2020-02-25T01:56:26+03:00
Звезды

Берлинале прирос «Сибирью»

Фильм Абеля Феррары беззастенчиво использует все штампы о России
Стас ТЫРКИНкинообозреватель
Поделиться:
Фильм Абеля Феррары беззастенчиво использует все штампы о РоссииФильм Абеля Феррары беззастенчиво использует все штампы о России
Изменить размер текста:

«Сибирь» (Siberia) Абеля Феррары - наваждение впавшего в детство экс-режиссера, продукт его разложения на атомы и молекулы. Вообразите Уиллема Дафо, содержащего бар где-то в Сибири. Выпив водочки, окрестная бабушка предлагает своей беременной внучке показать бармену свой живот, а заодно и арбузные груди, что внучка в ту же секунду и проделывает, ведь вечная мерзлота - еще не повод для одежды. Также, пока наркотическая ломка ни привела автора из Сибири в Африку, зрителю предлагается винегрет из самых дремучих штампов о России: кроме водки и старой бабУшки, тут тебе и катание на собаках, и свирепая борьба с медведем, и расстрел голых людей из гулаговской вышки. Отсюда один шаг и до самых архаичных штампов артхауса (автору «Плохого лейтенанта» в его сегодняшнем делириуме наверняка кажется, что свежее сюжета о поисках себя в мире ничего нет) - к нашим услугам встреча с мертвым отцом, и голая карлица, и танец Сарагины - в общем, весь каталог.

Актуальная, умная и на удивление смешная комедия «Удалить историю» французского дуэта Бенуа Делепина - Гюстава Керверна

Актуальная, умная и на удивление смешная комедия «Удалить историю» французского дуэта Бенуа Делепина - Гюстава Керверна

Архаика самого лютого и беспросветного свойства сталкивается в конкурсе с актуальной, умной и на удивление смешной комедией «Удалить историю» (Effacer l’historique/ Delete History) французского дуэта Бенуа Делепина - Гюстава Керверна. Дуэт далеко не всегда выступает на острие бритвы, но этот фильм им явно удался: не полагаясь на звездную силу (тут нет снимавшихся у них Дюжардана или Депардье), они полагаются здесь только на свое остроумие. И оно не подводит их на протяжении практически двух часов: ни одной неудачной, тупой или вялой шутки. Чего стоит только персонаж по имени Фарида (у нее на самом деле французское имя, но в ее работе нужно такое, с которым легче ассоциироваться большинству потребителей), мучающаяся от наркотической зависимости от сериалов: из-за нее она потеряла работу на атомной станции. Она - одна из троицы персонажей-лузеров, пытающихся решить проблемы виртуального свойства. У Фариды низкий рейтинг оценок ее услуг вип-шофера в приложении компании-работодателя. У ее друга Бертрана, серийного заемщика банков, в сети травят дочь и возникают удаленные отношения с девушкой Мирандой с африканского острова Маврикий, пытающейся продать ему веранду. Третью, самую отмороженную, Мари, шантажируют на предмет слива в интернет секс-видео, которое она не помнит, как было снято. Чтобы разобраться с проблемами суперхакер по нику Бог отправляет их в путешествие в место дислокации облака, где находятся секс-видео со всего мира, включая Ватикан. Три сплетенные вместе истории обыкновенного безумия великолепно отражают повестку текущей жизни с ее абсурдными зависимостями и уже необратимой утратой человеческой коммуникации, что для кино большая редкость: обычно оно протухает раньше, чем доберется до экрана, художники же, высказывающиеся о вечности, рискуют оказаться в больничных тапках Феррары.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Оскар Кучера: В 45 мужик - ягодка опять
Актер и телеведущий в начале апреля дебютирует в мюзикле «Дон Жуан. Нерассказанная история» в Театриуме на Серпуховке. Играет… нет, не известного на весь мир сердцееда, а Смерть. О роли, о семье, о хоккее Кучера рассказал «СВ»
«Дениска Кораблев» из советского детства перед 55-летним юбилеем поменял квартиру в Минске на квартиру в Крыму
Почему не стал актером, чем зарабатывает и как найти семейное счастье - Владимир Станкевич, который в 1977-м году проснулся знаменитым, сыграв Дениску Кораблева - рассказал «Комсомолке» в юбилейном интервью [фото]
Новости 24
Константин Генич: У «Спартака» неважные перспективы против ЦСКА в матче Кубка России
Умерла легенда NASA – американский физик и математик Кэтрин Джонсон
Константин Генич: Есть ощущение, что Слуцкий готовит «Рубин» для участия в КВН
«Русские в Лондоне!»: Сын Порошенко вышел на сцену к российскому рэперу Face
Коронавирусом за пределами Китая заразились 2069 человек, умерли 23
Кальюлайд: У Эстонии нет территориальных претензий к своим соседям
«Это непростой вопрос»: На Украине готовы обсудить изменение закона о госязыке
Адвокат Ассанжа: Он совершит самоубийство, если будет выдан США
"Из трагедии устроили балаган": Захарова о заявлении Нидерландов по поводу "Бука" в деле МН17
Судно, способное завершить "Северный поток-2", сменило маршрут
Генпрокуратура назвала наезд на толпу в Фолькмарзене покушением на убийство
Президент Польши обвинил Россию в агрессии против Украины
На Украине снизили цену на газ для населения на 15%
Украинскую певицу Maruv осудили за поздравление с "русским" праздником 23 февраля
Президентский рейтинг Владимира Зеленского начал снижаться