Банк UBS улучшил прогноз по ценным бумагам Роснефти до $8 за акцию

Эксперты крупнейшего швейцарского банка UBS изучили отчетность о деятельности Роснефти в 4 квартале 2019 года, после чего повысили целевую цену GDR (Глобальных депозитарных расписок, проще говоря, - акций) компании с $7,5до $8. Сейчас GDR Роснефти котируются на уровне $7,3.

«Основные причины: получение больших, чем ожидалось ранее, выгод от налоговых льгот, повышение эффективности капиталовложений», - отмечается в исследовании UBS.

Обратим внимание, что после публикации отчетности за 2019 год акции Роснефти на Московской бирже выросли почти на 3%, превысив 475 рублей за ценную бумагу. Таким образом, благодаря успешным результатам котировки компании полностью отыграли снижение, которое произошло 18 февраля на фоне объявления санкций США против дочернего предприятия Rosneft Trading за сотрудничество с властями Венесуэлы.

Ранее в феврале «Сбербанк КИБ» повысил прогноз стоимости акций компании с $7 до $8,8 за GDR. При этом прогнозы по бумагам других компаний нефтегазового сектора России были снижены. Также на ценные бумаги «Роснефти» обращают внимание и иностранные инвесторы. Credit Suisse повысил прогноз на 17%: с $7,7 до $9 за ценную бумагу, Merrill Lynch — на 20% до $10 за ценную бумагу. А в отчете банка J.P. Morgan говорится, что проект «Роснефти» «Восток Ойл» станет одним из ведущих не только для самой компании, но и в мире.

«Имея это в виду, мы включаем 25% NPV «Восток Ойл» в расчет нашей целевой цены (+$1,1 за GDR к нашей целевой цене)», — говорится в отчете банка J.P. Morgan.