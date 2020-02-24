2020-02-24T11:35:34+03:00
В мире

Посол Китая: Вирус не искусственный и повторно им не заражаются

Также посольство КНР заявило, что гарантирует безопасность российских студентов в Ухане
Эдвард ЧЕСНОКОВ@edvardchesnokov
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Чжан Ханьхуэй затронул тему судьбы россиян, остающихся в центре эпидемзоныЧжан Ханьхуэй затронул тему судьбы россиян, остающихся в центре эпидемзоныФото: Эдвард ЧЕСНОКОВ
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Выступая на пресс-конференции для российских СМИ, включая КП, посол КНР в РФ Чжан Ханьхуэй опроверг ряд мифов о китайском коронавирусе:

— Я вам точно скажу, что вирус НЕ искусственный. Возможно, этот вирус, как «птичий грипп», передался от диких животных человеку. Ваши учёные тоже доказывают, что это новый тип вируса. Говорят, от летучей мыши. Но тут нужно установить точное посредничество. Кто хозяин (биологический носитель) этого вируса? Его надо найти, — сообщил посол.

Чжан Ханьхуэй добавил, что повторные случаи заражения коронавирусом невозможны.

В то же время предыдущая версия, что вирус возник на «мокром рынке» в Ухане, подчеркнул дипломат, является сомнительной. По его словам, надо искать другой очаг.

Также Чжан Ханьхуэй затронул тему судьбы россиян, остающихся в центре эпидемзоны:

— В городе Ухань — 44 российских студента. Москва организовала эвакуацию россиян из провинции Хубэй, но эти люди сами попросили остаться. Они живут нормально, им предоставляют продукты питания и все условия для жизни. Их безопасность гарантирована. Мы (посольство КНР в РФ) направили просьбу, чтобы наши люди имели контакты с этими студентами.

Опустевшие улицы китайских городов.

Напомним, с Нового года в Поднебесной продолжается эпидемия коронавируса нового типа. Количество заболевших — более 70 тыс., количество умерших — порядка 2,5 тыс.

Откуда взялся коронавирус.На «мокром рынке», где вспыхнул коронавирус, посетителей угощали сырым мясом летучих мышей...

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Об этом дипломат Чжан Ханьхуэй рассказал на пресс-конференции в присутствии «КП» (подробности)

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И почему я все кашляю и кашляю! И так уже третий день! Паранойя в Пекине растет как на дрожжах. Когда я решила идти «сдаваться» в местный госпиталь, и родня, и мои местные знакомые подняли страшный крик: «Тебя схватят, повяжут, арестуют, упекут!» Да с чего меня нужно вязать?! Они ж не звери. Сама пойду, добровольно. Если заболела, будут лечить. Если здорова, успокоят. Врачи, они и в Китае врачи (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

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