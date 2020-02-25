«Сожаление и стыд» - так премьер Михаил Мишустин отозвался о состоянии больниц в России

Стоит только набить в интернете слово «Курган», тебе сразу же выскочат подсказки: «Курган - депрессивный город, «5 причин уехать из Кургана. Столица Зауралья занимает второе место в антирейтинге российских городов, который в прошлом году был составлен финансовым университетом при Правительстве. Изучались такие параметры как здравоохранение, безопасность, безработица, ЖКХ и дороги в городах с населением больше 500 тысяч человек. Как говорят сами жители Кургана, ощущение, что про город просто забыли. Все знают Челябинск или Тюмень, а Курган - что он есть, что его нет, никому нет дела. Но во вторник Курган вздрогнул. Сюда приехал премьер Михаил Мишустин.

- Берегите аппаратурку, там местами плохая дорога, - предупредил нас водитель микроавтобуса по пути из аэропорта в центр города. Трясемся по колдобинам. Вдоль дорог обшарпанные многоэтажки и покосившиеся частные дома. И правда, веет депрессией.

Святая святых: Курганская больница скорой медицинской помощи. Сюда 24 часа в сутки привозят детей и взрослых со всего города и области. Самый новый корпус больницы был построен в 80-м году. С тех пор в нем ни разу не было капремонта. Как рассказали Михаилу Мишустину сотрудники больницы, весной и осенью тут протекают потолки. В окна дует, стены трескаются.

Капитального ремонта в больнице не было ни разу. В операционных нет современного оборудования, не хватает врачейФото: Елена КРИВЯКИНА

Оборудование в больнице в основном допотопное, в последний раз его частично обновляли в 20011-м. В операционном отделении чудо-прибор, который врачи смастерили в середине 90-х своими руками.

- Это эндоскопическая стойка для лапароскопических операций. Монитора не было и вместо него использовали экран телевизора. Пользуемся до сих пор. Кстати, изображение очень хорошее, - рассказал заведующий операционным отделением Иван Молдован.

Врачи тут работают на двух-трех ставках - медиков, особенно хирургов, катастрофически не хватает. Они уезжают в стремительно развивающуюся Тюмень и в более «сытые» Екатеринбург и Челябинск.

- Очень грустно, что наши больницы в таком состоянии. Здесь невозможно ни лечиться, ни, наверно, качественно работать. Это вызывает только сожаление и стыд, - заметил Мишустин и пообещал выделить из Резервного фонда правительства 200 миллионов рублей, «чтобы сделать незамедлительно ремонт и закупить оборудование».

Премьер также пообещал, что для больницы будут закуплены новые машины скорой помощи.

Как признался Мишустин, у него самого мама медик.

Эндоскопическая стойка для лапароскопических операций. Монитора не было, медики вместо него использовали телевизор. Смастерили в 90-х, до сих пор работаетФото: Елена КРИВЯКИНА

- Хирургическая медсестра с многолетним стажем, - рассказал курганским врачам премьер.

На состоявшемся потом совещании Мишустин напомнил, что поручил правительству разработать индивидуальные программы развития десяти самых депрессивных регионов страны. Программы будут рассчитаны до 2024 года. По ним каждому отстающему региону из федеральной казны выделят на развитие по 5 миллиардов рублей.

- Главная задача вывести их из зоны бедности, - пояснил Мишустин.

В Курганской области за чертой бедности живут больше 19 процентов жителей. К 2024 году их должно остаться не больше 8 процентов. Уровень безработицы в регионе - 8 процентов (при среднероссийском значении в 4,8 процента). Как рассказал министр финансов Антон Силуанов, к 2024 году в Курганской области будут созданы новые предприятия и число безработных уменьшится на 10 процентов.