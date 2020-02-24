2020-02-24T11:07:37+03:00
В мире

Посол Китая: против коронавируса эффективно старое лекарство советского производства

Об этом дипломат Чжан Ханьхуэй рассказал на пресс-конференции в присутствии «КП»
Эдвард ЧЕСНОКОВ@edvardchesnokov
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На сегодняшний день появились позитивные изменения. Ежедневно — больше двух тысяч выздоровевшихНа сегодняшний день появились позитивные изменения. Ежедневно — больше двух тысяч выздоровевшихФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Выступая на пресс-конференции для избранных СМИ, включая и «Комсомолку», посол КНР в РФ Чжан Ханьхуэй рассказал об успехах своей страны в борьбе с эпидемией коронавируса:

— На сегодняшний день появились позитивные изменения. Ежедневно — больше двух тысяч выздоровевших, а новых случаев заражения лишь несколько сотен (три недели назад таковых было по несколько тысяч в день). Значительно снизилась смертность.

Появились новые способы лечения. Найдены лекарства, имеющие положительный эффект. Практика показывает, что китайская медицина действует эффективно. При приёме китайских лекарств не было ни одного случая осложнения.

Посол КНР в РФ Чжан Ханьхуэй Фото: Эдвард ЧЕСНОКОВ

Посол КНР в РФ Чжан ХаньхуэйФото: Эдвард ЧЕСНОКОВ

Лекарство старое — фосфат хлорохина, которое несколько десятков лет применяется от малярии. Есть ещё одно старое лекарство советского производства — арбидол. Пока эти два лекарства считаются наиболее эффективными. Самый успешный способ — европейская медицина в сочетании с китайской.

Медикам в наших госпиталях нелегко. Они одеты в костюм химзащиты, из-за этого им нельзя ходить в туалет целый день. Даже если весь вспотел — нельзя переодеваться. Только после выхода из изолятора. Но благодаря подвигу этих людей мы побеждаем болезнь, — подчеркнул Чжан Ханьхуэй.

Опустевшие улицы китайских городов.

* * *

Напомним, с конца 2019 года в Поднебесной свирепствует эпидемия коронавируса нового типа. Количество заболевших превысило 70 тыс., количество умерших — почти 2,5 тыс. Многие страны ввели против Китая и его граждан внешний карантин, транспортные и экономические связи с крупнейшей экономикой мира фактически блокированы.

Обновление. В первый версии заметки по техническим причинам было написано некорректное название лекарства: "амиодарон". Правильное название, отражённое в нынешней версии заметки, — "арбидол".

«Как на войне»: медики против коронавируса.В Китае от коронавируса умерли уже более 170 человек. Среди них и врачи, сражающиеся с инфекцией… Причём медики умирают не только из-за 2019-nCoV

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И почему я все кашляю и кашляю! И так уже третий день! Паранойя в Пекине растет как на дрожжах. Когда я решила идти «сдаваться» в местный госпиталь, и родня, и мои местные знакомые подняли страшный крик: «Тебя схватят, повяжут, арестуют, упекут!» Да с чего меня нужно вязать?! Они ж не звери. Сама пойду, добровольно. Если заболела, будут лечить. Если здорова, успокоят. Врачи, они и в Китае врачи (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

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