Мошенники воруют персональные данные, а потом продают липовые аккаунты каршеринга

Несколько дней назад москвичу Анатолию Иванову (имя изменено по просьбе героя) позвонили из ГИБДД Санкт-Петербурга. Инспектор заявил, что Иванов устроил ДТП на каршеринговом автомобиле, а потом еще и покинул место аварии.

- За оставление места ДТП возбуждено дело. Ждем вас для дачи объяснений, - резюмировал инспектор.

Иванов - сотрудник крупной международной компании, он сразу объяснил, что это какая-то ошибка. Во-первых, в тот день он не был в Петербурге, во-вторых, каршерингом не пользуется и в «Делимобиле», о котором говорил гаишник, зарегистрирован никогда не был. Наверное, чья-то глупая шутка, решил Анатолий.

Но пришла повестка. Все серьезно. Без адвоката не разобраться.

- Вместе с моим клиентом мы отправились в Санкт-Петербург. Сотрудники ГИБДД сообщили, что каршеринговый автомобиль марки BMW попал в аварию 15 января. Данные моего клиента им передала компания «Делимобиль». Якобы именно он находился за рулем, - рассказал «КП» адвокат Александр Леманн. - Пришлось доказывать, что это фейковый аккаунт, который зарегистрирован на реальные документы моего клиента. Мы представили в ГИБДД данные о том, что мой клиент в момент аварии находился в офисе в Москве. Благо здание оборудовано электронной пропускной системой и камерами видеонаблюдения.

Тот же набор доказательств адвокат направил в «Делимобиль». Только тогда в компании стали разбираться. Оказалось, что аккаунт на имя Анатолия Иванова зарегистрирован сразу с восьми сим-карт, которые позже заблокировали (особая хакерская схема). К нему была привязана банковская карта, не имеющая никакого отношения к реальным счетам Иванова.

- Кроме того, нам сообщили, что селфи с паспортом, которое требуется для регистрации аккаунта, не было сделано в режиме реального времени, а загружено из галереи. Интересно, почему заметили это только когда владелец фейкового аккаунта устроил ДТП, а не в момент регистрации, - недоволен адвокат.

Представители «Делимобиля», кстати, до сих пор даже не извинились перед москвичом. Да и возместить ему расходы на перелеты в Санкт-Петербург и услуги адвоката добровольно тоже отказались.

- Как только у нас на руках будет постановление об отказе в возбуждении уголовного дела, мы сразу подадим иск в суд на «Делимобиль», - поделился планами Александр Леманн.

Нажимаешь «купить» - и получаешь фальшивку, а заодно нарушаешь закон.

ИНТЕРНЕТ-ЯРМАРКА ФАЛЬШИВОК

Реального виновника ДТП так и не нашли. Судя по всему, он купил аккаунт в интернете. И таких историй множество. Пару недель назад на Мичуринском проспекте школьник влетел на каршеринговом авто в остановку общественного транспорта. Чудом обошлось без жертв. В феврале пять таксистов получили штрафы от каршеринговых фирм, услугами которых никогда не пользовались. Оказалось, что недобросовестный таксопарк продал копии их документов мошенникам. Таксисты готовят иски в суд.

Сайтов, которые торгуют учетками каршеринга, множество. Захожу на один из таких. Все оформлено, как у приличного онлайн-магазина. Вот тебе товар - аккаунт. Вот цена. «Делимобиль» - 1790 рублей, «Белка» - 1690. Рядышком кнопочка «купить». Есть даже описание сделки: «После оплаты вы получите логин и пароль от фейкового аккаунта без баланса. На аккаунт мы даем гарантию 1 месяц, в случае каких-либо проблем - немедленная замена. К аккаунту будет привязана анонимная виртуальная банковская карта для оплаты ваших поездок, ее необходимо периодически пополнять».

Оплата картой через сервис Robokassa, электронный кошелек Qiwi. Даже через интернет-банк!

Про нарушение закона и использование чужих персональных данных на сайте ни слова. А ведь чаще всего такие аккаунты покупают несовершеннолетние или автомобилисты, лишенные водительских прав.

ПОЧЕМУ НЕ СТОИТ ПОЛЬЗОВАТЬСЯ ЧУЖОЙ УЧЕТКОЙ

Садясь за руль арендованного на другого человека автомобиля, вы подпадаете под ст. 166 УК РФ «угон». За это преступление светит крупный штраф и лишение свободы до 3 лет.

Если в машине не только вы, то это классифицируется как угон группой лиц. За это можно получить до 7 лет лишения свободы.

А еще вам могут приписать ст. 327 УК РФ «подделка документов». Она касается как самого продавца, так и покупателя. Обоим грозит до 2 лет лишения свободы.

Бди!

Никогда не посылайте документы и фото незнакомцам

К сожалению, способов похитить персональные данные граждан становится все больше. Один из самых распространенных связан с фальшивыми объявлениями о приеме на работу водителей-экспедиторов. Соискателя просят в электронном виде отправить не только документы, но и селфи с ними. После отправки объявления пропадают и человеку отказывают, естественно, не приглашая на собеседование. Персональные данные попадают в базы мошенников. Поэтому никогда не отправляйте незнакомым людям свои документы.

Каким бы образом ни произошла утечка данных, пострадавшему человеку обязательно нужно обратиться в полицию, написать заявление о том, что его данные были похищены. И с высокой долей вероятности придется менять скомпрометированный комплект документов.

Комментарий «Делимобиля»

«Без 3D-селфи не уедешь»

- В этом инциденте две пострадавшие стороны - наш сервис и человек, чьи персональные данные были украдены и скомпрометированы, - прокомментировали в пресс-службе компании. - Надеемся, что полиции удастся найти злоумышленников. Мы были на связи с адвокатом, не бросали дела на самотек и были в контакте со всеми инстанциями в Санкт-Петербурге. Мы сами напоминали о том, что необходимо прислать нам чеки и билеты для компенсации. Но так их и не получили. Поэтому заявления второй потерпевшей стороны немного удивляют. Надеемся, что ситуация разрешится уже в ближайшее время и виновные, в том числе те, кто допустил утечку персональных данных, будут выявлены и привлечены к ответственности.

Чтобы защититься от фейковых аккаунтов, с конца 2019 года мы запустили 3D-идентификацию пользователей через мобильное приложение. Перед началом аренды приложение просит новых пользователей прислать селфи из салона автомобиля, причем фотография получается объемная, в формате 3D. Система сверяет присланную из салона машины фотографию с теми данными, которые пользователь присылал при регистрации. Если снимки не совпадают, автомобиль не заводится, а приложение может быть заблокировано до звонка службы безопасности. Эта функция распространяется сейчас на новых и только зарегистрировавшихся пользователей. Но в течение недели мы добавим ее во все аккаунты и проведем их дополнительную проверку.

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