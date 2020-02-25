2020-02-25T01:26:56+03:00
Общество

Как «незамерзайка» влияет на здоровье человека и автомобиля: новое исследование Роскачества

Только две марки из 31 проверенной очень качественные, в остальных – нарушения по температуре замерзания, составу, чистящей способности и другим показателям
Анна КУКАРЦЕВА
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Как «незамерзайка» влияет на здоровье человека и автомобиля: новое исследование РоскачестваКак «незамерзайка» влияет на здоровье человека и автомобиля: новое исследование РоскачестваФото: "КП" Архив
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Эксперты Роскачества проверили омывающую жидкость 31 торговой марки – вся продукция отечественного производства. Для испытаний эксперты выбирали «незамерзайку», рассчитанную на использование в морозы до -20 – это самый распространённый в России вид омывающей жидкости. Стоимость товара варьировалась от 33,3 руб. до 145,5 руб. за литр. Жидкости, которые зачастую продают на обочинах вдоль трасс, в исследование не вошли – все товары были закуплены в магазинах, либо в интернете на маркетплейсах.

«Незамерзайка» была исследована по 26 показателям качества и безопасности, среди которых массовая доля метилового спирта, ингаляционная опасность по степени летучести, раздражающее действие на кожные покровы и конъюнктиву глаза, активность водородных ионов, температура кристаллизации незамерзающей жидкости, влияние «незамерзайки» на поликарбонат, резину и лакокрасочное покрытие, ее чистящая способность, вспениваемость, внешний вид, цвет и запах, а также герметичность упаковки и достоверность маркировки. Кроме того, в ходе исследования оценивалась температура самовоспламенения (воспламенения паров) незамерзающей жидкости.

ГОСТа для стеклоомывающей жидкости нет, поэтому жидкость проверяли в соответствии с «Едиными санитарно-эпидемиологическими и гигиеническими требованиями к продукции (товарам), подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю)» Таможенного союза (документ, регламентирующий «незамерзайку»). Остальные параметры программы испытаний были составлены экспертами технического комитета в соответствии с опережающим стандартом Роскачества, который был разработан совместно с коллегами из ФГБОУ ВО «Российский химико-технологический университет им. Д.И. Менделеева» (РХТУ им. Д.И. Менделеева).

Две лучших и две худших незамерзайки

По итогам испытаний 29 из 31 исследованного товара соответствовали всем обязательным требованиям действующего законодательства в области безопасности.

Две торговые марки - FIN Tippa и «Лукойл» - подтвердили свое соответствие как обязательным нормам, так и опережающим требованиям, установленным стандартом Роскачества.

Нарушения обязательных требований были выявлены в продукции двух торговых марок: «Чисто плюс» (несоответствие «Единым санитарным требованиям» в части влияния «незамерзайки» на массу резины) и Maxim (фактический состав отличался от заявленного).

Пройдемся по главным показателям

1. Температура замерзания: 80% исследованного товара «провалили» испытание

О том, при какой температуре «незамерзайка» перейдет из жидкого состояния в твердое, свидетельствует такой параметр, как температура кристаллизации.

* Жидкости DELTA и Alfa вместо -20 градусов начинают замерзать уже при температуре -13 градусов.

*«Ваш выбор», «Д», «Круглый год», «Чисто плюс» и Spectrol замерзают при -14 градусов,

* Sibiria, Tutti frutti, NORD и Maxim – при to -15 ,

* Жидкости ещё тринадцати торговых марок – при температуре от to -16 до -18 .

2. Токсичность: одна опасна

Риски для здоровья при использовании «незамерзайки» действительно есть. Нарушения были выявлены в одном товаре под торговой маркой «Чисто плюс»: при попадании на кожу или в глаза может вызывать раздражение. Ингаляционной опасности выявлено не было.

3. Влияние на автомобиль: портит дворники и меняет цвет лака

Как показали результаты испытаний, от «незамерзайки» может пострадать и сам автомобиль, а точнее дворники и лакокрасочное покрытие. Так, после погружения резины в незамерзающую жидкость восьми торговых марок изменились ее физико-механические показатели при растяжении. Еще в 15 случаях такая процедура изменила массу резины. Оба эти обстоятельства могут сказаться на корректной работе стеклоочистителей.

А жидкости четырех торговых марок после взаимодействия с лакокрасочным покрытием (ЛКП) изменили его цвет, что на сегодня не является нарушением обязательных требований.

4. Чистящая способность: три из 31 не прошли испытания

Испытания на чистящую способность не прошли «незамерзайки» трех торговых марок: «Лента», Alfa и «Чистая миля».

При этом у 19 жидкостей были выявлены проблемы со вспениваемостью. Причем, пены могло как не хватать, так и быть слишком много. В первом случае очистка стекол не будет достаточно качественной, во втором – пена будет оставлять много разводов.

5. Состав: нашелся этиловый спирт

Что касается опасений потребителей относительно ароматизаторов, то лишь у одного товара под маркой Maxim оказался резкий и неприятный запах, из-за содержания в составе этих веществ.

Необходимо также отметить, что производитель этой жидкости (ООО «ПРОМЖИДКОСТЬ») допустил нарушение федерального закона «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции». Так, вместо заявленного изопропилового спирта в ее составе был обнаружен этиловый, причем его содержание составляло 20%.

ВАЖНО

Метанол не обнаружен

Ни в одной из исследованных жидкостей не был обнаружен метанол. Производители чтут закон: производство омывающей жидкости на основе метилового спирта в России запрещено.

КСТАТИ

В 12 случаях жидкости в таре оказалось меньше, чем было заявлено в маркировке. Распространенное потребительское мнение о том, что в тару наливают меньше «незамерзайки», чем указано на упаковке, подтвердился.

ИСТОЧНИК KP.RU

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