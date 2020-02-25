Карантин слаще Родины: после "радушной" встречи от соотечественников украинцы отказались эвакуироваться с лайнера Diamond Princess

После «радушной» встречи эвакуированных соотечественников в Новых Санжарах, украинцы не захотели возвращаться домой и предпочли остаться на борту карантинного лайнера «Бриллиантовая принцесса».

Этот круизный лайнер уже свыше 20 дней стоит на якоре в порту Иокогамы. Японские власти были вынуждены ввести карантин из-за заболевшего гражданина Китая. Всего в заточении на судне 3771 человек, причем двое пассажиров уже умерли от коронавируса. Новых заболевших на лайнере нет уже больше недели, и пассажиров начали постепенно эвакуировать. На днях, Россия вывезла своих граждан домой. А вот 25 украинцев, наотрез отказались куда-то ехать, заявил Максим Коваленко, начальник отдела кризисных ситуаций украинского МИД.

25 украинцев, наотрез отказались куда-то ехатФото: REUTERS

- Их обязательства определяются контрактом, также учитывается их желания. Пока 24 из них сообщили, что не намерены сейчас возвращаться на Украину. Еще с одним украинцем устанавливается контакт.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/762327" frameborder="0"></iframe> Эвакуированных из Уханя украинцев заселили в санаторий.

Причин может быть несколько. Отказавшиеся эвакуироваться – члены экипажа. Фирма-наниматель обязана будет оплатить двухнедельный карантинный простой в порту, скорее всего, как обычные рабочие дни. А вот в случае эвакуации, работодатели могут сослаться на форс-мажор и «обстоятельства неодолимой силы» и деньги с них не вытрясешь. Под большим вопросом останется возвращение на свои рабочие места на лайнере после окончания карантина. И вообще непонятно, выпустят ли украинцев после этой эвакуации за границу? И впустят ли, хотя бы в Польшу?

«Теплый» прием устроили украинцы своим соотечественникам, эвакуированным из охваченного эпидемией коронавируса китайского города УханьФото: REUTERS

Но самая главная причина, это радушие Родины-мамы, им наслаждался на прошлой неделе весь мир. Практически в прямом эфире, мы видели, как встречали на Украине эвакуированных из Уханя сограждан. Как одна за другой отказывались от них больницы. Как врачи из Львова радовались, что больных повезли не к ним, а куда-то в другое место. Как в Новых Санжарах под Полтавой, толпа забрасывала автобусы с эвакуированными людьми камнями и ревела «Жги!».

Pадушием Родины-мамы наслаждался на прошлой неделе весь мирФото: REUTERS

Честно скажу, я бы в таких обстоятельствах предпочел остаться на лайнере. Может быть там и бродит по переборкам таинственный и смертельный вирус, но при этом вокруг абсолютно душевно-здоровые люди, без «майдана головного мозга». Один из узников «Бриллиантовой принцессы», врач из Новосибирска, рассказал, что японцы любят подплывать на своих катерах к карантинному лайнеру и включать красивую музыку – так они выражают поддержку оказавшимся в заточении. Закидывать лайнер камнями им как-то не приходит в голову, наверное, потому что в Японии не было «революции достоинства».

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/762332" frameborder="0"></iframe> На Украине забросали камнями «чумной рейс» из Уханя.Вряд ли эвакуированные из Китая украинцы ожидали, что на родине их атакуют свои же земляки. Вот такая Полтавская битва…

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