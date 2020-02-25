Экотехнопарк «Калуга» вручил соседям подарки на 23 февраля

Экотехнопарк «Калуга» вручил продуктовые наборы и поздравительные открытки ветеранам, жителям блокадного Ленинграда, малолетним узникам фашизма, участникам боевых действий и труженикам тыла. Видеоотчет о мероприятии доступен на официальном канале экотехнопарка на YouTube.

Благодаря инициативе инвестора экотехнопарка – ООО «Профземресурс» - на праздничном столе ветеранов появились коньяк, чай, мясная нарезка, рыбные консервы и разнообразные кондитерские изделия. Всего представители экотехнопарка и районных властей посетили 25 населенных пунктов на территории Износковского района. Там, где застать адресатов по каким-то причинам не удалось, подарки передавались через местные администрации.

Посланцев «Калуги» тепло встречали неизбалованные таким отношением сельчане. Сразу же завязывались доверительные разговоры, люди делились воспоминаниями о том тяжелейшем этапе истории нашей страны, а сотрудники экотехнопарка по мере сил помогали им в быту. Так, в одной из деревень они даже починили женщине телевизор.

Праздничные подарки получили жители Михалей, Износок, Мятлево, Шанского завода, деревень Мочалки, Орлово, Ивановское и даже отдаленной деревни Ореховня. Всего было вручено 102 продуктовых набора.

Экотехнопарк «Калуга» хорошо известен в районе своими программами социальной поддержки. В дни зимних каникул предприятие помогло с праздничным оформлением района гирляндами и новогодними елками, вручило подарки школьникам и организовало их поездки на праздничные елки в Москве. А для взрослых жителей прошел фотоконкурс, призами на котором были телевизор, караоке и мотоблок.

Экотехнопарк «Калуга» - это первое в России экологичное и инновационное предприятие, занимающееся сортировкой, переработкой и утилизацией бытовых отходов. В нем используются самые современные отечественные и зарубежные технологии, а за безопасностью техпроцесса для окружающей среды следит специальная интеллектуальная система мониторинга.