Запрещать музыку в горах - это как запрещать дышать!

Уже два года фестиваль Khan Altay проводится в Алтайском крае, в живописном месте, напротив слияния рек Аккема и Катуни и все это время ни у кого не было никаких претензий к его организаторам. Поэтому когда компания "Space of Joy Community" решила провести фестиваль и летом этого года для них большой неожиданностью стала новость, что и несколько местных общественных деятелей, и туристическая компания "АкколТур» создали петицию с просьбой изменить место проведения фестиваля на более подходящее и не наносящее урон природе.

Мол, от природного парка «Белуха» фестиваль будет отделять только река, и проведение подобного музыкального события, учитывая количество гостей и то количество мусора, которые они после себя оставляют, просто не могут не навредить окружающей среде.

Эти заявления стали еще более неожиданными, ведь так могут заявить только люди, которые либо никогда не были на экологическом фестивале, либо которых намеренно ввели в заблуждение по поводу норм его проведения. Поэтому организаторы фестиваля Khan Altay выступили с открытым письмом, дабы объяснить основные просчеты инициаторов запретной петиции. Вот, что они написали.

"На прошлой неделе инициативная группа из туристической фирмы «АкколТур» создала петицию против проведения фестиваля в выбранном нами месте недалеко от села Тюнгур в УстюКоксинском райне (ссылка на петицию - https://goo.su/0iUd).

Авторами этой петиции намеренно допущен целый ряд грубых ошибок, противоречий и откровенной лжи, чтобы спровоцировать конфликтную ситуацию!

Не разобравшись до конца в проблеме, эту информацию подхватили и распространили известный блогер Светлана Казина (https://www.instagram.com/p/B83NAnKIceQ/), а также сенатор Республики Алтай Владимир Полетаев (https://www.instagram.com/p/B800N_1ItJ6/), высказавшейся что фестивали на дикой природе вообще недопустимы! Мы надеемся что эти уважаемые люди и лидеры мнений услышат наш ответ и внесут коррективы в свою позицию на этот счет.

Запрещение подобных событий может нанести ущерб туристическому сектору региона.

Около тысячи состоятельных туристов из других регионов страны и зарубежья ждут данное мероприятие и вносят свой финансовый вклад в его создание, покупают билеты на самолеты, бронируют гостиницы и автомобили. А сейчас им говорят: «Сидите дома, вам здесь не рады!». Путешествие на Алтай – дело недешевое для жителей центральных регионов, иногда даже дороже отдыха заграницей. Наше сообщество искренне не понимает почему кто-то решил запретить нам путешествовать по нашей родной стране и объединяться в группы? Ни в одном законодательном акте и кодексе нет определения лимита пребывания гостей на территории, не относящейся к аповедным местам! Нами и нашими коллегами уже много раз было отстояно своё право на проведение туристических слётов и фестивалей на дикой природе при соблюдении всех правил и норм!

Данная ситуация уже начала вызывать общественный резонанс среди наших коллег и всего фестивального движения России. Своими действиями авторы петиции и ее распространители могут сформировать образ НЕДРУЖЕЛЮБНОГО АЛТАЯ для аудитории в несколько сотен тысяч человек, ежегодно путешествующих по различным музыкальным фестивалям! Пока по всей стране идёт пропаганда экологического туризма, эта инициативная группа на Алтае с чего-то решила, что их места не предназначены для таких туристов. Странно и то, что эти люди, начавшие кампанию против фестиваля, сами работают гидами и, по нашему мнению, преследуют какие-то свои интересы по всей этой ситуации.

Организаторы Khan Altay ответили открытом письмом противникам проведения музыкального фестиваля на Алтае. Фото с официального сайта фестиваля

Мы уверены, что данную позицию разделяют далеко не все жители Алтая и надеемся на их адекватную реакцию и ответ! Также мы надеемся на поддержку Главы Республики Алтай Хорохордина Олега Леонидовича, уделяющего последнее время большое внимание экологическим вопросам региона".

Организаторы экологического фестиваля предложили приехать в начале марта в Усть- Коксинский район, где совместно с местной администрацией собрать круглый стол для решения всех спорных вопросов. А пока они объясняют, кто они и почему именно они занимаются проведением музыкальных фестивалей.

"Мы не московская организация бизнесменов и не «тусовочная молодежь», как нас позиционируют,

а крупное сообщество путешественников, в среднем возрасте 30-40 лет, с огромным опытом

путешествий по России и Зарубежью с рюкзаками и палатками. Наши гости это самые что ни на есть воспитанные, экологически грамотные и любящие Природу люди со всей России!

Фестиваль KhanAltay был инициирован командой Space of Joy Community, со-организаторами выступают многие другие опытные создатели различных мероприятий на открытом воздухе.

Суммарный наш опыт проведения экологических фестивалей на Природе – более 100 крупных мероприятий за почти 20 лет!

Главная цель нашего фестиваля - приобщить гостей событийного мероприятия к экологическомутуризму, любви к Родине, через познание природы, традиций и искусство народов Алтая, а также обучение навыкам жизни на природе с минимальным воздействием на нее.

МУЗЫКАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

Совершенно ошибочно была воспринята музыкальная концепция фестиваля. Это не дискотека, а праздник музыки, с участием этнических артистов, с привлечением известных коллективов жанра world music со всей России и других стран. Ведутся переговоры с музыкантами со всего мира, что позволит привлечь в регион иностранных туристов.

Кроме того, большая часть программы отдана алтайским этническим музыкантам. Предварительно удалось договориться о выступлении с заслуженными артистами России и уважаемыми людьми Алтая - Болотом Байрышевым и Ногоном Шумаровым. Вместе с ними формируется концепция выступления местных коллективов с на фестивале. На сайте открыт приём заявок, и мы еще раз приглашаем всех творческих людей Алтая, желающих принять участие в нашем празднике, на одну сцену рядом со звездами!

Музыкальная составляющая направлена на воспитание духа патриотизма среди молодежи за счет сочетания фольклорных традиций и современных музыкальных электронных течений. Данная музыка никак не навредит общей атмосфере и красоте данных мест, а напротив резонирует с пространством вокруг.

Запрещать музыку в горах - это как запрещать дышать! В современном цивилизованном мире это недопустимо! Во все времена люди проводили шумные празднества и сборы на дикой Природе.

ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ

Абсолютной ложью является информация о вырубке нами деревьев, загрязнении рек и горах мусора. Во время подготовки к фестивалю НИ ОДНО ЖИВОЕ ДЕРЕВО не пострадает, все пиломатериалы для строительства фестивальных объектов будут заказаны заранее на местных пилорамах.

Гостям фестиваля при заезде на территорию выдается распечатанный буклет с указанием свода правил поведения. Этот буклет создан специалистами в области

защиты и охраны природы, учитывая пожелания местных жителей.

На наших фестивалях много лет практикуется система экологических правил, за нарушение которых грозит штраф вплоть до удаления с территории. Круглосуточно будут дежурить сотрудники частной охранной организации, которые в случае серьезных нарушений будут иметь право на задержание нарушителей и передачи их дальше в руки полиции.

На фестивале полностью запрещено использование неорганических средств гигиены и быта. Никакие бытовые отходы не будут сливаться в реки в результате жизнедеятельности фестиваля, что полностью исключит загрязнение рек.

На фестивале запрещена продажа алкоголя!

Также отметим, что на фестивале будут использоваться профессиональные дизель-генераторы современного типа, которые не причиняют вреда окружающей Природе. Выхлопы от них совершенно незначительны и не превосходят по количеству даже несколько автомобилей.

МУСОР

Главная причина общественных негодований – беспочвенное предположение о том, что мы оставим после себя горы. Мы понимаем тревогу и беспокойство местных жителей! Но хотели бы полностью опровергнуть данные выводы авторов и объяснить почему это невозможно:

1. Мероприятие официальное и на данный момент проходит согласование с местными властями, а это означает, что организаторы обязаны провести уборку территории, и несут полную ответственность за сохранность места в соответствии с российскими законами.

2. Планируется создание общественного контроля из жителей Тюнгура, который совместно с администрацией примет место после его уборки, подписав соответствующий акт.

3. Организаторами будут заключен договор на вывоз мусора с региональным оператором, с предоставлением всех необходимых для этого документов.

4. В настоящее время мы ведем поиск активных экологических организаций в Республике Алтай, готовых помочь нам с введением раздельного сбора мусора и дальнейшую его сдачу не переработку. Уже есть некоторые договоренности на этот счет, рассматривается возможность привоза современной экологической утилизирующей техники.

5. Организаторы и волонтеры, заранее приезжая на место в период подготовки фестиваля, занимаются очисткой пространства от скопившегося мусора от предыдущих отдыхающих в этой местности людей. Таким образом фестиваль вносит свой экологический вклад в очищение значимых природных мест.

Ежегодно наша команда и наши гости участвуют в различных экологических акциях и субботниках по всей стране! В общей сложности нами собрано и вывезено около тысячи КамАЗов мусора, причем не только с мест, где мы проводили фестиваля.

МЫ ГАРАНТИРУЕМ, что после нас не останется ни одного фантика! Весь мусор будет вывезен в соответствие с правилами и нормами, действующими в регионе! Все деревянные конструкции будут демонтированы и переданы жителям Тюнгура для обустройства общественных зон.

После вывоза мусора и объектов десятки организаторов и волонтёров, еще раз осмотрят всю территорию, и убедившись в абсолютной чистоте место фестиваля, команда организаторов покинет его.

Данные обещание мы готовы закрепить на договорной основе. Детали как именно это будет сделано с юридической точки зрения мы готовы обсудить на запланированном круглом столе в зале администрации Усть-Кокса!

САКРАЛЬНОСТЬ МЕСТА

Заблуждение авторов петиций также в неверном определении точного места фестиваля. Оно не НЕ ЗАТРАГИВАЕТ ЗАПОВЕДНЫЕ И СВЯЩЕННЫЕ МЕСТА!

- Границы природного парка «Белуха» находятся далеко от места пребывания фестиваля и мы никак не задействуем заповедные территории. Возможность экскурсии до Белухи будет организована только через местных гидов!

- Территория, предусмотренная для размещения кемпингов и фестивальных объектов связана с сельскохозяйственной и рекреационной деятельностью человека. В летний период здесь пасется скот и ведется заготовка кормовой базы с помощью сельхозтехники. Маршруты фестиваля и передвижение людей будут проходить исключительно по дорогам и тропам. Угрозы«вытаптывания» редких видов растений нет!

- Устье реки Аккем является одним из наиболее популярных туристических мест в Усть-Коксинском

районе. В горячий сезон главную местную достопримечательность скульптуры «Каменные бабы»

ежедневно посещают многочисленные туристические группы. Экскурсии можно найти абсолютно

на каждом туристическом портале Республики Алтай. Средняя стоимость 1200-1500 рублей за

человека. Получается это цена сакральности? В любом случае организаторы возьмут под особый

контроль сохранность данного памятника во время проведения события, несмотря на то, что этот

объект находиться в 8 км от планируемого места проведения фестиваля! Наши гости не вандалы и никто из них не причинит вред древним скульптурам!

- Местные жители также приезжают на устье Аккема на пикники, отдых и прогулки. Большинство жителей Тюнгура никогда не слышали о том, что это место обладает каким-то священным значением, которое бы запрещало пребывание здесь людей и проведение праздников.

- Прямо через место проведения фестиваля проходит известный во всем мире вело и мото

маршрут Тюнгур-Инегень. По реке Катунь мимо площадки фестиваля пролегают спортивные

водные маршруты для сплавщиков.

- Непосредственно через место проведения фестиваля, в следующем году ожидается

строительство моста и дороги на Инегень.

- Девственная чистота этих мест также вызывает большой вопрос. Вверх по течению реки

проходят экотропа к подножию горы Белуха. Там за сезон проходят тысячи и десятки тысяч людей. При этом на стоянках остаются горы мусора! И об этом, почему-то молчат противники проведения фестиваля. Протяженность тропы около 28 км, объём мусора большой. Вот за уборку этих территорий нужно подписывать петиции, а не запрещать экологические фестивали!

Это мнение сформировано совместно с местными гидами, основано на фактах, а не домыслах.

Подчеркнем, что организаторы готовы рассмотреть альтернативные варианты проведения

фестиваля, однако прежде чем менять место расположения мы бы хотели получить ответы на свои вопросы:

– Почему нам нельзя туда, где нас ждут? Почему протест против фестиваля вызван людьми,

которые не относятся к местным жителям? Чем именно мы нарушим сакральность этих мест?

- Почему вы лишаете возможности жителей Тюнгура и ближайших населенных пунктов заработать на услугах по гостеприимству при организации фестиваля (организации доставок, экскурсии, конные прогулки, ночлеги, питание, продажа товаров и т.п.)?

Хотим обратить внимание общественности и еще к одному моменту, что выбранный нами УстьКоксинский район является самым отдаленным и труднодоступным. По сравнению, к примеру, с Чемальским районом или туристическими местами вдоль Чуйского тракта, поток туристов в УстьКоксинский район в РАЗЫ ниже. Поэтому запрещать туристические либо массовые мероприятия здесь - это наносить ущерб по благосостоянию местного населения и развитию туристической отрасли.

С уважением, организаторы фестиваля Khan Altay