2020-02-25T12:54:51+03:00
Общество

Экотехнопарк «Калуга» вручил соседям подарки на 23 февраля

Более ста праздничных подарков получили ко Дню защитника Отечества жители Износковского района
Юрий ШАМИН
Поделиться:
Изменить размер текста:

Экотехнопарк «Калуга» вручил продуктовые наборы и поздравительные открытки ветеранам, жителям блокадного Ленинграда, малолетним узникам фашизма, участникам боевых действий и труженикам тыла. Видеоотчет о мероприятии доступен на официальном канале экотехнопарка на YouTube.

Благодаря инициативе инвестора экотехнопарка – ООО «Профземресурс» - на праздничном столе ветеранов появились коньяк, чай, мясная нарезка, рыбные консервы и разнообразные кондитерские изделия. Всего представители экотехнопарка и районных властей посетили 25 населенных пунктов на территории Износковского района. Там, где застать адресатов по каким-то причинам не удалось, подарки передавались через местные администрации.

Посланцев «Калуги» тепло встречали неизбалованные таким отношением сельчане. Сразу же завязывались доверительные разговоры, люди делились воспоминаниями о том тяжелейшем этапе истории нашей страны, а сотрудники экотехнопарка по мере сил помогали им в быту. Так, в одной из деревень они даже починили женщине телевизор.

Праздничные подарки получили жители Михалей, Износок, Мятлево, Шанского завода, деревень Мочалки, Орлово, Ивановское и даже отдаленной деревни Ореховня. Всего было вручено 102 продуктовых набора.

Экотехнопарк «Калуга» хорошо известен в районе своими программами социальной поддержки. В дни зимних каникул предприятие помогло с праздничным оформлением района гирляндами и новогодними елками, вручило подарки школьникам и организовало их поездки на праздничные елки в Москве. А для взрослых жителей прошел фотоконкурс, призами на котором были телевизор, караоке и мотоблок.

Экотехнопарк «Калуга» - это первое в России экологичное и инновационное предприятие, занимающееся сортировкой, переработкой и утилизацией бытовых отходов. В нем используются самые современные отечественные и зарубежные технологии, а за безопасностью техпроцесса для окружающей среды следит специальная интеллектуальная система мониторинга.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Спецкор «КП» Дарья Асламова: Я спаслась от «чумы 2020 года» в Пекине - но попала под домашний арест в Москве
Наш журналист благополучно вернулась из охваченного коронавирусом Китая. Не подозревая, что дома ее серия репортажей из эпидемзоны получит внезапное продолжение
Эвакуация россиян с Diamond Princess в Казань: Что известно о состоянии тех, кого отправили на карантин
Медики внимательно следят за состоянием восьми граждан, которые были заперты на охваченном инфекцией круизном лайнере. Температуры и проявлений вируса ни у кого нет
Новости 24
Бизнесмена из Камеруна обмотали пленкой в самолете из-за поддельной визы
Более тысячи человек изолировали на Канарах в отеле, где у постояльца обнаружили коронавирус
«Обвиняют с маниакальным упорством»: Песков о заявлениях США про «российское вмешательство» в выборы
В Счетной палате решили, что госадвокаты плохо работают, но много получают
Аттестаты некоторых школьников засекретят
Кремль: речи о двусторонней встречи Путина и Эрдогана 5 марта пока не идет
Сотрудники ГИБДД остановили «бэтмобиль» в Москве
"Он останется человеком-легендой": Шойгу принес соболезнования родным маршала Язова
В Москве усилили режим дезинфекции в связи с коронавирусом
В Японии скончался старейший в мире мужчина
В Турции найдены руины древнего города
Названы самые закредитованные регионы России
В Нью-Дели вспыхнули беспорядки: погибли семь человек
У 56-летней китаянки обнаружили коронавирус после восьми отрицательных тестов
«Мания преследования»: в Совфеде ответили на желание США ввести санкции против России
Украинскую антарктическую станцию накрыл «кровавый снег»
Приставы пустили с молотка имущество должников на 15 млрд рублей
Путин заявил, что постоянно держит подчиненных "под напряжением"
"Теперь я понимаю": Пласидо Доминго извинился перед женщинами за домогательства
Россияне отказываются от туров в Японию из-за ситуации с коронавирусом
Эрдоган рассчитывает встретиться с Путиным «лицом к лицу» не позднее 5 марта
Россияне смогут сэкономить на ипотеке почти три триллиона рублей