«КАМАЗ» может перейти на неполную рабочую неделю из-за коронавируса

«КАМАЗ» издал приказ о возможном объявлении режима неполной рабочей недели. С 20 апреля руководство завода дает себе возможность отправить рабочих на дополнительный выходной. Делается это для подстраховки — если будут перебои поставок сырья и комплектующих из охваченного коронавирусом Китая.

- Подобные приказы позволяют избежать простоев в производстве и сэкономить средства компании, - говорится в сообщении корпоративного издания автозавода. - Такие документы выпускают в трудные для компании времена. Как правило, их аннулируют до обозначенных на бумаге сроков.

Ранее заместитель генерального директора «КАМАЗ» по закупкам Равиль Ибрагимов заявил, что производство обеспечено комплектующими из Китая на первые три месяца 2020 года. А в дальнейшем ситуация будет зависеть от работы партнеров из КНР. Напомним, из-за вспышки коронавируса, многие предприятия Поднебесной либо с опозданием вышли с новогодних каникул, либо сами работают в сокращенном режиме, либо и вовсе закрыты, пока болезнь не утихнет.