«Автобусы с коронавирусом» стали блокировать и в Израиле

Вслед за скандалом на Украине, когда всевозможные «активисты» стали блокировать транспортные средства с репатриантами из Китая (то есть потенциальными носителями местного коронавируса) — нечто подобное, хотя и в меньших масштабах, повторилось в Стране шестиконечной звезды.

«Автобус с корейцами ездит по Израилю без права на конечную остановку», — такие заголовки в духе абсурдистских повестей Пелевина появились в местных СМИ.

Действительно, в последнее время в Стране утренней свежести участились случаи заболевания «чумой 2020 года». А тут, как назло, в Израиль прибывает самолёт с туристами из Южной Кореи. Тем же рейсом, кстати, прилетел посол Израиля в КНР — и он тоже вместе с другими пассажирами «во избежание» был помещён в карантин.

С теми туристами из Сеула, кто успел покинуть аэропорт до карантинных мер, тоже не всё ладно. Их отказываются размещать по всей стране — жители селений даже готовы собираться на дорогах и блокировать приезд «коронавирусников». Вот злополучный автобус, как пишут некоторые израильские СМИ, якобы скитается по пустыне, словно библейский Моисей с евреями…

— Эти новости — не совсем неправда. Вначале власти страны решили разместить туристов в доме отдыха Минобороны в Гило, что под Иерусалимом. Но жители соседних кварталов запротестовали, заблокировали дорогу автобусам. Тогда туристов вернули в аэропорт Бен-Гурион и разместили там в одном из залов ожидания, — рассказал «КП» блогер-путешественник и гражданин Израиля Александр Лапшин. — К сожалению, русскоязычные СМИ Израиля, чьи цитаты вы привели, часто обращаются с новостями несколько вольно. Ведь они переводят тексты крупных национальных СМИ, выпускаемых на иврите. Но далеко не все редакторы русскоязычных израильских сайтов свободно владеют этим языком. Отчего иногда и опускают в своих статьях важные нюансы.