Берлинале прирос «Сибирью»

«Сибирь» (Siberia) Абеля Феррары - наваждение впавшего в детство экс-режиссера, продукт его разложения на атомы и молекулы. Вообразите Уиллема Дафо, содержащего бар где-то в Сибири. Выпив водочки, окрестная бабушка предлагает своей беременной внучке показать бармену свой живот, а заодно и арбузные груди, что внучка в ту же секунду и проделывает, ведь вечная мерзлота - еще не повод для одежды. Также, пока наркотическая ломка ни привела автора из Сибири в Африку, зрителю предлагается винегрет из самых дремучих штампов о России: кроме водки и старой бабУшки, тут тебе и катание на собаках, и свирепая борьба с медведем, и расстрел голых людей из гулаговской вышки. Отсюда один шаг и до самых архаичных штампов артхауса (автору «Плохого лейтенанта» в его сегодняшнем делириуме наверняка кажется, что свежее сюжета о поисках себя в мире ничего нет) - к нашим услугам встреча с мертвым отцом, и голая карлица, и танец Сарагины - в общем, весь каталог.

Актуальная, умная и на удивление смешная комедия «Удалить историю» французского дуэта Бенуа Делепина - Гюстава Керверна

Архаика самого лютого и беспросветного свойства сталкивается в конкурсе с актуальной, умной и на удивление смешной комедией «Удалить историю» (Effacer l’historique/ Delete History) французского дуэта Бенуа Делепина - Гюстава Керверна. Дуэт далеко не всегда выступает на острие бритвы, но этот фильм им явно удался: не полагаясь на звездную силу (тут нет снимавшихся у них Дюжардана или Депардье), они полагаются здесь только на свое остроумие. И оно не подводит их на протяжении практически двух часов: ни одной неудачной, тупой или вялой шутки. Чего стоит только персонаж по имени Фарида (у нее на самом деле французское имя, но в ее работе нужно такое, с которым легче ассоциироваться большинству потребителей), мучающаяся от наркотической зависимости от сериалов: из-за нее она потеряла работу на атомной станции. Она - одна из троицы персонажей-лузеров, пытающихся решить проблемы виртуального свойства. У Фариды низкий рейтинг оценок ее услуг вип-шофера в приложении компании-работодателя. У ее друга Бертрана, серийного заемщика банков, в сети травят дочь и возникают удаленные отношения с девушкой Мирандой с африканского острова Маврикий, пытающейся продать ему веранду. Третью, самую отмороженную, Мари, шантажируют на предмет слива в интернет секс-видео, которое она не помнит, как было снято. Чтобы разобраться с проблемами суперхакер по нику Бог отправляет их в путешествие в место дислокации облака, где находятся секс-видео со всего мира, включая Ватикан. Три сплетенные вместе истории обыкновенного безумия великолепно отражают повестку текущей жизни с ее абсурдными зависимостями и уже необратимой утратой человеческой коммуникации, что для кино большая редкость: обычно оно протухает раньше, чем доберется до экрана, художники же, высказывающиеся о вечности, рискуют оказаться в больничных тапках Феррары.