вашим «задача журналистов информировать» лучше помалкивайте. Надоело…

Прекрасный текст. Этого нельзя не потому, что это неправда или что-то еще, а поскольку мешает поднимать людей на протест. Может быть, даже, врать им, оболванивать. Но мешает, а поэтому его не должно быть. Лучше ложь и молчание. Откровенно. «Прекрасная Россия будущего» просто угрожающе засверкала всеми гранями от этих слов.

P.S. Может, я где-то перегибаю палку, но мне становится не по себе, потому что какая-то расчеловеченность (весьма похожая на нынешнюю украинскую) этой публики не укладывается в этот единственный случай. Стоит вспомнить юриста «Открытой России» Ходорковского, активистку штаба Навального в Екатеринбурге, выступавшую в защиту сатанизма и постившую с хэштегом #мои_любимые_серийники фотографии и описание «подвигов» серийных убийц и насильников Юлию Федотову. Назвавшую, кстати, 14 февраля «трагическим днем», потому что это «день расстрела А.Р. Чикатило». И защищавшую убийцу-каннибала Дмитрия Бакшеева, взятого, к слову, с поличным – с кусками человечины в холодильнике.

На днях, кстати, Бакшеев, прозванный «краснодарским каннибалом», умер в заключении, о чем сообщила Федотова. А другой видный деятель оппозиции, экс-депутат Госдумы Дмитрий Гудков вынес свое резюме по этому поводу: «Так, вчера в Краснодаре, пишет Юлия Федотова, в заключении умер (был убит?) не такой известный заключенный: Дмитрий Бакшеев, осуждённый за убийство, оставленный краснодарским каннибалом и в этом убийстве совершенно не виновный. Убить всегда легче, чем разобраться. До ЕСПЧ далеко, а уж из Краснодара». Конечно, невиновный. С кусками человеческого мяса, замаринованного в стеклянных банках, они все такие невиновные. И кабанов, расчленивший свою жену в квартире, где находились малолетние дети – тоже, невиновный и жертва режима.

По-моему, бордель для этой лавки поклонников убийц, сатанизма и каннибализма – это слишком слабое название. Или я ошибаюсь?

ИСТОЧНИК KP.RU

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