Отечественные подходы содействия инвалидам представлены в ООН

В Нью-Йорке продолжает свою работу 58-я сессия Комиссии социального развития ООН. Она проходит в штаб-квартире Объединенных Наций.

Российская межрегиональная благотворительная общественная организация содействия лицам с инвалидностью «Парус надежды» провела в рамках сессии ряд встреч и отдельное мероприятие под названием «Достойная жизнь для всех - российский подход».

В рамках дискуссии экспертами были обсуждены социально важные проекты, успешные примеры, а также проблемы и задачи, стоящие перед обществом для создания достойной жизни для всех его членов. Все проекты соответствуют Целям устойчивого развития-2030, принятыми ООН в 2015 году, и продвигают интеграцию инвалидов в общество.

Президент Международного альянса БРИКС по стратегическим проектам Лариса Зеленцова особо отметила важность участия бизнеса в формировании условий достойной адаптации инвалидов. Благодаря усилиям «Паруса надежды», крупнейшие российские корпорации присоединились к глобальному движению Valueable 500, целью которого являются системные изменения в обществе, поощрение деловой, социальной и экономической активности людей с инвалидностью. Официальный старт движения был дан на Всемирном экономическом форуме в швейцарском Давосе в январе прошлого года.

Права человека через призму социально уязвимых групп, в число которых входят лица с инвалидностью, стали отдельной темой дискуссии. Глава Международного альянса интеграции и защиты Раджив Валиев представил проекты, осуществляемые Альянсом в рамках взаимодействия США, России и постсоветскими республиками.