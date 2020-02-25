Харрисон Форд: Стараюсь оградить семью от неприятностей

Один из самых известных актеров мира снимается в последние годы редко и совершенно на эту тему не переживает, наоборот, признает, что ему нравится работать в таком «пенсионерском» режиме. Впрочем об окончательном выходе на пенсию 77-летний артист пока говорить не спешит: «Возможно, когда-нибудь я остановлюсь, но это произойдет не сегодня». Его новая работа - приключенческая картина «Зов предков», уже идущая в российском прокате. Фильм снят по одноименной повести Джека Лондона, поэтому те, кто читал книгу, легко догадаются, кого здесь играет Форд, - конечно же, Джека Торнтона, в конце позапрошлого века оказавшегося в эпицентре золотой лихорадки вместе со своим четвероногим другом, псом Баком. Кажется, что Торнтон в чем-то похож на Форда - такой же сдержанный, закрытый, отчасти даже нелюдимый. Правда, сам актер с этим не согласен.

- Не думаю, что мы похожи, - говорит Форд. - Я в отличие от Торнтона, оставившего жену после смерти сына, не сбегаю из семьи: наоборот, стараюсь оградить своих близких от подобных неприятностей (у актера, напомним, пятеро детей и четверо внуков - Ред.).

- Чем же тогда вас привлек этот сюжет?

- Это была возможность сделать что-то новое, сыграть того, кого не играл раньше, поработать с людьми, которых я уважаю. И потом, я люблю собак - сейчас у меня их три, два маленьких терьера и мопс.

- А ваc не смущало то, что режиссер фильма Крис Сандерс прежде снимал лишь мультики, а с живыми актерами не работал?

- Я не думаю, что это было каким-то препятствием. Несмотря на то что Крис не снимал живых актеров, он отлично понимал суть истории, которую рассказывает. И я думаю, актеры, которых он выбрал, тоже отлично понимали, что от них хочет режиссер. На самом деле самым сложным было поддерживать соответствующий тон фильма. Если то, что происходит на экране, выглядит слишком умилительным или кажется смешным, это дезориентирует, уводит от настоящей истории. Вы же хотите, чтобы аудитория была на эмоциональном уровне связана с фильмом, а это значит, что зрители не должны выслушивать от авторов указания, что и как чувствовать, они должны по-настоящему историю проживать.

- Но, согласитесь, непросто рисовать убедительную эмоциональную сюжетную линию, когда ваш основной партнер - не живое существо, а нарисованный на компьютере пес...

- ...который не разговаривает (смеется). Поэтому говорить приходилось людям, реагирующим на поведение собаки. Но только не делать это, красиво изгибая брови, - так это не работает.

- А не было желания пофантазировать и сделать пса говорящим?

- Нет, мы с самого начала с этим определились. Конечно, какие-то вольности по отношению к книге мы готовы были себе позволить, но все же для пса Джек Лондон реплик не предусмотрел.