«Самая красивая девочка»: Учительница Рудковской высказалась о ее реальном возрасте

- «Мои года, мое богатство» - слова из хорошей и мудрой песни. Плюс я уже привыкла, что какой-нибудь «мадам» не даёт покоя мой возраст. Ну хотите вы «разоблачить» меня, назвать древней старухой - вуаля! Считайте, что я не 1975, а 1875 года рождения, если станет легче, и уменьшатся ваши комплексы, - осудила блогеров в своём Инстаграме Яна Рудковская. - Но есть читатели, которые часто верят написанному, не всегда понимая, где бред и вымысел, а где правда. И люди уже тонут в потоке вашей лжи и клеветы. Поэтому все-таки расставлю точки на I. Нет, не для того, чтобы доказывать, что ты не верблюд, а чтобы помочь людям знать правду. Хотя, конечно, уже поднадоело, когда спекулируют на тему моего возраста!

Училась Яна хорошо, на 4-5Фото: Личный архив

Увы, разум и порядочность здесь больше не живут - по крайней мере у некоторых блогеров, начисто свихнувшихся на почве своих больных фантазий, как и у ряда изданий. Будто ничего не зная, не замечая давно известных фактов, они всё пишут и пишут про мой возраст! Чтобы облегчить им их «мартышкин труд» - ещё раз разжую, уж так и быть. Может, на этот раз проглотят? Или все так же будут смачно блефовать на моем имени, делая себе тиражи и клики. Даже расследование не надо проводить! Вот вам все, как есть, на блюдечке с голубой каёмочкой. Итак, я родилась в городе Кустанае в 1975 году и училась в 115 школе (если мне не изменяет память), там закончила начальную школу, потом переехала жить в Барнаул, где училась в 69-й и 55-й школах, закончила последнюю в 1992 году с серебряной медалью! Потом 6 лет училась в АГМУ и успешно его закончила!

По словам классной руководительницы продюсера, блондинка уже в школе была звездойФото: Личный архив

Слова Яны Рудковской подтвердила в беседе с «КП» и ее учительница из 55 школы.

- Я была классным руководителем Яны в 10-11 классе. Закончила Яна школу в 1992 году, сама она 1975 года, - вспоминает в эксклюзивном интервью «КП» классный руководитель Яны Рудковской София Федоровна Егорова. - Училась Яна хорошо, на 4-5, а в 10 классе она решила готовиться к золотой медали. Я об этом сразу сказала всем преподавателям, и начались два года усиленной подготовки. Она зубрила, пересдавала, если были четверки. Были у нее проблемы с физикой, но она настолько целеустремленной была, что вызубрила каждую страницу учебника и приходила ко мне, чтобы я ее проверила. По окончанию школы она получила не золотую, а серебряную медаль – у нее по математике вышла 4.

Яна всегда мечтала жить в Москве, открыть свой косметический салон, именно поэтому она и пошла в медицинский университет. Она четко шла к своей цели. Она работоспособная и всегда хотела жить красиво и хорошо.

Класс был большой у нас, мальчишки к ней нормально относились, девчонки как-то не очень. Она была из обеспеченной семьи, одевалась хорошо и со вкусом: химия, модные в те времена «накладные» плечи. На выпускном Яна была в красивом бирюзовом платье «пушкинского» времени и с высокой прической, то и дело подбегала ко мне с вопросом: «София Федоровна, я самая красивая?».

Если нужно было провести какое-то мероприятие, то Яна вызывалась первой. Делала все сама, договаривалась, организовывала.

Школьная команда по баскетболу всегда хорошие места занимала.

Яна всегда мечтала жить в Москве, открыть свой косметический салон, именно поэтому она и пошла в медицинский университетФото: Личный архив

Я же учитель физкультуры и Яна однажды ко мне подошла и сказала «София Федоровна, я хочу играть за школу». Я сказала: «Ян, ты не баскетболистка», на что она ответила: «Я потренируюсь». Вскоре она стала ходить ко мне на тренировки, никогда не пропускала. Стала играть за школу. Не скажу, что она научилась хорошо играть, но зато она у нас была самой красивой девочкой. Футболочку оденет, кудри накрутит, да около лица несколько прядок выпустит. Любила она быть на публике. Она и музыкой занималась, и фигурным катанием.

Она не вела себя старше своих лет, просто у нее интересы другие были. У нее было четко – учеба-учебой, друзья-друзьями. Очень хороший организатор.

- И белоручкой никогда не была - на уроках труда не отлынивала никогда от тяжелых заданий, - рассказала «КП» учительница Яны Рудковской.