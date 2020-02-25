Первый русский нобелевский лауреат

Его отец родом из крестьянской семьи, ставший священником благодаря исключительно личным достоинствам, нисколько не сомневался, что сын тоже примет сан. Тот поначалу не возражал. Поступил в духовное училище, потом в семинарию. Был одним из лучших учеников: ум его обращал на себя внимание и иногда даже озадачивал преподавателей. А в свободное время Иван Павлов погружался в труды Герцена, Чернышевского, Добролюбова, что совершенно не вязалось с программой семинарии. А более всего юного Павлова захватила книга Ивана Сеченова «Рефлексы головного мозга». Сеченов и определил главные его интересы.

Решительно распрощавшись с духовной карьерой, юноша поступил на физмат Петербургского университета, на естественное отделение. Только попутно необходимо стать еще и врачом, иначе не постигнуть тайны физиологии. И Павлов стал хорошим хирургом, научившись одинаково успешно действовать и правой, и левой рукой, чем немало порадовал своего главного тогдашнего учителя, знаменитого профессора Циона. Вскоре и первый успех: студенческая работа Павлова по физиологии нервов поджелудочной железы получила золотую медаль.

Докторскую диссертацию Павлов посвящает сердцу - его работе, регулируемой нервами. В результате очередная золотая медаль и научная командировка в Германию. Через два года он дома, полон всяких научных соображений, буквально кипит в возбуждении - человек он по сути своей быстрый, ускоренный, берется за несколько дел сразу и - удивительное дело - везде поспевает!

Только вот быт свой наладить не может, постоянная ущемленность в деньгах отвлекает, мешает работать. И все равно именно в это время он делает открытие чрезвычайной важности: обнаруживает нервы, регулирующие деятельность поджелудочной железы, и ставит ряд опытов с мнимым кормлением собаки, без которых уже ни один из учебников по физиологии не обойдется.

Павлова избирают действительным членом Петербургской академии наук, профессором Варшавского университета, его труды заставляют о себе говорить по разным весям Европы. И главное из того, что удалось сделать, это открытие влияния нервной системы на работу пищеварительных желез, их роль в общем процессе пищеварения. Павлов создал учение о высшей нервной деятельности, разделив рефлексы уже высшего существа - человека на условные и безусловные, доказав, что физиологические процессы коры головного мозга лежат в основе всей нашей психической деятельности, а это уже Нобелевская премия, присужденная великому ученому в 1904 году. Кстати, вообще первая в мире Нобелевская премия физиологу.

Известный американский исследователь Дж. Келлог пишет в Россию Павлову: «Весь мир использует результаты ваших удивительных открытий… Весь ученый мир США будет восхищен возможностью высказать вам свое уважение. Ни об одном физиологе мира не говорят так много в Америке, как о профессоре Павлове…»

А писатель-фантаст Герберт Уэллс, побывавший в лаборатории Павлова, подолгу с ним беседовавший, оставил такие строки: «Павлов - это звезда, которая освещает мир, проливает свет на еще неизведанные пути».

А мне вспоминается старая фотография, на которой Павлов снят в Кембридже, в окружении коллег: стоит и этак хитроватенько улыбается, задорно встопорщивая концы подкрученных кверху усиков. Знай, мол, наших…