Врач: Нет клинических исследований, которые бы подтвердили эффективность арбидола против коронавируса

Посол КНР в России Чжан Ханьхуэй рассказал, что сейчас для лечения коронавирусной инфекции в китайских больницах применяются различные лекарства. В их числе - фосфат хлорохина, который несколько десятков лет применяется от малярии, а также российский препарат арбидол. По словам посла, эти два лекарства считаются наиболее эффективными.

Вот как прокомментировал эту новость профессор Высшей школы управления здравоохранением Сеченовского университета Артем Гиль:

- При всем уважении к господину послу, пока наши китайские коллеги не обнародовали данных о клинических исследованиях, которые подтвердили бы эффективность арбидола в лечении коронавирусной инфекции. Напомню, по современным научно-медицинским стандартам препарат считается эффективным только тогда, когда есть объективные данные, подтверждающие его эффективность. А именно - если проведены двойные слепые рандомизированные многоцентровые контролируемые исследования высокого качества.

Посол КНР в России Чжан Ханьхуэй рассказал, что сейчас для лечения коронавирусной инфекции в китайских больницах применяются различные лекарстваФото: Эдвард ЧЕСНОКОВ

Маловероятно, что у китайских врачей и органов здравоохранения было время для проведения таких полноценных исследований в отношении лечения коронавирусной инфекции. Во всяком случае, повторю, научных публикаций о таких исследованиях нет.

Само по себе использование арбидола, как и любого другого лекарства в комплексной терапии, то есть наряду со многими другими мерами лечения, не может говорить об эффективности какого-либо конкретного препарата. Равно как и выздоровление после использования какого-то средства еще не подтверждает его лечебного эффекта. Как говорится, «после» не значит «вследствие». К примеру, если вы будете есть огурцы во время простуды, а потом выздоровеете, вряд ли можно утверждать, что огурцы - лекарство от простуды.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/762578" frameborder="0"></iframe> Посол Китая в РФ заявил о скорой победе над коронавирусом.

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

Посол Китая: против коронавируса эффективно старое лекарство советского производства

Об этом дипломат Чжан Ханьхуэй рассказал на пресс-конференции в присутствии «КП» (подробности)

Посол Китая: Вирус не искусственный и повторно им не заражаются

Также посольство КНР заявило, что гарантирует безопасность российских студентов в Ухане (подробности)