Звезда сериала «Триггер» Светлана Иванова вышла замуж за Джаника Файзиева

Звезда сериала «Триггер» 34-летняя Светлана Иванова стала законной женой своего давнего возлюбленного - 58-летнего продюсера и режиссера Джаника Файзиева. Наконец-то это свершилось. Путь к законному браку у этой красивой пары был долгим — больше восьми лет. Иванова не афиширует личную жизнь, поэтому поклонники не узнали важную новость вовремя – оказывается, Светлана вышла замуж за Джаника, а случилось это в прошлом году. Об этом нам рассказали коллеги артистки. По их словам, пышного торжества не было, пару поздравили самые близкие.

Напомним, что роман у Светланы и Джаника начался еще в 2011 году на съемках картины «Август. Восьмого». Иванова перед съемками рассталась с гражданским мужем (оператором Вячеславом Лисневским), а вот Файзиев был женат на Лине Эспли больше 20 лет – в семье взрослая дочь и сын. До начала отношений с Ивановой у Файзиева случился еще один служебный роман – на съемках «Турецкого гамбита» с актрисой Ольгой Красько: у них родилась дочь Олеся. Красько была влюблена, но не захотела разрушать семью Файзиева, говорит, что тот всегда помогал дочери, купил девочке квартиру: «Джаник на тот момент был женат. Когда ты становишься мамой, ты начинаешь по-другому смотреть на чужие семьи: я бы не выдержала, если бы он ушел. Конечно, это боль: хотелось гордиться вслух и чувствами, и человеком рядом. Но я понимала, что поступила правильно».

А вот служебный роман Файзиева с Ивановой оказался с продолжением. В начале 2012-го, вскоре после завершения съемок в фильме «Август. Восьмого», Иванова родила дочь Полину Файзиеву. Таким образом Джаник и Светлана оказались связаны на всю жизнь. Отношения их стали развиваться, продолжились тайные встречи, так как Файзиев все еще был женат. Папарацци ловили парочку то за поцелуями в аэропорту, то за завтраком в кафе. О второй семье знали не только коллеги, в какой-то момент скрывать вторую семью от законной жены стало невозможно. В 2015-м Файзев ушел к Ивановой, сумев сохранить прекрасные отношения с бывшей женой. Однако официально не развелся, расторг брак Файзиев не так давно.

Роман у Светланы и Джаника начался еще в 2011 годуФото: Борис КУДРЯВОВ

Иванова и Файзиев перестали скрываться, и начал вместе выходить на мероприятия и премьеры, но Иванова до сих пор ни в одном интервью не называет имени своего мужчины. любимого мужчины. В интервью Иванова любит рассказывать, что Полина привязана к отцу: «В ее отношении: сочетание девичьего восторга и легкого испуга». Полина Файзиева уже выходила с мамой на сцену театра «Современник» в спектакле «Три товарища» театра «Современник», пробовала вести «Прогноз погодки».

В 2018 году Светлана родила Джанику вторую дочь Миру. Семья живет в элитной 5-комнатной квартире в районе Чистых прудов. Джаник Файзиев очень успешный мужчина: к примеру, в прошлом году у него вышло 11 (!) кино- и сериальных проектов.