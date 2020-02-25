2020-02-25T12:35:29+03:00
Происшествия

"Пройди тест и получи сто рублей": мошенники украли миллионы с банковских карт доверчивых россиян

Банда хакеров выводила деньги в том числе через сервис "Яндекс.Такси", на фейковых заказах они и попались
Анастасия ВАРДАНЯН
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Одну из самых крупных банд кибер-мошенников за последние десять лет накрыли на днях в Подмосковье и Ижевске.Одну из самых крупных банд кибер-мошенников за последние десять лет накрыли на днях в Подмосковье и Ижевске.Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
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Одну из самых крупных банд кибер-мошенников за последние десять лет накрыли на днях в Подмосковье и Ижевске. 11 хакеров почти год кошмарили доверчивых россиян и ловко списывали деньги с их банковских карт. По предварительным данным, в списке пострадавших более двухсот человек. Суммарный ущерб официально озвученный полицией - три миллиона рублей. Но, скорее всего, сумма и число пострадавших во время следствия вырастет в разы.

Чаще всего, пользователей заманивали онлайн лотереями и всевозможными тестами. К примеру, в соцсетях появлялась реклама: "пройди тест и получи сто рублей". Пользователи отвечали на вопросы, а потом указывали номера своих банковских карт для перевода обещанного гонорара. В итоге 100 рублей никто не перечислял, а через некоторое время с карт пропадали все сбережения.

- Узнав реквизиты, сообщники покупали на чужие денежные средства товары и услуги на популярных интернет-ресурсах , - сообщила "КП" Ирина Волк, официальный представитель МВД России.

Проще говоря , мошенники выводили деньги с карт через фальшивые операции. Как удалось выяснить "КП" из собственных источников, использовали в том числе и сервис Яндекс.Такси. Хакеры не поленились и даже зарегистрировали собственный таксопарк. Вот только все заказы были не реальными, а виртуальными. Проще говоря, деньги с карт жертв списывали за фейковые поездки, которых никогда не было.

На этих фальшивых заказах они и попались. Раскрутить схему обмана полиции помогли сотрудники службы безопасности Яндекс.Такси.

- Уголовное дело возбуждено по статье 158 УК РФ "Мошенничество". При задержании некоторые подозреваемые оказали активное сопротивление. Так, один из них отказался открывать дверь своей квартиры в Ижевске, заблокировав ее крупногабаритной бытовой техникой. Сотрудникам спецподразделений пришлось брать помещение штурмом, - сообщили в пресс-службе МВД России.

Двое мошенников заключены под стражу, остальные девять под подпиской о невыезде.

ИСТОЧНИК KP.RU

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